احتجاج يوم عرفة في السعودية .. ما أسباب الدعوة لهذا التحرك الآن!؟

أطلق ناشطون سعوديون دعوات لتنظيم احتجاج يوم عرفة، رفضاً لما وصفوه ظلم السلطات في السعودية، وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون المملكة.

كما يهدف احتجاج يوم عرفة وفق ما يتداول بين نشطاء على تويتر، الى ايقاف “العبث بالدين ووضع حدّ لمخططات هدم هوية المجتمع”.

ويطالب هؤلاء بوقف “ترهيب وقمع” السعوديين، وتمكين الشباب من حقهم في التوظيف، عدا عن تمكين البدون من حقهم في المواطنة.

كما يطالب القائمون على احتجاج يوم عرفة في السعودية الى الغاء الضرائب “المجحفة “وتحسين معيشة المواطنين وإنهاء معاناتهم من سياسة ايقاف الخدمات.

تفاعل واسع مع وسم احتجاج يوم عرفة

وتفاعل نشطاء ومغردون سعوديون مع وسم (#احتجاج_يوم_عرفة) الذي تصدّر في السعودية.

وقالت الفارسة الدولية والناشط السعودية البارز علياء أبو تايه الحويطي: “الصد عن بيت الله الحرام، بينما مدرجات توتو وناسه مفتوحه على مصراعيها!! هل هناك من يشكك بكفر الحكومة وعمالتها ودورها بتقنين الإسلام ثم القضاء عليه بدأ جلياً حيث بدأتها بسجن الدعاة والمصلحين وتصفية اي رموز معتدله وترك امثال الحمد والشيخ يهينون دين الله!”.

الصد عن بيت الله الحرام، بينما مدرجات توتو وناسه مفتوحه على مصراعيها!! هل هناك من يشكك بكفر الحكومة وعمالتها ودورها بتقنين الإسلام ثم القضاء عليه بدأ جلياً حيث بدأتها بسجن الدعاة والمصلحين وتصفية اي رموز معتدله وترك امثال الحمد والشيخ يهينون دين الله! #احتجاج_يوم_عرفة pic.twitter.com/g8BLdiOD1r — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 9, 2021

من جانبه نشر المغرد عبدالله الغامدي صورة لدورية أمنية في مكة المكرمة، وقال: “دوريات الامن منتشرة في مكة بشكل كبير جدا وواضح خوف النظام المستبد من الشعب”.

من الخاص :

دوريات الامن منتشرة في مكة بشكل كبير جدا وواضح خوف النظام المستبد من الشعب #احتجاج_يوم_عرفة pic.twitter.com/IjwossddZ0 — عبد الله الغامدي (@Abdulmeden1) July 8, 2021

في حين غرّد حساب باسم د.محمد الدوسري عن احتجاج يوم عرف وقال: “هو حركة إحتجاج بدأت و لن تتوقف حتى فرض إرادة الشعب. و سيبدأ التصعيد من يوم عرفة بإذن الله. فالله الله بالصملة و نكون على بيّنة من أمرنا. و الله الله بالتعبئة و التحشيد و التكاتف و التكامل و الالتزام. لا تكن من يخذل الجماعة”.

#احتجاج_يوم_عرفة

هو حركة إحتجاج بدأت و لن تتوقف حتى فرض إرادة الشعب. و سيبدأ التصعيد من يوم عرفة بإذن الله.

فالله الله بالصملة و نكون على بيّنة من أمرنا.

و الله الله بالتعبئة و التحشيد و التكاتف و التكامل و الالتزام.

لا تكن من يخذل الجماعة.#احتجاج_يوم_عرفة @MarzoqM_ ✍ — د.محمد الدوسري (@Saudi4_1) July 4, 2021

وقال حسابٌ آخر أن نجاح احتجاج يوم عرفة يتطلب عصياناً مدنياً .

حتى ينجح حراك و #احتجاج_يوم_عرفه يجب أن يكون هناك عصيان مدني في كل مدن بلاد الحرمين الشريفين وأخص بالذكر إخواننا من :

**الضباط : فبعصيانهم سينضم لهم الأفراد.

**المعلمين : فبعصيانهم سينضم لهم الطلاب و أولياء الأمور.

حقوقكم وحقوق أجيالنا في خطر….

أفيقوا وكونوا على الموعد. — ضابط مخابرات (@kngksa_kng) July 7, 2021

كما انتشرت مشاهد مصوّرة لتفاعل السعوديين دعما لاحتجاج يوم عرفة القادم، أحرق خلالها البعض صور الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

🔴بداية النهاية

الــشعب .. يحرق صور الملك المنبوذ

دعوات شعبية في مناطق سعودية تدعوا الى #احتجاج_يوم_عرفة pic.twitter.com/vxVa18Efn2 — الإعلاميّة رهف فغالي (@Rahaafe90) July 9, 2021

ولم تُعلن جهة معيّنة بشكلٍ رسميّ عن دعوتها لتنظيم احتجاج يوم عرفة، لكنّ الدعوات انتشرت بين نشطاء تويتر وحسابات سعودية، وتفاعل معها كثيرون .

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على الجهة الأخرى، لم يصدر أيّ تعليق من السلطات السعودية حول دعوات الاحتجاج يوم عرفة.

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