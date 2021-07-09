نور عمرو دياب تنشر صوراً مثيرة .. والجمهور ينتقدها بشدّة (شاهد)

انتقد الجمهور أحدث اطلالات نور عمرو دياب، ابنة الفنان المصري المعروف، بعدما نشرت صوراً جديدة عبر حسابها في انستغرام.

نور عمرو دياب ظهرت في الصور الجديدة مرتدية فستاناً قصيراً، وبدت في احدى الصور تستعرض مؤخرتها بطريقة وصفها المتابعون بغير اللائقة.

وكتب احد المعلقين: ” لاخلقه ولا اخلاق”. وقال ثانٍ إنها تتعمد الاطلالات المثيرة لتسليط الاضواء على نفسها .

نور دياب هي الابنة الكبرى لـعمرو دياب والفنانة شيرين رضا

نور عمرو دياب تحتفل بوالدتها شيرين رضا

واحتفلت نور عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا عبر حسابها بانستغرام حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها برسالة حب وثناء على والدتها طليقة عمرو دياب.

ونشرت نور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بانستغرام صورة لوالدتها وهي تضحك وترتدي الملابس الوردية.

وعلقت عليها بالقول:”عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد.”

وتابعت ابنة عمرو دياب:”أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية.”

واحتفلت شيرين رضا، طليقة عمرو دياب بعيد ميلادها الـ 52، وقدم عدد كبير من الفنانين التهنئة لها.

وتواصل شيرين رضا تواصل تصوير مشاهدها في فيلم “في عز الضهر”، بطولة مينا مسعود، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية جديدة عليها، وهي شخصية “برناديت”.

ويشاركهم البطولة هنا الزاهد، محمود حجازي، محمد عز، محمد علي رزق، ميرنا نور الدين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم.

وكانت ابنة عمرو دياب قد أطلت قبل فترة قصيرة ببث مباشر عبر انستغرام مع والدتها، التي اكتفت بالظهور بالصوت فقك أثناء تواجدها في المنزل، فطلبت منها والدتها بأن تتحدث باللغة العربية، إلا أنها أوضحت بأنه نظرا لإقامتها في لندن فإنها اعتادت التحدث بالإنجليزية.

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وقالت ابنة عمرو دياب: “لا أنزل مصر بسبب الكورونا، وهناك إغلاق في لندن”.

يشار إلى أن نور دياب هي الابنة الكبرى لـعمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية “نور العين”.

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”.

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