نورة العميري تثير جدلاً واسعاً بإطلالتها الجديدة التي تُشبه الرجال! (شاهد)

أثارت الممثلة الكويتية، نورة العميري جدلاً واسعاً بعد كشفها عن إطلالتها الجديدة التي تُشبه الرجال، وبألوان غريبة جعلت الجمهور يتساءل عن الحالة التي تعيشها وتنعكس على ذوقها.

بدلة رجالية صفراء

ونشرت نورة العميري صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بدلة رجالية صفراء واسعة جداً، وقد صبغت ما تبقى من شعرها بنفس اللون، كما ارتدت نعلاً أصفر.

وعلقت نورة العميري بالقول: (أصفر).

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وانتقد المتابعون ملابس العميري، وجاء في التعليقات: (بعد كم سنه تشوفين اللوك تضحكين على نفسك).

وكتب آخر: (ماتوفقتي في الاختيار).

بينما اقترح عليها آخر أن تجري عملية تحويل جنسي، وكتب: (تحولي لولد وخلاص).

وتساءلت أخرى: (لیش هیج لبس مخربط)، وبنفس الطريقة كتب آخر: (ليش هيك بتعملي في حالك شي بخزي بصراحة).

شعر أزرق!

وقبلها بأسبوع، أطلت نورة بشعر أزرق عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على (سناب شات) ، الأمر الذي عرضها حينها أيضاً لكثير من الانتقادات والسخرية.

وقامت نورة العميري بتغيير لون شعرها الى اللون الأزرق، مادفع الجمهور إلى تشبيهها بالفنان المصري رامز جلال.

وعلى الرغم من أن العميري كانت سعيدة بتغيير شعرها إلى هذا اللون، إلا أنها قوبلت بالتهكم والسخرية، واتهمها البعض بأنها تقوم بتقليد رامز جلال، بينما تعجب آخرون من تعمدها الظهور بإطلالات غريبة، وأبدى القليل منهم إعجابهم باللون الجديدة.

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(هاتي بوسة)!

وسبق أن أثارت العميري الجدل بتصرفاتها الخارجة والخادشة للحياء بقبلة جريئة لوالدتها من الفم، بحسب تعبير الجمهور.

وشاركت نورة حينها يومياتها عبر حسابها الرسمي على (سناب شات)، ووثقت زيارتها للمستشفى برفقة والدتها بعد تعرضها لوعكة صحية مُفاجئة.

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ثم ظهرت بالفيديو وهي تغادر المستشفى وتعود للمنزل، وقبل أن تنزل من السيارة تقول نورة العميري لوالدتها: (هاتي بوسة)، لتقوم الأخيرة بتقبيلها من فمها.

حتى لو كانت امها إشوفه شيء مقزز ونويره بروحها ماتترقع 🤢#نوره_العميري pic.twitter.com/BbdlhkNv7Z — ⭐️ شيشانا المجد 💅🏻🇰🇼 (@shishana_almjd) March 9, 2021

(تصرف مقرف ومخزي)

وهاجم المتابعون نورة ، ورأوا أن المقطع مخل بالآداب العامة ويجب محاسبتها عليه، وبعد الهجوم عليها، خرجت الممثلة الكويتية عن صمتها وعلقت بفيديو قائلة: (أنتم تبحثون عن القصص فقط، لا زلت بنظر والدتي صغيرة وهي تحب أن تدلعني خاصة أنني كنت مريضة أمس، وذهبت للمستشفى، وكانت خائفة وتبكي).

وتابعت: (هذه أمي، ويوجد حنان بيننا، تقبلني عيوني، خشمي، حلقي، وفي كل مكان، فهي أمي، ومهما كبرت أبقى طفلة في عينها).

وأثارت نورة العميري الجدل سابقاً حين ظهرت بفيديو بإطلالة لا تناسب مجتمع الكويت المحافظ. إذ ارتدت حينها حمالة صدر رياضية ورمت بنفسها في وسط البحر.

نورة العميري تتعرض للتحرش

وذكرها المتابعون حينها بالتحرش الجنسي الذي تعرضت له من قبل الممثل السعودي محمد العيسى بحسب ادعائها خلال تصوير أحد المسلسلات.

وقالت العميري حينها أن العيسى أصر على أخذها من مكان إقامتها عندما كانت في زيارة للسعودية إلى بيته. وهو ما استغربته بحكم أنهما ليسا صديقان.

وبعد أن تمكنت من التملص من الموضوع بحسب روايتها، فوجئت برسائل تحوي شتائم منه إلى رقمها الخاص مع تهديدات.

وتقدمت نورها حينها بشكوى إلى الأجهزة المختصة، وبعد أن عادت إلى موطنها الأصلي تدخل عدد من كبار الممثلين وأقنعوها بالتنازل عن الشكوى.

فيديو نورة العميري داخل دورة المياه!

كما نشرت نورة قبل عام، فيديو عرضها للكثير من الانتقادات ظهرت خلاله وهي تجلس على كرسي الحمام ومعها إحدى صديقاتها التي تضع لها المكياج.

وانتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان حينها، نورة، وأشارت إلى أن نشر الفيديو بهذا الشكل أمير غير لائق.

وعلقت العيدان قائلة: (بشرفكم خلصت الأماكن مقعدين نورة بالحمام وعلى المرحاض ويحطون لها مكياج ويصورون بفخر).

حول نورة العميري

الجدير بالذكر أن العميري أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي وذلك في نسخته السادسة، ووالدتها المغنية الشعبية (هيام) المعروفة باسم (الطقاقة أم فيصل).

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وبعد خروج نورة من ستار أكاديمي، قامت بتقديم أغاني منفرده، ثم قامت بعد ذلك بالمشاركة بتقديم برنامج مسابقات تلفزيوني حمل اسم (فن أكاديمي) عرض على قناة سكوب شاركها بتقديمه خالد بوصخر.

و اتجهت العميري بعد ذلك للتمثيل، حيث شاركت في مسرحية الأطفال فايتي وسبيدي، ثم توالت أعمالها في التمثيل بعد ذلك سواء عبر شاشة التلفاز أو على المسرح.

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