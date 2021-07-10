وفاة رشا الشمري تثير ضجة في الكويت
وفاة رشا الشمري تثير ضجة في الكويت
الهدهد

وفاة رشا الشمري بعد أخذها لقاح كورونا تفجر غضب الكويتيين فما القصة

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، عقب إعلان وفاة المواطنة رشا الشمري بعد تلقيها لقاح أكسفورد بأيام.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن المواطنة رشا الشمري توفيت بعد تلقيها جرعة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها المواطنة لم تعاني من أي امراض مزمنة، وسط مطالبات من قبل المواطنين في الكويت لتحقيق في ملابسات وفاتها.

وعبر وسم “#رشا_الشمري” استعرض الناشطون قصة رشا الشمري، مهاجمين الإهمال الطبي داخل الدولة وفرض سياسة التطعيم الإجباري الذي أنهى حياة البعض.

رشا الشمري

وبداية قصة المواطنة رشا كانت عندما نشرت تغريدة لها تشتكي فيها مما حدث لها، عقب تلقيها لقاح أكسفورد حيث دخلت العناية المركزة 4 مرات بعد 3 أيام من التطعيم.

وما فجر غضب النشطاء أكثر هو سخرية طبيبة بوزارة الصحة من رشا الشمري قبل وفاتها، وتشكيكها بروايتها والاستهزاء بآلامها معتبرة أنها تشكك باللقاح.

وسخرت الكتورة فطيمة من تصريحات رشا قبل وفاتها بالقول:”كاتبة بتغريدة انها تطعمت قبل 3 أشهر وبعد أثل من 24 ساعة من التطعيم دخلت العنياة المركزة 4 مرات ليلحين .. يعني أعداء التطعيم حتى كذبهم بعيج عن العلم والمنطق.”

وتابعت سخريتها”القط بسبعة أراوح ما يدخل العناية ويطلع 4 مرات، وحتى بدرية بدر اللي بمسلسل على الدنيا السلام مو مقيمة بالمستشفى جذي ركدوا”

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وكتب مشعل العوام عبر الوسم:”مخزي ومؤسف موقف المسؤولين وأعضاء مجلس الامة، كل اسبوع تشوفون الناس تطلع في #ساحة_الارادة لانهم يطالبون بعدم اجبارهم عاللقاح. وقبل ايام نشوف حالات وفاة من مضاعفات اللقاح، ودخول للعناية وغيرها ..وانتو عمك اصمخ !”

وغرد الكاتب الصحفي عبدالوهاب الساري:”من مهلكات الدنيا ( نصف طبيب) والطبيب إذا سلك طريق السُخرية والإستهزاء بالمرضى في تغريداته فهذا أهلك وأعجب.”

وتابع:”وإن دافع عن موقفه بعد موت المريض ! فذاك أشد .. وإن دافع عنه زملاء العمل ! فعلى الطب السلام رحم الله المسكينة”

كما شاركت الفنانة شمس عبر الوسم:”حبيبتي ربي يرحمها برحمته وحسبنا الله ونعم الوكيل  الله يجيب حقها ان شاء الله”

ودون أحد النشطاء منتقدا فرض التطعيم من قبل السلطات ما نصه:”الله يرحمها ويغفر لها ويكفينا شر اللقاح وشر كورونا اصبح الشكوك تراود الناس من عدم امان اللقاحات لاحول ولاقوة الابالله”

كورونا في الكويت

ويشار إلى أنه أمس، الجمعة، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 1705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في الساعات الـ 24 الماضية.

ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 370932، في حين سجلت 12 وفاة منهم 11 من غير المحصنين ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2071.

وأضاف د.السند لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» انه تم أيضا تسجيل 1621 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 350471، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من الإصابات بلغت 94.48%.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية بالعناية المركزة بلغ 316، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18390، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد ـ 19» إلى 1132.

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وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 15332 ليصبح مجموع الفحوصات 3093962.

مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لهذه المسحات بلغت 11.12%.

وفيما يتعلق بمعدل الإصابات في المحافظات، قال د.السند انه بلغ في الأحمدي 33%، وحولي 27%، والفروانية 19%، والجهراء 12%، وأخيرا العاصمة 9%.

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