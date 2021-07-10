مباراة فريق الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري
مباراة فريق الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري
Imageرياضة

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يستعد حامل اللقب السابق الأهلي المصري لخوض مباراته الثانية المؤجلة أمام نظيره مصر المقاصة من دور ال 18 من منافسات الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد الجيش” في السويس.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا.

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، قطر، البحرين، أما عند الساعة التاسعة مساءً ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة المؤجلة

وستبث المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 2″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، في مباراة المؤجلة أمام نظيره مصر المقاصة، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

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وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على  الثلاثي، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة مصر المقاصة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب  محمد عبد الجليل، بتشكيلة أساسية لمواجهة منافسه مصر المقاصة، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود حمدي.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: عصام صبحي، أسامة العزب، أحمد صبيحة، محمد الدسوقي.

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: سعيد الونش، هشام محمد، عبد الله خلف، وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين: شميلس بيكلي، باسم مرسي، باولن فوافي.

نتائج الفريقين في الدوري المصري

ويأتي فريق الأهلي المصري في ثاني ترتيب دوري المصري برصيد 48 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي الزمالك المصري المتربع على عرش صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة.

بينما جاء منافسه مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة متساويًا بذلك مع  فريق طلائع الجيش وبيراميدز اللذان يحتلان المركزين السابع والثامن من ترتيب منافسات الدوري المصري الجاري.

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