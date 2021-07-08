مشهد غير أخلاقي في شارع عام بالكويت يثير ضجة واسعة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار غضبا واسعا في الكويت، يُظهر مشهد عناق حميمي وسط الشارع بين شاب وفتاة.

وذكرت حسابات إخبارية محلية أن الفيديو الذي يُظهر شاباً يحتضن فتاة بوسط الشارع أمام الجميع ويتبادلان القبلات، تم تصويره في مواقف العربية مول بمنطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت.

استياء الماره من منظر عناق ساخن اشد من حرارة الشمس في مواقف العربية مول بالعقيلة pic.twitter.com/bTujJdIHKr — حديث الشارع 🇰🇼 (@C10) July 7, 2021

ووصف المغردون مشهد العناق بـ(الساخن) و(أشد من حرارة الشمس)، مطالبين بمحاسبة أبطاله كونه منظراً مقززاً خارج الذوق العام.

منظر مقزز خارج الذوق العام :

• استياء الماره من منظر عناق ساخن اشد من حرارة الشمس في مواقف العربية مول بـ #العقيلة.#الكويت pic.twitter.com/imTESkYxxf — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) July 7, 2021

عبارات وتصرفات خارجة

وبينما لم يصدر تعليق رسمي بعد من الجهات المعنية، ألقت السلطات الأمنية في الكويت قبل أيام فقط القبض على شابين وفتاتين، جميعهم أحداث (دون السادسة عشر من العمر)، وذلك بسبب خدشهم الحياء العام بمقطع فيديو.

وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله الشابان والفتاتان وهم يتصرفون بطريقة بذيئة، ويتلفظون بعبارات خادشة للحياء.

وأثار المقطع استياء الكويتيون الذين طالبوا وزارة الداخلية بضبط الشباب والفتيات ليقوم رجال إدارة الجرائم الالكترونية بتحديد هوية ناشر المقطع.

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وتمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط المتهمين الأربعة، ونقلت صحيفة (الأنباء) الكويتية عن مصدر أمني حينها قوله إنه جرى تحويل الموقوفين إلى النيابة.

شاب كويتي أرشد عن البقية

وتبين أن ناشر المقطع هو أحد الذين ظهروا فيه، وهو شاب كويتي والذي بدوره أرشد عن البقية ليتم ضبطهم تباعا ومن ثم مواجهتهم بالمقطع حيث أقروا بما بثوه مبررين أن الأمر لايعدو كونه سوى مزاحاً.

وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية لا تتهاون مع المتجاوزين في نشر كل ما يخدش الحياء وفيه تجاوز على الآداب العامة.

وسبق أن قامت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لقطاع الأمن الجنائي في الكويت، في عمل تحريات عقب وصول مقطع فيديو يظهر فتاة شقراء وهي تحتسي مشروبا أشبه بالدم، وتضع في فمها أسناناً تبدو شبيهة بالأسنان الشيطانية التي يتم تداولها بـ (حفلات ماجنة) في يونيو الماضي.

فتاة شقراء تستنفر الأمن

و نقلت صحيفة (الأنباء) المحلية حينها عن مصدر أمني قوله إن إدارة الآداب تتجه إلى ضبط الفتاة وكذلك بقية المتواجدين في الحفلة، حيث بدا في المقطع سماع أصوات لنساء من شمال أفريقيا.

وقال المصدر إن المعلومات التي وصلت إلى إدارة الآداب العامة بأن موقع إقامة الحفلة شقة في منطقة أبوحليفة.

وكان مغردون كويتيون تناقلوا مقطعاً مصورا فجر موجة غضب واسعة، يوثق فتاة تحتسي مشروباً أشبه بالدم وتضع أسنان وكأنها (شيطانية) في حفل صاخب.

وظهر في الفيديو المتداول فتاة شقراء ترتدي فستاناً أبيضاً وتضع على فمها أسنان شبهة بأسنان الشيطان وتمسك بيدها كأساً يحتوي على مشروباً أحمراً بدا وكأنه دم.

فتاة تحتسي مشروب “دم” وتضع أسنان شيطانية في حفلة ماجنة بمنطقة أبوحليفة! – حفلة عبدة الشيطان تثير ضجة في الكويت!#يوم_الاب_العالمي pic.twitter.com/LutTWLoajR — The Gulf Portal News (@TheGulfPortal) June 20, 2021

40 شخصاً شاركوا في حفل مخل

وفي يونيو الماضي، ألقت الجهات الأمنية في الكويت، القبض على 40 شخصاً شاركوا في حفل مخل بأحكام الدين، والعادات والتقاليد، ومخالف للإجراءات الاحترازية الصحية المفروضة في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي لها نشرته عبر (تويتر) حينها أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط 40 شخصاً بعد ورود بلاغ عن وجود تجمع مخالف لقرارات مجلس الوزراء، والاشتراطات الصحية.

وأضافت الداخلية في بيانها أن المتهمين أقاموا حفلاً أخل بتعاليم الدين الإسلامي، وعادات المجتمع الكويتي الأصيلة، وذلك في منطقة الهجن في كبد بمحافظة الجهراء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة المتهمين الـ40 إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط 40 شخصاً خالفوا قرارات مجلس الوزراء والإشتراطات الصحية pic.twitter.com/CezpW35goo — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 31, 2021

حملة ضد المحتوى الخادش

وسبق أن شنت وزارة الداخلية الكويتية حملة ضد المحتوى الخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت في مارس الماضي بحصد الثمار.

حيث نقلت وسائل إعلام كويتية في وقت سابق عن مصدر أمني مطلع، أن قطاع الأمن الجنائي، رصد مؤخراً التزاماً من قبل نشطاء اعتادوا على بث فيديوهات خادشة ومبتذلة وتصرفات دخيلة على المجتمع الكويتي.

وقال المصدر حينها: (نحن وجميع المتابعين لوسائل التواصل رصدنا أن العديد من المشاهير بدأوا في مراجعة حساباتهم وتخلصوا من الابتذال).

وتابع: (وذلك بعد ان أظهرت وزارة الداخلية الحزم وأحالت مشاهير كويتيين إلى النيابة وضبط متشبهين بالجنس الآخر، وأبعدت وافدين ووافدات جاهروا بنشر مواقع وصور غير لائقة على حساباتهم رغم شهرتهم).

وأكد المصدر أنه لا تراجع بعد اليوم عن ملاحقة ومتابعة أيّ كان حال قيامه بنشر ما يخدش الحياء العام، وأشياء لا يصح أن تكون متاحة لأن تشاهد من الجميع.

وأشار المصدر إلى أن هناك عادات وتقاليد راسخة لا يمكن غض النظر عنها.

كما أن هناك فرقا بين الحرية وبين نشر ما يخالف العادات والتقاليد وبث مقاطع من أجل زيادة عدد المتابعين فقط وفق المصدر.

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