قائد شرطة دبي يكشف تفاصيل انفجار جبل علي وضاحي خلفان يتوقع السبب قبل ظهور النتائج

كشف القائد العام لشرطة دبي، عبد الله خليفة المري، تفاصيل الانفجار الذي شهده ميناء جبل علي، مساء أمس الأربعاء، مؤكدًا عدم حدوث إصابات ناجمة عن الحادث.

وقال القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات تليفزيونية، إن “الباخرة على رصيف 14 التي تعرضت للحادث كانت حمولتها 130 حاوية، بعض الحاويات تحمل موادًا قابلة للاشتعال”.

واستدرك عبد الله المرئ: “لكنها خالية من أي مواد مشعة أو أي متفجرات”، مشيراً إلى أن خبراء أمنيون أكدوا أن المواد التي تحملها السفينة كانت قابلة للاشتعال.

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في حين نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اللواء راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، قوله إنه تمت “السيطرة الكاملة على حادث حريق جبل علي وجارية عملية التبريد”.

يأتي هذا فيما قال مسؤول في حكومة دبي، لشبكة CNN، إن السلطات ستجري تحقيقا لمعرفة السبب وراء حادث انفجار إحدى الحاويات كانت على متن سفينة من جزر القمر وصلت إلى ميناء جبل علي.

وأضاف المسؤول: “سيُجرى تحقيق لمعرفة السبب وراء (حادث الحاوية)”. وأفاد المسؤول أنه تم إخلاء طاقم السفينة التي شهدت الحادث، لافتا أن إحدى الحاويات كانت تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

ضاحي خلفان يتحدث عن انفجار جبل علي

وفي السياق، قال قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “الكونتينر الذي اشتعل فيه الحريق في الباخرة به مواد اذا كان التخزين سيء قد يؤدي إلى اشتعالها”.

وأضاف: “هذا هو الأرجح حتى الآن، وخبراء الحريق سيقررون تقريرهم بعد إجراء الفحوصات”.

الكونتينر الذي اشتعل فيه الحريق في الباخرة به مواد اذا كان التخزين سئ قد يؤدي إلى اشتعالها…هذا هو الأرجح حتى الآن…وخبراء الحريق سيقررون تقريرهم بعد إجراء الفحوصات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 8, 2021

وتابع: ” بقية الكونتينرات على ظهر السفينة وعددها كبير البضاعة فيها سلمت من الحريق”.

بقية الكونتينرات على ظهرالسفينة وعددها كبير البضاعة فيها سلمت من الحريق — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 8, 2021

وأكمل: “الاحترافية في الأداء من مزايا الدفاع المدني الإماراتي”.

الاحترافية في الأداء..من مزايا الدفاع المدني الإماراتي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 8, 2021

انفجار جبل علي

وأظهرت لقطات من مكان انفجار احدى الحاويات عن متن سفينة شحن في ميناء جبل علي بدبي، مشاهد دمار هائلة. حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب الاعلامي، مساء الأربعاء، إن حريقا اندلع نتيجة انفجار في إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأفاد المكتب في تغريدة على حسابه بتويتر بأن: “فرق الدفاع المدني تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي”.

وأضاف أن “الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي”

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم نقلا عن شهود عيان إن سماع دوي انفجار في دبي والسبب غير معلوم.

انفجار دبي

وأظهرت الفيديوهات فرق الدفاع المدني وهي تحاول اخماد النيران التي اندلعت في المكان عقب الانفجار الضخم الذي شعر به سكان الامارة. وفق ما ذكرت وسائل اعلام مختلفة

وفي فيديو اخر جرى تداوله، أظهرت اللقطات حجم الدمار الهائل والنيران في كل مكان في أرضيه ميناء جبل علي.

وأعلن المكتب الإعلامي السيطرة على الحريق الذي اندلع جراء الانفجار.

من جهتها ذكرت منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن التحقيقات جارية الآن لمعرفة سبب الانفجار، مشيرةً إلى احتواء إحدى الحاويات بعض المواد القابلة للاشتعال.

وتردّد صدى الانفجار التي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء الامارة، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.

وتضم منطقة جبل علي ميناء رئيسياً في جنوب الإمارة.

وأكد مراسل قناة العربية أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر جراء الانفجار.

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