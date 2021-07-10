الأخ الصالح والأخ الشرير: كيف تخفي عائلة آل نهيان وجهها الحقيقي لتوطيد حكمها

نشر مركز الديمقراطية للشفافية (DCT)، تحقيقاً كشف فيه الوجه الحقيقي للعائلة الإماراتية الحاكمة، وخفايا استراتيجيتها في الاعتماد على المرتزقة الأجانب لتوطيد حكمها الداخلي وتعزيز ما اسماه “مؤامراتها الخارجية”، واشعال الحروب في المنطقة.

وتحت عنوان (الأخ الصالح والأخ الشرير: كيف تخفي سلالة آل نهيان وجهها الحقيقي)، قال المركز الدولي إن الإمارات تديرها عائلة آل نهيان التي تدير نظامًا ملكيًا لا يرحم مع عدم احترام القانون وحقوق الإنسان في صراع قبلي عالمي.

آل نهيان يحكمون الإمارات بالاعتماد على استراتيجية القوة الناعمة

وأبرز المركز في التحقيق تعمد الإمارات الاستثمار في استراتيجية “القوة الناعمة” التي تهدف إلى تصوير الدولة على أنها دولة تقدمية ومتسامحة ومتوافقة مع القانون.

لكن عدم تسامحها الشديد مع النقد يتجلى في السجن الجائر للناشط الحقوقي أحمد منصور و الأكاديمي ناصر بن غيث و معارضين آخرين ” الذين تم اعتقالهم دون محاكمة أو على الرغم من أنهم قضوا عقوبات.

وشكلت عائلة آل نهيان في نوفمبر 2010 كتيبة سرية من 800 من المرتزقة الكولومبيين والجنوب أفريقيين وغيرهم بقيادة ضباط غربيين ودربهم الجنود الأمريكيون إلى المتقاعدين والمحاربين القدامى.

من الوحدات الخاصة للجيوش الأجنبية الألمانية والبريطانية والفرنسية، جيش بناه إريك برنس مؤسس شركة المرتزقة متعددة الجنسيات بلاك ووتر العالمية بفضل 529 مليون دولار نقلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتشاور مع الأجهزة السرية لدولة الإمارات لتنفيذ عمليات خاصة.

وتتولى تلك القوات المرتزقة القيام ببعثات داخل وخارج البلاد لحماية خطوط الأنابيب وناطحات السحاب من الهجمات الإرهابية وقمع الانتفاضات الداخلية.

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لماذا يحدث هذا؟ كيف يمكن أن تصبح قطعة من الصحراء يعيش فيها أقل من 10 ملايين شخص كومة من الترف المطلق وأشد قهر لا إنساني.

آل نهيان يخشون الربيع العربي

وفقًا لمسئولين أمريكيين، كان هذا نتيجة الخوف الذي ظهر مع الربيع العربي في عام 2011، عندما خشيت السلطات الإمارات من أنها على وشك أن تطرد من الاضطرابات.

لكننا نعتقد أن هناك المزيد: على سبيل المثال، الخوف من أن عصر النفط يقترب من نهايته لأن الدول الكبرى في العالم (الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة) توجه نفسها بسرعة نحو الطاقات المتجددة.

وخوف آخر له ما يبرره ويتعلق بالخوف الأول: “تحمل” الغرب والشرق الإسلام طالما كانا في حاجة إلى النفط. ماذا سيفعلون عندما ينتهي هذا؟ هل ستستمر عائلات الملكيات في العمل في الأسواق العالمية بالأموال التي جمعتها حتى الآن؟ إذا كان هذا الرأي صحيحًا، فإن الحرب الباردة في الخليج هي النضال لتأمين موقع ما بعد النفط القياسي للعرب في العالم.

من المسؤول في أبو ظبي؟

يترأس الإمارات سمياً الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (بصفته الابن الأكبر لمؤسس الدولة زايد ) ، وهو مريض بشدة واختفى عملياً عن أعين الجمهور لمدة سبع سنوات.

على الرغم من أن خليفة لا يزال رئيسًا، إلا أن جزءًا كبيرًا من الحكم اليومي يتم تقاسمه بين أشقائه، ويعد أقواهم وزير الدفاع محمد بن زايد آل نهيان وشقيقه طحنون.

