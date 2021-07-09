السعودية مودل روز تتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشر كشف شكلها الحقيقي (فيديو)

تعرضت عارضة الأزياء السعودية مودل روز إلى موقف محرج للمرة الثانية حين بدأت بثاً مباشراً مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجه مودل روز الحقيقي

وظهرت مودل روز في البث المباشر وهي تضبط وضع الهاتف لتبدأ التصوير، لكنها تنسى وضع (الفلاتر)، ما أظهر شكل وجهها الحقيقي، وهو ما جعلها تهرب على الفور من أمام الهاتف.

وبعد عدة ثواني تعود مودل روز بحذر لتتأكد ما إذا كان (فلتر) الوجه الذي يُظهرها جميلة ومختلفة تماماً قد عاد أم لا.

مودل "روز" تتعرض لموقف مُحرج بعد اختفاء الفلتر عن وجهها pic.twitter.com/JwJmX4zjZL — WHR (@whrumor) July 9, 2021

انعدام ثقة!

وانقسم المغردون ما بين من رأى أن مودل روز جميلة بدون فلاتر، ولم يكن عليها التصرف بهذا الشكل، وآخرون سخروا مما حدث وفسروا تصرفها انعدام ثقة بنفسها.

وجاء في التعليقات: (حتى هي انخرعت).

وكتبت أخرى: (عشان بس البنات يعرفون (والواقع انهم يعرفون ) ان الفلاتر هي اللي مصوره المشهورات بجمال وبشرات خياليه..انتي تعرفين انه خداع الفلاتر فليش تستمرين تصدقينهم وتنشدين المستحيل).

عشان بس البنات يعرفون (والواقع انهم يعرفون ) ان الفلاتر هي اللي مصوره المشهورات بجمال وبشرات خياليه..انتي تعرفين انه خداع الفلاتر فليش تستمرين تصدقينهم وتنشدين المستحيل. https://t.co/uiXkliKlHS — أسماء بنت ابراهيم -بنتي بثينه❤️ (@shyhansh) July 9, 2021

وعلقت ناشطة: (لهالدرجة الثقة معدومة عندها).

لهالدرجة الثقة معىدومة عندها 😂 https://t.co/hVePnNA6B1 — Hadeel 🍒 (@hkhk1298) July 9, 2021

ورأت أخرى أن المشكلة الأساسية هي انعدام ثقة بالنفس وكتبت: (حركتها هبله جداً ونابعة من قلة ثقة بالنفس، يعني كان يمديها وهي بمكانها تحط الفلتر وصلى الله وبارك..ليه راحت عشان تحطه؟).

حركتها هبله جداً ونابعه من قلة ثقه بالنفس، يعني كان يمديها وهي بمكانها تحط الفلتر وصلى الله وبارك..ليه راحت عشان تحطه؟ https://t.co/8XAA9wKMkc — ريهام☂️ (@rehlps) July 10, 2021

ونوه آخر إلى أن ما اختلف فقط لون بشرة مودل روز، وكتب: (بعدها حلوة بس السمار الخليجي بان عليها بدون فلتر).

بعدها حلوه بس السمار الخليجي بان عليها بدون فلتر https://t.co/SIehb87zFd — Hz9🇦🇪 (@Haza3Shj) July 9, 2021

موقف مُحرج آخر

وليست أول مرة تتعرض بها مودل روز لموقف محرج أثناء البث المباشر، فقبل أسابيع دخل معها البث ضيف عشوائي، وكان في وضع مخل بالآداب و مقزز.

وتصدر اسم مودل روز الترند حينها عبر تويتر بعد هذه الفضيحة، حيث أظهر شاب عضوه الذكري على البث المباشر الخاص بالعارضة السعودية.

وقال الجمهور ان روز من الصدمة انهارت ضحكاً خلال البث وقطعته عن الشاب .

اسم مودل روز الحقيقي!

