رامي عادل إمام يكشف حقيقة مرض والده واعتزاله التمثيل ومكان تواجده حالياً!

عادت الشائعات لتلاحق الفنان المصري عادل إمام مرة أخرى، خاصة بعد افتتاح نجله المخرج رامي إمام مطعمه الجديد في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي.

حقيقة اعتزال عادل إمام

وربط البعض توجه رامي إمام إلى هذا المشروع بمرض والده واعتزاله، وعادت أخبار إصابة (الزعيم) بفيروس (كورونا) المستجد إلى الواجهة مرة أخرى.

لكن مصدراً مقرباً من عادل إمام نفى كل ما يُشاع حول اعتزاله وإصابته بفيروس كورونا، مبدياً دهشته من الربط بين افتتاح نجله رامي لمطعم جديد في الساحل الشمالي، وبين الأنباء المتواترة حول اعتزال عادل إمام التمثيل لظروفه الصحية.

وأكد المصدر وفق ما نقلت عنه مجلة (سيدتي)، أن عادل إمام تلقى عدة أفكار للعودة إلى موسم دراما رمضان، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

عادل إمام في الساحل

و أكد المصدر نفسه على أن عادل أمام متواجد كعادته سنويا في الساحل الشمالي لقضاء عطلة الصيف برفقة أولاده وأحفاده، ويتمتع بصحة جيدة للغاية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تكرار الشائعات حول إصابته بفيروس (كورونا) أو معاناته من المرض، تسبب الكثير من الحزن له ولعائلته، خاصة أنه يتمتع بصحة جيدة مقارنة بعمره.

وشدد المصدر على عدم وجود قرار نهائي من عادل إمام باعتزال التمثيل وتوقف مشواره الفني عند مسلسله الأخير (فلانتينو) الذي عرض في موسم رمضان 2020.

وأشار ذات المصدر إلى أن عادل إمام يتلقى اقتراحات من المؤلفين لتقديم عمل جديد، ولكنه سيحسم قراره بنهاية عطلة الصيف.

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وحول افتتاح رامي إمام لمطعم جديد، قال المصدر إنه مجرد استثمار بسبب تراجع عدد الأعمال الفنية المقدمة سنويا، لافتاً إلى أنها خطوة سبق لعدد كبير من نجوم الفن اللجوء إليها بعدما تأكدوا أن العمل الفني (غير مضمون) بحسب تعبيره.

وعاد المصدر ليؤكد أنه لا علاقة للأمر باعتزال عادل إمام الفن كما يروج البعض.

رامي إمام يحسم الجدل

وفي ذات السياق، حسم رامي إمام بنفسه كل ما يدور حول صحة والده واعتزاله الفن.

وقال رامي إمام في تصريحات لوسائل إعلام محلية أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) الذي أقيم داخل مجمع سينمات بمنطقة المعادي حول اعتزال والده: (لا طبعا والدي مكمل شغله وأعماله.. وأتمنى أن يجمعني به مشروع فني جديد).

وكشف رامي تفاصيل الحالة الصحية لوالده قائلا: (الحمد لله هو بخير ودائما الناس بتسألني عن صحته وأنا بطمن كل الجمهور وهو حالياً في إجازة).

وأضاف نجل عادل إمام مستنكراً: (أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس.. ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوى وكأن مفيش غير بس صحته).

وتابع: (الزعيم صحته زي الفل والحمدلله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه).

عادل إمام بلحية بيضاء!

وقبل أسابيع، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعادل إمام برفقة نجله الممثل محمد إمام، وقالوا إنها أحدث ظهور للزعيم.

وبدا عادل إمام في الصورة بلحية وشوراب بيضاء، ما جعل البعض يتساءل عن سر هذه اللحية، بينما بدأ آخرون يناقشون ما إذا كانت تناسبه أم لا.

ولكن تبين لاحقاً أن الصورة مفبركة، وتم التعديل عليها باستخدام بعض برامج تعديل الصور مثل (الفوتوشوب) وغيرها.

أما الصورة الأصلية التي تم التعديل عليها، فهي تعود إلى حفل زفاف ابنه محمد إمام، الذي أقيم في أغسطس عام 2018.

حالة عادل إمام لم تسمح له بالحضور

وكان عادل إمام قد أثار تساؤلات عدة بعدم حضوره جنازة وعزاء سمير غانم، واكتفى بإرسال نجله المخرج لرامي إمام لتقديم الواجب.

ونقلت صحيفة (أهل مصر) المحلية حينها عن مصدر مقرب من الزعيم قوله إن الحالة الصحية لعادل إمام لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف.

وأشار المصدر إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم، كما يحرص الأطباء المعالجون له على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس (كورونا)، أو أي عدوى أخرى، لأن مناعته ضعيفة جدا.

وبعد وفاة سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاماً بعد إصابته بفيروس (كورونا)، نشر عادل إمام عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) صورتان تجمعه به، في الأولى مشهد من فيلم (أغبياء لكن أذكياء)، وفي الثانية، فيظهر فيها الزعيم يعانق الفنان الراحل.

(مع السلامة ياحبيبي)

وعلق عادل امام على الصورة: (مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي).

وسبق أن وصف سمير غانم هذه الصورة في لقاء سابق بأنها من أجمل صور الصداقة والحب في حياته.

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