منى السابر تفاجئ الجميع بظهور جديد أعلنت فيه انتهاء قضيتها مع ابنتها حلا الترك

فاجأت الكويتية منى السابر، متابعيها بظهور جديد لها أعلنت فيه انتهاء قضيتها مع ابنتها حلا الترك، وإسدال الستار عليها بحكم نهائي بعدما أثارت هذه القضية جدلا كبير الفترة الماضية.

ومن خلال منشور طويل كشفت منى السابر مصير قضيتها مع ابنتها الفنانة حلا الترك، وذلك بعد انتهاء مدة المهلة الثانية التي منحها القضاء البحريني لها لتجمع المبلغ المتنازع عليه، والذي قيمته 20 ألف دينار بحريني أي ما يقارب 53 ألف دولار.

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منى السابر

وأعلنت السابر من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق انستغرام صدور الحكم النهائي بحقها.

وعلقت قائلة: “الحياة تجارب، والمواقف تكشف لنا من هم وما هي نوايا بعض البشر.. أشكرك يا الله أحبك يا الله لأنك دائما معي وتسخر لي كل اللي يخدم العدالة الإلهية”.

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وتابعت: “قبل كل شيء، شكرا لك يا الله، أتوجه بجزيل الشكر للقضاء البحريني النزيه والعادل واللي نظر في قضيتي ومراعاة ظروفي وأني أم حاضنة لابني عبدالله.”

مضيفة”وأشكر المحامية الشيخة سلوى آل الخليفة على مساندتها لي وكرمها وطيبة أخلاقها ومواقفها النبيلة. وكل العاملين وكل طاقمها، سنين معاي تعبوا كثير أنا ممتنة لكم”.

كما قدمت منى الشكر للمستشارة ربا الخالد قائلة “اللي كانت ولا تزال تدعم وتساند كل شخص تعرض لمثل هذه المواقف، كانت في مثابة الأخت والصديقة وموقفها غيّر موازين كثيرة على الصعيد الشخصي، وأشكر فريق المونتاج على الإهداء الرائع، أنا ممتنة لكم من القلب ولوجودكم ومساندتكم لي”.

بدورها علقت المستشارة ربا على المقطع قائلة: “وأخيرا بفضل الله زار الفرح دارك وانفك كربك الخلاص من حكم السجن لمدة عام”.

منى السابر تحدثت عن اجراء جديد من المحكمة

وكانت منى السابر، أعلنت مؤخرا عن إجراء جديد من المحكمة البحرينية المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها، ويحميها من السجن.

وقالت، عبر حسابها على “إنستغرام”: “تمت الموافقة على طلب دفاع السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب”.

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

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وانهارت السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها “لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام”.

وقالت إن “الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها”، وأنها بقيت على أمل بأن “تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها”، بل أشارت إلى أن ابنتها “ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها”.

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