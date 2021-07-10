مفتي عمان يوجه نصيحة للعمانيين بشأن أضاحي العيد بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

قدم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، نصائح للعمانيين بشأن الأضاحي في هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها السلطنة والعالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم السبت، أن الثلاثاء 20 يوليو الجاري سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.

مفتي عمان أحمد الخليلي

وأكدت وكالة الأنباء العمانية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في سلطنة عمان لعام 1442 هـ، وعليه يكون يوم غد الأحد غرة ذي الحجة، ويوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي في كلمته التي بثها التلفزيون العماني:”إنه نظرًا للظروف الراهنة التي نمر بها على الناس ألا يعرضوا أنفسهم لما فيه الضُر لأن كل إنسان أمين على نفسه، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من أن نعرض أنفسنا إلى أي هلكة.”

▶️ كلمة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة عقب ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هــhttps://t.co/UerptPa2ZY#مركز_الأخبار pic.twitter.com/DPFqPTRahb — مركز الأخبار (@omantvnews) July 10, 2021

وأضاف المفتي العام للسلطنة أن الناس قد يقعون في حرج ولا يمكنهم أن يضحوا بعد صلاة العيد مباشرة – كما هي العادة –.

وتابع مفتي عمان موضحا:”ولكن نظرًا لهذه الظروف أولى لهم أن يضحوا في اليوم الرابع من أيام العيد واليوم الثالث من أيام التشريق لأن الأضحية يمكن أن تكون في أي يوم من أيام التشريق.”

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هذا وتفرض سلطنة عمان اغلاقا تاما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحد من تفشي فيروس كورونا.

موعد عيد الأضحى في السعودية

وكانت المحكمة العليا السعودية أعلنت، أمس الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، موضحة أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

والأحد الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.

وكانت المحكمة العُليا، دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021.

موعد عيد الأضحى في لبنان

وفي لبنان، أعلنت دار الفتوى أن “يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1442هـ يوافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري 2021م.

بحيث يكون يوم عيد الأضحى المبارك الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ الموافق للعشرين من شهر يوليو الجاري 2021”.

موعد عيد الأضحى في الأردن

من جانبه أعلن مفتي الأردن الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن يوم غد الأحد، هو غرة شهر ذي الحجة، وعليه يكون يوم الإثنين 19 يوليو يوم الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20 يوليو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورفع مفتي مملكة الأردن إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأسرة الهاشمية، والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول هذه الأيام الفضيلة، وعيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى في مصر

وأصدرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، بيانًا حول رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ، والذي جاء كالآتي:

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بيانها الرسمي الصادر بقرار رقم (146 / هـ) أن يومَ السبت 10 من شهر يوليه 2021م هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة.

وقد تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة 1442هـ.

وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يوليه 2021م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليه 2021م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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