وفي سياق آخر، فاجأت مودل روز متابعيها بالكشف عن اسمها الحقيقي لأول مرة، وسبب إخفائه طوال السنوات الماضية.

وكانت البداية حين تلقت مودل روز سؤالاً من أحد متابعيها أثناء بث مباشر عبر (سناب شات)، كتب لها: (ليش اختارتي تخشي عالم الشهرة باسم روز مو اسمك الحقيقي روان).

وقالت مودل روز في ردها: (أول شي أنا دخلت باسم روزانا والناس اختصرت الاسم لروز فبقي روز بعد ما الناس ضلت تستخدمه وتختصره بهاي الطريقة)

وحول سبب إخفاء أن اسمها الحقيقي روان، قالت مودل روز: (بداية انا كنت أول عارضة أزياء في السعودية، ما اتوقع إنه كان فيه سعوديات في السوشال ميديا، وما أدري شو رد فعل الناس، وما كنت أبغي الناس تعرف إنه أنا هي روز).

وتابعت: (ما كنت أحب إنه أكون سبب في ضرر أهلي.. يعني أوكي أنا أبقى مشهورة لكن ما أضر أهلي).

وأضافت: (هذا كان في الأول زي ما قلت كنت أخاف إنه الناس تعرف إنه أنا روان اللي بيعرفوها، لكن بعد كدة لما اختي صارت مشهورة وبقت على السوشيال ميديا وهكذا بقيت لا خلاص بقول على كل حاجة عادي ما بخاف، لأنه الامر بقى معروف للجميع وصار الأمر عادي).

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سر اختفاء مودل روز

وتعرضت روز للهجوم بسبب إخفاء اسمها، واتهمها البعض بالتضليل.

كما كشفت مودل روز قبل يومين سبب تغيبها عن السوشيال ميديا الفترة الماضية، وقالت بفيديو عبر (سناب شات) إنها ستسافر خلال الأيام القليلة المقبلة، وتبتعد عن كل شيء لكي تستطيع التخلص من الضغوط النفسية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت روز أن السفر والابتعاد عن كل شيء هما الحل الوحيد الذي تلجأ له في مثل هذه الحالة، مشيرةً إلى أنها على الرغم من تظاهرها دائماً بالسعادة، ومحاولتها بث الطاقة الإيجابية لمتابعيها على (السوشال ميديا)، لكن هناك العديد من الجوانب الخفية التي لا يعرف أحد عنها شيئاً.

وهو ما جعل عارضة الأزياء السعودية تقرر الابتعاد فترة عن متابعيها لكي تستطيع العودة مرة أخرى لحالتها الطبيعية بحسب قولها.

مودل روز تبكي بسبب الخيانة

ومؤخراً، قالت مودل روز أثناء لقاء مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عبر برنامجها الافتراضي الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي: (هي ليست مسألة خيانة، هي طعن في الظهر وهي مسألة صعبة وخاصة حين تكون من ناس قريبة منك أعطيتيها كل شيء).

وتابعت مودل روز وهي تبكي: (مررت بفترة صعبة وأنا أعلم تماماً أنها ستمضي، لأنني أعلم أني قوية وأشياء كثير واجهتها بنفسي دون أن أحتاج مساعدة أي حد، حتى عائلتي أحاول ألا أضايقهم وأزعلهم معي، وكل مرة يسألوني عن أخباري أخبرهم أنني بخير، ولكني أمر في مرحلة صعبة).

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وكشفت روز أنها اضطرت إلى اللجوء لطبيب نفسي، وبررت ذلك بالقول: (هو الشخص الوحيد الذي مهما حكيتي له مستحيل يفشي سرك أو يتكلم عن حياتك لأنه دكتور نفسي، ولكن حين تقولين لصديقتك وتشكي لها همك، سيأتي يوم تلوي ذراعك).

مودل روز : تعرضت لطعن في الظهر ، ورحت لدكتور نفسي .. pic.twitter.com/mUOZsvTAgs — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

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