“سلطان عمان ضيف الملك سلمان وأغنية أسود العرين”.. هكذا احتفى سعوديون وعمانيون باللقاء المرتقب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، حالة من الاحتفاء الكبير بلقاء سلطان عمان هيثم بن طارق، بالملك سلمان بن عبدالعزيز المرتقب، غدا الأحد، في الرياض.

وعبر وسم “#سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان” دشن ناشطون سعوديون حملة ترحيب واسعة، على تويتر بزيارة السلطان هيثم للمملكة والتي تعد أول زيارة خارجية لسلطان عمان منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة خلفا لابن عمه السلطان الراحل سعيد بن قابوس.

أهلًا وسهلا بضيف المملكة الكبير السلطان هيثم بن طارق 🇴🇲 🇸🇦🇴🇲🇸🇦

نحب عمان ونقدر أهلها الكرام .#سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان pic.twitter.com/n9jQcHP22p — نواف بندر التمياط (@altemyat) July 9, 2021

"احنا شعبين في دولة واحدة"..

من سلطنة #عمان، أحمد وحنان في برنامج الزمالة السعودي للتخصصات

الدقيقة. @KFSHRC #سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان pic.twitter.com/hHnEl5uUKe — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 9, 2021

سلطان عمان ضيف الملك سلمان

وقال الكاتب السعودي حمد القاضي عبر الوسم:”ممتنون نحن السعوديين للسلطان هيثم سلطان عمان لاختياره وطننا لأول زيارة خارجية يقوم بها بعد تولّيه الحكم.”

🌿ممتنون نحن السعوديين للسلطان هيثم سلطان عمان لاختياره وطننا لأول زيارة خارجية يقوم بها بعد تولّيه الحكم

هذه الزيارة ستوثق العلاقات أكثر وستزيد مجالات التعاون على كل الأصعدة

فمرحبا بالسلطان ضيفا عزيزا على قائدنا خادم الحرمين الملك سلمان #سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان @CGCSaudi pic.twitter.com/Qb3tQQ86VR — حمد القاضي (@halkadi) July 9, 2021

وتابع:”هذه الزيارة ستوثق العلاقات أكثر وستزيد مجالات التعاون على كل الأصعدة فمرحبا بالسلطان ضيفا عزيزا على قائدنا خادم الحرمين الملك سلمان”

فيما شارك الأمير سطام بن خالد آل سعود، في الوسم وكتب:”أهلاً وسهلاً في زيارة فخامة السلطان #هيثم_بن_طارق في ضيافة #خادم_الحرمين_الشريفين.”

أهلاً وسهلاً في زيارة فخامة السلطان #هيثم_بن_طارق في ضيافة #خادم_الحرمين_الشريفين حللت أهلاً في وطنك الثاني وبين إخوانك وأهلك وأسأل الله دوام المحبة والعلاقات الأخوية بين #السعودية و #عمان وباقي دول الخليج

🇸🇦❤️💚🇴🇲🇸🇦❤️💚🇴🇲#سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان#عمان_السعودية_مستقبل_واعد pic.twitter.com/8oEj6j89UC — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 9, 2021

وأكمل:”حللت أهلاً في وطنك الثاني وبين إخوانك وأهلك وأسأل الله دوام المحبة والعلاقات الأخوية بين #السعودية و #عمان وباقي دول الخليج”

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كما رحب الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بسلطان عمان قائلا:”أهلاً و مرحباً بفخامة السلطان في ضيافة أخيه خادم الحرمين الشريفين حللت أهلاً في بلدك و دارك المملكة العربية السعودية”

أهلاً و مرحباً بفخامة السلطان في ضيافة أخيه خادم الحرمين الشريفين حللت أهلاً في بلدك و دارك المملكة العربية السعودية 💚🇸🇦🇴🇲💚 #سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان pic.twitter.com/OM6jsKxIrJ — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) July 9, 2021

أغنية “أسود العرين”

من جانبها نشرت حسابات عمانية أغنية “أسود العرين” التي “أطلقت بمناسبة زيارة السلطان هيثم طارق، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وهذه الأغنية التي لاقت تفاعلا واسعا هي من كلمات خميس المقيمي، وألحان خالد بن حمد البوسعيدي، وغناء صلاح الزدجالي وعبد المجيد عبد الله.

🔴 أغنية “أسود العرين” بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم طارق لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمات : خميس المقيمي

ألحان : السيد خالد بن حمد البوسعيدي

غناء: صلاح الزدجالي وعبد المجيد عبدالله #سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان pic.twitter.com/vHu7LHBRV8 — شبكة عُمان | Oman network (@OMN_4) July 9, 2021

وأكدت سلطنة عُمان أن العلاقة مع السعودية كانت وما زالت تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في معالجة القضايا.

جاء ذلك على لسان عضو مجلس الدولة في سلطنة عُمان علي العيسائي قبيل وصول السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة.

وقال العيسائي إن العلاقات بين الرياض ومسقط قائمة على التعاون البناء من أجل القضايا العربية والإسلامية والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وامتدت إلى وقتنا الحاضر.

وأوضح أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، تعطي انطباعًا واضحًا عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين وثقلهما السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الزيارة ستفتح آفاقاً أرحب في التكامل الاقتصادي والاستثماري من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين وبين القطاع الخاص في البلدين والنظر في إقامة مشروعات تعود بالنفع عليهما.

ويتوجه سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الرياض، الأحد، في أول زيارة خارجية منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرة إلى أنها ستستمر يومي 11 و12 يوليو الجاري.

ويُعدّ اللقاء المرتقب بين العاهل السعودي وسلطان عمان هو الثاني بين الزعيمين بعد لقائهما الأول في يناير 2020 بمسقط عندما قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأداء واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وتعيد الزيارة المقررة، إلى الذاكرة أول زيارة خارجية لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم إلى الرياض في 11 ديسمبر 1971، تلبية لدعوة تلقاها من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود آنذاك.

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