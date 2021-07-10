موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد حامل اللقب السابق الأهلي المصري لخوض مباراته الثانية المؤجلة أمام نظيره مصر المقاصة من دور ال 18 من منافسات الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد الجيش” في السويس.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا.

قررت ادارة المسابقات باتحاد الكرة تغيير موعد مباراة مصر المقاصة امام الأهلي في بطولة الدوري غداً، الأحد 11 يوليو، لتقام في السابعة مساء بدلا من الخامسة pic.twitter.com/gt19UTm9DL — Btolat.com (@Btolat) July 10, 2021

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، قطر، البحرين، أما عند الساعة التاسعة مساءً ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة المؤجلة

وستبث المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

فريقنا يبدأ الاستعداد لمباراة المقاصة pic.twitter.com/3cSP0HgfW6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 9, 2021

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 2″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، في مباراة المؤجلة أمام نظيره مصر المقاصة، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

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وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

📸| أكرم توفيق 🆚 على كهربا 💪🦅😅 pic.twitter.com/bXAe3RmcKs — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 9, 2021

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة مصر المقاصة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب محمد عبد الجليل، بتشكيلة أساسية لمواجهة منافسه مصر المقاصة، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود حمدي.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: عصام صبحي، أسامة العزب، أحمد صبيحة، محمد الدسوقي.

محمد عبد الجليل 🎙️

💬 سوف أؤكد على فريق مصر المقاصة أن نحافظ على لاعبي الأهلي في المباراة المقبلة, لأن الأهلي سيمثل مصر في نهائي دوري أبطال إفريقيا pic.twitter.com/97AiT7sR4J — kora11.com (@kora11) July 6, 2021

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: سعيد الونش، هشام محمد، عبد الله خلف، وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين: شميلس بيكلي، باسم مرسي، باولن فوافي.

نتائج الفريقين في الدوري المصري

ويأتي فريق الأهلي المصري في ثاني ترتيب دوري المصري برصيد 48 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي الزمالك المصري المتربع على عرش صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة.

عبد الحفيظ |🗣

💬" هدفنا تحقيق الفوز في كل مباريات الدوري فلدينا أفضلية نسعى للحفاظ عليها"

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/UBs1rNjg8q — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 8, 2021

بينما جاء منافسه مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة متساويًا بذلك مع فريق طلائع الجيش وبيراميدز اللذان يحتلان المركزين السابع والثامن من ترتيب منافسات الدوري المصري الجاري.

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