“شاهد” أهداف مباراة منتخب كولومبيا والبيرو في كوبا أمريكا

تغلب منتخب كولومبيا على منافسه البيرو بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في مباراة شهدت القوة والإثارة في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” ماني جارينشا الوطني” في دولة البرازيل.

أهداف منتخب كولومبيا

وأحرز منتخب كولومبيا أولى أهدافه في شباك منافسه منتخب البيرو في الدقيقة ال49 عن طريق اللاعب خوان كوادرادو.

بينما سجل اللاعب لويس فرناندو رياز هدفين لصالح منتخب بلاده في الدقيقتين ال66 و94 من زمن المباراة بتسديدات قوية عانقت شباك مرمى منافسه البيرو.

أهداف منتخب البيرو

ونجح منتخب البيرو في تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال45 عن طريق يوشيمار يوتون سددها اللاعب بقوة على يمين شباك مرمى كولومبيا، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال82 بواسطة جيانلوكا لابادولا، لينتهي اللقاء بفوز كولومبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وحقق منتخب كولومبيا بعد فوزه على البيرو التتويج بالمركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا، بينما جاء منافسه البيرو جاء في المركز الرابع في الترتيب.

تشكيلة منتخب كولومبيا

ولعب مدرب منتخب كولومبيا ” رينالدو رويدا” أمام منافسه منتخب الأرجنتين بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

تتويج منتخب كولومبيا بـ المركز الثالث في كوبا امريكا 2021 pic.twitter.com/TXY5zli0UK — فـهـد 💎🦅 (@F24HQ) July 10, 2021

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: ياري مينا، دانيال مونيوث، سانتياجو أرياس، ويليام تيسيو، أما في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين: خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان فرناندو كوينترو.

بينما في هجوم الفريق في التشكيلة جاء كلاً من: راداميل فالكاو، لويس فرناندو دياز، رافاييل بوري.

تشكيلة منتخب البيرو

ودخل منتخب البيرو في مواجهة صعبة بتشكيلة أساسية أمام منتخب كولومبيا، حيث لعب في حراسة المرمى بيدرو جاليسي.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: لويس أدفينكولا، ماركوس لوبيز، كارلوس جيلمار لورا سافيدرا، كريستيان راموس، أما في وسط الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: كريستيان كويفا، أندريه كاريو، ريناتو تابيا.

بينما في خط هجوم الفريق جاء كلاً من: جيانلوكا لابادولا، باولو غيريرو، جيفرسون فارفان.

نتائج المنتخبين في كوبا أمريكا

وقد تأهل منتخب كولومبيا كثالث المجموعة الثانية جمع برصيد 4 نقاط من 4 مباريات بعد فوز وتعادل وهزيمتين.

على عكس منافسه منتخب البيرو في المجموعة ذاتها في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة بعد فوزين وتعادل وهزيمة تلقاها على يد منتخب البرازيل.

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