سيرخيو راموس والتوقيع مع باريس سان جيرمان
سيرخيو راموس والتوقيع مع باريس سان جيرمان
Imageرياضة

رسميًا: راموس يتنقل إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد رحيله عن ريال مدريد

كتب وطن
0

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس 35 عامًا قادمًا من فريق السابق ريال مدريد الإسباني.

راموس والتوقيع مع باريس سان جيرمان

وقال الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المختص في انتقالات لاعبين كرة القدم والعامل في شبكة “سكاي سبوت” الإيطالية.

أن النجم الإسباني سيرخيو راموس قد خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، ظهر يوم أمس الأربعاء تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

اقرأ المزيد: فتح تحقيق في فرنسا بشأن إهانات عنصرية موجه للنجم “مبابي”

راموس والعقد لموسمين

وأردف الصحفي رومانو في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” أكمل سيرخيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد في صفوف باريس سان جيرمان، كما أنه تم توقيع العقود بالفعل حتى شهر يونيو/ حزيران 2023″.

وأضاف، ” من المتوقع أن يلعب نادي باريس سان جيرمان بعد ساعات التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس بشكل رسمي عبر وسائل الاعلام”، وهو ما تم إعلانه من قبل النادي الفرنسي.

باريس سان جيرمان والصفقة الرابعة

وتعد الصفقة الثالثة لإدارة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، واللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، والحارس جيانلويجي دوناروما.

ونشرت أحد الحسابات الرياضية المهتمة بنقل أخبار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقطع فيديو يوثق لحظة وجود الإسباني “سيرخيو راموس” برفقة زوجته وأبنائه، داخل مقر النادي الباريسي.

وأظهر الفيديو الحفاوة الكبيرة في استقبال اللاعب سيرخيو راموس من المشجعين المتواجدين في المكان، حيث كان يحمل طفله الرضيع على ذراعيه، إلا أنه وجه التحية إلى الجمهور الذي تواجد لرؤيته.

فرحة الجماهير

وفي ذات السياق، قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ” وصول راموس إلى باريس سان جيرمان، أصاب جماهير الفريق الباريسي بالجنون والفرح، بارتداء المدافع الإسباني قميص الفريق لتدعيم صفوفه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والذي سبق تتويجه بها مع ناديه السابق.

وقد رحل الإسباني راموس عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد تعثر المفاوضات بين إدارة الفريق الملكي واللاعب بشأن تجديد عقده، ورفض اللاعب التوقيع لموسم وحيد وخفض راتبه بنسبة 10% وهو ما دفعه لطلب الرحيل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

أسطورة الدنمارك “شمايكل” يعلق على ركلة جزاء إنجلترا والفضيحة التحكيمية

رياضة

“ديب دايف دبي” أعمق حوض للغوض في العالم (شاهد)

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

رياضة

هاري كين يقود منتخب إنجلترا إلى نهائي اليورو على حساب الدنمارك (شاهد)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More