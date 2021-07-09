شاهدوا دنيا بطمة بفستان قصير غريب .. احتضنت زوجها وأغلقت الباب أمام المعلقين!

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بملابسها التي ارتدتها في أحد ظهورٍ لها، جدلاً واسعاً بين المتابعين.

وظهرت دنيا بطمة في الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام خلال افتتاح محال للعود والبخور والعطور المغربية والشرقية، مرتدية فستاناً اسود اللون قصيراً، ومزركشاً بزركشات زرقاء كتلك التي تستخدم في ستائر الصالونات.حسب وصف الجمهور

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ونشرت دنيا بطمة صورة مع زوجها المخرج محمد الترك وعلقت عليها: الحب الحب”.لكنها اغلقت خاصية التعليقات على الصورة .

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وبينما سخر المتابعون من فستان دنيا بطمة القصير والغريب، لاحظ آخرون الوزن الزائد الذي باتت تعاني منه الفنانة المغربية خلال اطلالتها الأخيرة.

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وقبل ايام، أحدثت دنيا ضجة في افتتاح متجر تجميل لإحدى صديقاتها في مدينة الرباط.

ونشرت دنيا بطمة عبر حسابها على (انستجرام) مجموعة صور وفيديو توثق خلاله الاستقبال الحاشد لبعض معجبيها الذين شاركتهم الرقص على أغاني تراثية مغربية.

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وعلقت دنيا بطمة على مجموعة الصور والفيديو بالقول: (شكرا على استقبالكم وترحيبكم ،كنت سعيدة بحضوري لهذا الافتتاح لأكبر وأفخم مركز تجميل ، حبيبتي فاطمة الزهراء)

وما أثار صدمة الجمهور هو انتفاخ وجه دنيا بطمة بشكل غريب ما غير ملامحها تماماً وكأنها ليست هي كما يقول المتابعون.

وعلى الرغم من أن دنيا بطمة أكدت في وقت سابق أنها لم تخضع لعمليات تجميل، وأن تغير وجهها يعود إلى مكوثها في المنزل لفترة طويلة بسبب ازمة كورونا وعدم إتباعها حمية غذائية وانقطاعها عن ممارسة الرياضة أثناء حملها بطفلتها الثانية ليلى روز وبعد انجابها طفلتها، إلا أنها لم تسلم من السخرية.

دنيا بطمة ترقص مع صديقاتها وزوجها

ويشار إلى أنه قبلها بأيام احتفلت الفنانة المغربية دنيا ، مع زوجها محمد الترك بحفل عيد ميلاد ابنتهما (غزل)، شارك فيه أصدقاؤها وصديقاتها وفرقة فنيّة مغربيّة.

ونشرت بطمة عبر خاصية الستوري في (انستغرام)، فيديوهات من الحفل، وبدت في قمة السعادة خلال الحفل، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني مع طفلتها والحضور .

ومجدداً وجّه الجمهور انتقادات للفنانة المغربية بسبب تغيّر شكلها نتيجة عمليات التجميل.

وكانت الفنانة المغربية ظهرت قبل ايام في وصلة رقص خلال احتفال بشهر عسل شقيقتها ابتسام بطمة وزوجها اليوتيوبر فؤاد قبيبو.

ونشرت دنيا مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص مع شقيقتها مرتديةً القفطان المغربي الأحمر، لتثير الجدل بسبب اكتسابها بعض الوزن الزائد، وتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.

وكانت نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة، أن المداهمة جاءت بسبب (خرق حالة الطوارئ الصحية) المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة. مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

أول ظهور لابنة دنيا بطمة الأصغر

وفي سياق آخر، كشفت بطمة النقاب عن صورة ابنتها الصغيرة (ليلي روز) لأول مرة، وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها ابتسام بطمة.

وتداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليلي روز في أول ظهور لها، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً كما والدتها تماماً.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من جمال ابنة دنيا الأصغر، خاصة أنها لا تشبه والدها أو والدتها أو شقيقتها الأصغر غزل، ما أثار استغرابهم، وجعلهم يخمنون أنها تشبه خالتها ابتسام، أو أختها غير الشقيقة، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

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