يعتبر محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات والذي يقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

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ولدى بن زايد علاقات مع كبار الضباط في الجيش الأمريكي وأعضاء الكونجرس والمجموعات الأكاديمية البارزة والمعلقين البارزين والمديرين التنفيذيين وكثير منهم يكسبون الكثير من المال من خلال الصفقات التجارية أو مقاعد مجلس الإدارة أو ارتباطات الشركات مع الإمارات.

خلال سنوات رئاسة دونالد ترامب، أثرت حكومة الإمارات العربية المتحدة على السياسة الخارجية الأمريكية مقابل استثمارات عقارية ضخمة في الشركات العائلية للرئيس الأمريكي السابق.

طحنون بن زايد آل نهيان الرجل الثاني في الإمارات

الرجل الثاني في الإمارات هو طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني وهو منصب يتبع مباشرة إلى الوزير الأعلى للأمن القومي أي الشيوخ السبعة الذين يقودون كل من الممالك السبع لدولة الإمارات.

على مر السنين، كان الشقيقان محمد وطحنون بن زايد يتصرفان دائمًا بانسجام عند المشاركة في عمليات صنع القرار في نفس الوقت.

وهما يشتركان في رؤية ليبرالية للاقتصاد العالمي، ويخططان معا لمؤامرات الإمارات الخارجية بما في ذلك الحرب على اليمن والتدخل العسكري في ليبيا إضافة إلى علاقات التطبيع مع إسرائيل.

لكن مؤخرا تم إثبات تباعد الأدوار بين محمد وطحنون بن زايد وأن سياساتهما أصبحت تتعارض مع بعضها البعض، لأن واقع عالم اليوم معقد للغاية.

مثال على ذلك استحوذ محمد بن زايد على الصناعة العسكرية العائلية، مجموعة مبادلة، وحوّلها إلى شركة تمويل استثماري، حيث تمثل صناعة التكنولوجيا العالية والعقارات والتأمين جزءًا كبيرًا من مبيعات المجموعة.

وبدلاً من ذلك أنشأ شركة جديدة مجموعة EDGE لتجمع جميع الشركات التي تهتم بالأمن: أنظمة الدفاع الجوي والبرية الإلكترونية، والصواريخ والأسلحة التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا، والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية، وتدريب القوات الخاصة بأسلحة خاصة للقيام بمهام عسكرية مفتوحة أو عمليات سرية في أراضي الغير.

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ومع ذلك ، فإن دور شقيقه طحنون أقل شهرة. كما أسس مجموعته الصناعية، مجموعة رويال التي قامت، دون أن يدرك الرأي العام بذلك، بشراء العديد من الشركات الصغيرة في 90 دولة حول العالم (لديها ما يقرب من 28000 موظف) وتعمل في السياحة والوجبات السريعة والطاقة المتجددة.

ويرعى طحنون معرض آيدكس العسكري الذي ينظمه أخوه محمد سنويًا، لأنه يشارك فيه من خلال تقديم التدريب النفسي وخدمات التدريب للجنود الخاصين المرتبطين بأنظمة روبوتية.

وكل هذا لمرتزقة وجنود الإمارات الذين يعملون لصالح شركة EDIC التي تتعامل مع الأعمال العسكرية في اليمن وليبيا، نظموا ونفذوا الانقلاب في مصر ضد الإخوان المسلمين، والآن يسيطرون على المجتمع المصري بالرعب.

الأمر الأكثر إثارة للخوف هو أنه في أبو ظبي ، تحت حماية طحنون بن زايد يعمل كل هؤلاء التجسس العسكريين والمرتزقة العالميين معًا اليوم، مثل الأمريكي إريك برنس والروسي كيريل ديميترييف ، المسؤول (في الوقت الحالي) لاعتقال وتعذيب وقتل نشطاء من جميع الجنسيات يتعارضون مع مصالح الإمارات.

وكل هذا في مواجهة الرأي العام العالمي، لا يمكن تصويره على أنه جانب ضئيل من المسالمة الظاهرة التي تميز كل الدعاية السياسية والدبلوماسية لمحمد بن زايد.

يلعب محمد وطحنون بن زايد مثل شخصيتين من هوليوود الأخ الصالح والأخ السيئ ويحاولان الظهور بشكل مختلف ومستقل عن بعضهما البعض.

لقد أصبح من المهم أكثر فأكثر أن يعرف الناس في جميع أنحاء العالم ما وراء المظهر، وأن يكونوا على دراية به، وأن يسألوا أنفسهم وأنهم يمارسون الضغط على قادتهم، لأن هؤلاء الناس يجب أن يخافوا.

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