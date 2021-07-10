هذا ما قاله سعيد بن طحنون عن الخلاف السعودي الإماراتي ويعلن مفاجأة لتلطيف الأجواء (فيديو)

أطل الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أحد أفراد الاسرة الحاكمة في الإمارات، معلقاً على الأحداث الأخيرة التي شهدتها السعودية والإمارات.

وأكد الشيخ سعيد بن طحنون في رسالته المصورة التي رصدتها “وطن”، على احترام وتقدير الإمارات للمملكة العربية السعودية.

وأضاف آل نهيان ” اليوم أطلع لمتابعيني وكل من يشاهدني في منصات التواصل، بموضوع مهم جدًا ومتداول الآن للأسف بشكل خاطئ من بعض الإخوة اللي دايمًا يحبون يصطادون الشيء في المياه العكرة.. وقاعدين يحاولون الإساءة للعلاقات بين السعودية والإمارات”.

سعيد بن طحنون

وتابع: ” ونحب نرد عليهم من رد من واحد إماراتي من عائلة آل نهيان.. وإماراتي مخلص للإمارات ومخلص للسعودية، رد واحد فقط لا غير.. بأقول: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي، والملك سلمان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إخوان وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إخوان إلى الأبد إن شاء الله”.

سعيد بن طحنون آل دحلان زعلان ويهدد.. #الإماراتي_سعودي_والسعودي_إماراتي 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/a2CPMEoA0P — الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) July 10, 2021

وتابع “آل نهيان”: “نحن والشعب السعودي إخوان، وإن شاء الله وبإذن الله الكريم، قرب العيد الوطني السعودي ونحن سوف ننظم مهرجان العيد السعودي والمكان إماراتي.. وعنوان هذه الإحتفالية يوم في حب السعودية”، مؤكدًا أن “السعودية على راسنا وشعبها على راسنا ومليكها على راسنا أبى أو لم يأبى الحاقد والحاسد”.

الإماراتي حمد المزروعي يسخر من السعودية

وكان المغرد الإماراتي حمد المزروعي قد نشر تغريدة ساخرة من الفنان السعودي محمد عبده

ونشر حمد المزروعي تغريدة مقتضبة فسرها متابعون على أنها سخرية من السعودية بطريقة غير مباشرة، حينما كتب عن الفنان السعودي الشهير محمد عبده أنه “يمثل”.

محمد عبده يمثل 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 8, 2021

ردود لاذعة على تغريدة حمد المزروعي

ولاقت تغريدة حمد المزروعي ردوداً لاذعة من المغردين السعوديين والعرب، حيث قال أحدهم: الاماراتين جنسوا فنانين الكرة الارضية لكي يحصلوا على واحد مثل محمد عبده ولم يتمكنوا من ذلك”.

وقال آخر: “محمد عبدة مواطن سعودي لم يجنس مثل باقي القوم”.

وغرّد ثالث ردا على حمد المزروعي: “محمد عبده تاريخه اعظم من تاريخ دول وجماهيره اكثر من سكان دول. نحن لسنا اعداء الامارات لكن لا تهمز وتلمز انت وضاحي وعبدالخالق وتقولون اشبهم السعوديين .قسما عظما نعمل لكم و لدبي انفلوا تصبح دبي خاويه على عروشها ويصبح متابعينك 14 قطر قبل فتره كانت مقدسه انظر ماذا فعل السعوديين”.

وكتب مغرد رابع موجها حديثه للإماراتي حمد المزروعي: “تطقطق علي المملكه لكن تأكد الحل في الرياض”.

الخلاف بين السعودية والإمارات

وفجأة طفا إلى السطح خلاف نادر بين السعودية وحليفتها التقليدية، الإمارات العربية المتحدة، بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج من النفط.

وخرج وزيرا الطاقة في البلدين، كل على حدة، إلى وسائل الإعلام لشرح موقف كل من العاصمتين بعد فشل محادثات كانت تهدف إلى تجاوز الخلاف بين الدول المصدرة للنفط “أوبك بلس”.

ونشب الخلاف الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح يفرض قيوداً على حجم الإنتاج لثمانية أشهر إضافية.

بالمقابل أدلى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، بتصريحات اعتبر فيها أنّ “مطلب الإمارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد أبريل/نيسان، “وهذا حقنا السيادي أن نطلب المعاملة بالمثل مع باقي الدول”، حسب قوله.

وتقع في قلب الخلاف بين الرياض وأبوظبي مسألة حجم الإنتاج والذي من خلاله تُحسب حصة كل دولة.

وقد أدى الفشل في الوصول إلى اتفاق حول حصص الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام، ما يهدد التعافي العالمي الضعيف بسبب جائحة كوفيد – 19.

كما أن الخلاف بين السعودية والإمارات يشكل خطرا على استمرارية مجموعة “اوبك بلاس“، ما قد يتسبب بحرب أسعار ربما تؤدي إلى فوضى اقتصادية عالمية.

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