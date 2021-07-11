الأهلي يقسو على مصر المقاصة بهزيمة ثقيلة في الدوري المصري (فيديو)

نجح فريق الأهلي المصري من تحقيق الفوز على نظيره مصر المقاصة بأربع أهداف مقابل هدف وحيد ضمن المباراة المؤجلة من دور ال 26 من الدوري المصري الممتاز، حيث جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد الجيش” في السويس.

أهداف فريق الأهلي

وسجل مهاجم الأهلي محمد شريف هدفي في شباك منافسه مصر المقاصة في الدقيقتين ال 39 وال 62، فيما ارتكب لاعب مصر المقاصة ديسكو في الدقيقة ال75 بتسجيله هدف في شباك مرماه بطريق الخطأ.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البديل نجح لاعب الوسط محمد مجدي قفشة بتسجيله الهدف القاتل سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى مصر المقاصة.

هدف مصر المقاصة الوحيد

وسجل فريق مصر المقاصة هدف الوحيد لها في اللقاء في الدقيقة ال34 عن طريق أحمد عبد العزيز مودي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

ويواصل فريق الأهلي المصري مشواره في تقليص الفارق من النقاط مع غريمه التقليدي الزمالك المتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري.

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تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، في مباراة المؤجلة أمام نظيره مصر المقاصة، فكان في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، جاء كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

لاعبنا محمد شريف يسجل "هاتريك" ⚽️⚽️⚽️ في شباك المقاصة ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 15 هدف 🎩👏🤩

هل تتذكر صاحب أخر هاتريك لفريقنا في الدوري 🤔🦅 pic.twitter.com/Mcgk9AOUzH — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 12, 2021

وفي مركز خط الوسط سيكون لعب من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة مصر المقاصة

ولعب المدرب إيهاب جلال، بتشكيلة أساسية لمواجهة منافسه مصر المقاصة، حيث كان في حراسة المرمى محمود حمدي.

احتفال خاص أخر للاعبنا 19 والافندي بعد رباعية الليلة في شباك المقاصة 🤩🙌🎩

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Qd41l4i7F7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 11, 2021

وفي خط دفاع الفريق آتى كلاً من: عصام صبحي، أسامة العزب، أحمد صبيحة، محمد الدسوقي.

أما في وسط الفريق جاء كلاً من: سعيد الونش، هشام محمد، عبد الله خلف، وفي هجوم الفريق لعب كلاً من اللاعبين: شميلس بيكلي، باسم مرسي، باولن فوافي.

نتائج الفريقين في الدوري المصري

ويأتي فريق الأهلي المصري في ثاني ترتيب دوري المصري برصيد 51 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي الزمالك المصري المتربع على عرش صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة.

📸 | لقطة اليوم …سوبر شنو 🆚 أيمن أشرف ❤️🔥💪 pic.twitter.com/Q494mu8ytJ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 11, 2021

بينما تجمد رصيد منافسه مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة متساويًا بذلك مع فريق طلائع الجيش وبيراميدز خلال منافسات الدوري المصري الحالي.

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