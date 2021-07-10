هدى المفتي ترقص مع عمرو دياب أمام الشاطئ.. هل هي حبيبته الجديدة؟

تصدرت الممثلة وعارضة الأزياء المصرية هدى المفتي، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رقصها مع الفنان المصري عمرو دياب.

وظهرت هدى المفتي في كليب أغنية (الدنيا بترقص) لعمرو دياب، وهي تتراقص على الشاطئ برفقته، ما جعل الجمهور يتساءل عن وجود علاقة بينهما أو مشروع ارتباط، خاصة أنه سبق أن استعان بحبيبته السابقة الفنانة دينا الشربيني كموديل كليب (أماكن السهر).

الدنيا بترقص

وظهر عمرو دياب في الكليب الذي أخرجه ​طارق العريان​، بأربع إطلالات صيفية مختلفة، وإستعان بمجموعة راقصات أجنبيات، لكن هدى المفتي كانت الراقصة الأساسية وبطلة الكليب، وهو ما أثار الشك لدى الجمهور حول علاقتهما.

هدى المفتي تتصدر

وبدأ الجمهور بالبحث عن هدى المفتي عبر محركات البحث، وتبين أنها تبلغ من العمر 26 عامًا، أي تصغر عمرو دياب بـ33 عاماً.

وتخرجت هدى المفتي من كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي، وكان أول ظهور لها على الشاشة وهي في سن الـ17 خلال عدد من الإعلانات.

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بدأت هدى المفتي حياتها الفنية عام 2017 من خلال دورها في مسلسل (هذا المساء)، كما شاركت في فيلم (بنات ثانوي)، ثم تألقت في مسلسل (كأنه إمبارح).

وكانت صدفة بحتة هي التي قادتها لدورها الأول، حيث كان المخرج تامر محسن يبحث عن وجه جديد بمواصفات شكلية تنطبق عليها، ورشحتها له مساعدته وهاتفتها لتأتي وتخضع لاختبار حتى اقتنع بها وقدّمت أول أدوارها.

وفي رمضان 2020، ظهرت هدى المفتي أمام الممثل المصري عادل إمام في مسلسل (فالنتينو)، وجسدت خلاله دور (نبوية).

وشاركت هدى المفتي في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها (ديدو)، مع الفنان كريم فهمي، وفيلم (كيرة والجن) مع كل من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.

هدى المفتي تتحدث عن التحرش

ومؤخرًا، أثارت هدى المفتي الجدل بعد نشرها صورة تدعو بها للتصدى للتحرش بكافة صوره.

ونشرت هدى المفتى حينها مقطع فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، استنكرت خلاله رفض البعض حديثها عن التحرش، وقالت: (مفيش واحدة مسمعتش كلام زي ده وأوحش منه في الشارع كل يوم، بغض النظر عن هي لابسة إيه).

وتابعت المفتي: (التنبيه بينشر وعي بـ لا للتحرش اللفظي اللي بيؤدي لتحرش جنسي بعد كده)، مؤكدة على ضرورة الحديث عن هذه القضية المجتمعية سواء كان تحرشًا للمرأة أو الرجل أو الطفل، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة.

وناشدت هدى المفتي حينها السيدات بعدم تركهن حقوقهن أمام المتحرشين والعمل على فضحهم.

(حبيبة عمرو دياب الجديدة)

وعودة لعمرو دياب، تحدثت تقارير جديدة عن أن (الهضبة) يعيش علاقة عاطفية جديدة مع عارضة أزياء روسية.

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وبحسب الانباء، فإن العارضة تدعى نيكي ماريانا وهي من الديانة المسيحية، إذ لا تعرف العادات والتقاليد العربية.

ورغم نشر صور واسم العارضة الروسية، على أنها الحبيبة الجديدة للفنان عمرو دياب، الا ان توقعات تقول إنها قد تكون علاقة عابرة ولن تدوم.

ونُشرت صور العارضة نيكي ماريانا حينما كانت في دبي وزارت عيادة الدكتور نادر صعب.

عمرو دياب ودينا ضياء

بينما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع إحدى المصورات في مجلة فوج العالمية الشهيرة في نسختها العربية، وتدعى دينا ضياء بهجت.

وذكرت صحيفة (صدى البلد)، أن دينا ضياء تعيش في إسبانيا، وأصبحت ترافق عمرو دياب في جميع رحلاته، وتعود بداية علاقتهما إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا.

وأشارت إلى أن عمرو دياب ينوى اصطحاب دينا ضياء معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

كواليس قصة حب عمرو دياب الجديدة

وذكرت الصحيفة أن المقربون من الهضبة، تأكدوا من انتهاء علاقته تماماً بدينا الشربيني، خاصة وأن عمرو دياب رفض مقابلتها في حفلة رأس السنة في دبي.

حيث تواجدت دينا الشربيني هناك ووسطت أصدقائها لعودتها إلى عمرو دياب، لكن قرار الهضبة كان واضحا بإغلاق الموضوع نهائيا .

وأكد الصحفي والناقد الفني المصري أيمن نور الدين، ارتباط عمرو دياب بالمصورة دينا ضياء، وكشف التفاصيل بمنشور عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك).

دينا الشربيني تنفعل: (انتوا فظاع)

وقبل أيام، انفعلت دينا الشربيني أمام الكاميرات على أحد المراسلين الصحفيين بسبب سؤاله لها عن عمرو دياب.

ووجه المراسل سؤالاً لدينا الشربيني حول سبب وضعها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها، وما إذا كانت تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى.

وهو الأمر الذي أزعج دينا الشربيني للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات وهي تقول: (انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا).

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