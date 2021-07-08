رسميًا: راموس يتنقل إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد رحيله عن ريال مدريد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس 35 عامًا قادمًا من فريق السابق ريال مدريد الإسباني.

راموس والتوقيع مع باريس سان جيرمان

وقال الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المختص في انتقالات لاعبين كرة القدم والعامل في شبكة “سكاي سبوت” الإيطالية.

Sergio Ramos has completed his medical in Paris as new Paris-Saint Germain player. Contract already signed until June 2023 together with his brother Rene Ramos. 🔵🔴 #PSG Now it’s gonna be time for official announcement. Sergio Ramos joins PSG. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2021

أن النجم الإسباني سيرخيو راموس قد خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، ظهر يوم أمس الأربعاء تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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راموس والعقد لموسمين

وأردف الصحفي رومانو في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” أكمل سيرخيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد في صفوف باريس سان جيرمان، كما أنه تم توقيع العقود بالفعل حتى شهر يونيو/ حزيران 2023″.

🚨🚨 Le Parisien | توصل باريس سان جيرمان إلى إتفاق كامل مع سيرخيو راموس 100%. كل شيء تم. pic.twitter.com/VmQsWYlyEz — Insider Real (@RMCFarab) July 4, 2021

وأضاف، ” من المتوقع أن يلعب نادي باريس سان جيرمان بعد ساعات التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس بشكل رسمي عبر وسائل الاعلام”، وهو ما تم إعلانه من قبل النادي الفرنسي.

باريس سان جيرمان والصفقة الرابعة

وتعد الصفقة الثالثة لإدارة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، واللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، والحارس جيانلويجي دوناروما.

🚨🚨🚨عاجل ورسمياً | سيرخيو راموس لاعباً لباريس بعقد لسنة واحدة الى 2023 وسيرتدي الرقم 4 . pic.twitter.com/5zDVQo3NYH — ‎‏ABDULLAH ³⁴ (@ToniKroosV) July 7, 2021

ونشرت أحد الحسابات الرياضية المهتمة بنقل أخبار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقطع فيديو يوثق لحظة وجود الإسباني “سيرخيو راموس” برفقة زوجته وأبنائه، داخل مقر النادي الباريسي.

وأظهر الفيديو الحفاوة الكبيرة في استقبال اللاعب سيرخيو راموس من المشجعين المتواجدين في المكان، حيث كان يحمل طفله الرضيع على ذراعيه، إلا أنه وجه التحية إلى الجمهور الذي تواجد لرؤيته.

فرحة الجماهير

وفي ذات السياق، قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ” وصول راموس إلى باريس سان جيرمان، أصاب جماهير الفريق الباريسي بالجنون والفرح، بارتداء المدافع الإسباني قميص الفريق لتدعيم صفوفه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والذي سبق تتويجه بها مع ناديه السابق.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨 💣💥 SERGIO RAMOS, en OFICINAS DEL PSG. Anuncio INMINENTE 🇫🇷. Nos vemos a las 18:00 en #SportPlus en TWITCH: https://t.co/D7dqcx1x2q 🎥 Canal Supporters pic.twitter.com/faF1yxkbvv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 7, 2021

وقد رحل الإسباني راموس عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد تعثر المفاوضات بين إدارة الفريق الملكي واللاعب بشأن تجديد عقده، ورفض اللاعب التوقيع لموسم وحيد وخفض راتبه بنسبة 10% وهو ما دفعه لطلب الرحيل.

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