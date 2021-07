رسميًا: راموس يتنقل إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد رحيله عن ريال مدريد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس 35 عامًا قادمًا من فريق السابق ريال مدريد الإسباني.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المختص في انتقالات لاعبين كرة القدم والعامل في شبكة “سكاي سبوت” الإيطالية.

Sergio Ramos has completed his medical in Paris as new Paris-Saint Germain player. Contract already signed until June 2023 together with his brother Rene Ramos. 🔵🔴 #PSG

Now it’s gonna be time for official announcement. Sergio Ramos joins PSG.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2021