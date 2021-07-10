ما حقيقة استغناء قناة الجزيرة عن علا الفارس؟.. هكذا ردت بأحدث ظهور لها (شاهد)

ردت الإعلامية الأردنية المعروفة علا الفارس، في أحدث ظهور لها على الشائعات المتداولة بشأن فصلها من قناة “الجزيرة” التي تعمل مذيعة ومقدمة أخبار بها منذ تركها العمل بشبكة “إم بي سي” السعودية.

وعبر حسابها بـ”سناب شات” ردت علا الفارس على سؤال متابع يدعى عاطف والذي هاجمها بقوله:”يقولون طردوك من الجزيرة صح هالكلام”.

وجاء رد علا ساخرا بنفس أسلوب السائل ودونت وفق ما رصدت (وطن) ما نصه: “واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول.. باقية وأتمدد ويا خبر اليوم بفلوس بكره ببلاش”.

إطلالة علا الفارس من لندن

وقبل يومين شاركت الفارس، فيديو جديد مع متابعيها عبر “إنستغرام”، وظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة في لندن.

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وظهرت علا بتوب باللون الأسود وعليه بنطال واسع بالون الأسود وعليه بالطوا طويل باللون البيج وباكمما طويلة.

واختارت عليهم بوت باللون الأسود من الجلد، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها ويبرز من أناقتها.

وتركت الفارس خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرها في تسريحة انسيابية ناعمة.

كما اكتفت وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، ولم تتكلف علا الفارس في ارتداء الأكسسوارات، حيث اكتفت بإرتداء نظارة باللون الأسود.

كما نشرت الفارس صورة حديثة لها اليوم، عبر حسابها بانستغرام ظهرت فيها بملاب بيضاء وقبعة بيضاء أيضا، في إطلالة لاقت ثناء متابعيها.

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من هي علا الفارس؟

ويشار إلى أن علا الفارس تنحدر من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي.

ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

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وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

مسيرة علا الفارس العملية

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة “أوك” البريطانية.

وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة “إم بي سي 1” كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع».

وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من “إم بي سي” للانتقال إلى مجموعة “روتانا”، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

علا الفارس تلتقي الأمير علي بن الحسين شقيق الأمير حمزة

وأوائل يونيو الماضي نشرت الإعلامية الأردنية والمذيعة البارزة بقناة (الجزيرة) علا الفارس، صورة جديدة عبر مواقع التواصل أظهرتها رفقة الأمير علي بن الحسين.

فنجان قهوة جمعني اليوم بصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين … @AliBinAlHussein pic.twitter.com/dPXyJhJVuG — عُلا الفارس (@OlaAlfares) June 3, 2021

ونشرت علا الفارس وقتها صورتها مع الأمير علي على حسابها الرسمي بتويتر، وعلقت بقولها:(فنجان قهوة جمعني اليوم بصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين).

ولفت انتباه النشطاء أن علا الفارس وكذلك الأمير علي، لم يرتدي أيا منهما الكمامة رغم الإجراءات الاحترازية في الأردن للوقاية من فيروس كورونا.

كما ربط النشطاء هذه الصورة بالأمير حمزة بن الحسين، المتهم بتزعم محالة انقلاب فاشلة ضد أخيه الملك وهي تهمة نفاها شكلا وموضوعا.

وأثار ظهور الأمير علي بن الحسين، تساؤلات لدى النشطاء بشأن الأمير حمزة ومكانه وسر اختفائه إلى الآن.

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