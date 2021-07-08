“ديب دايف دبي” أعمق حوض للغوض في العالم (شاهد)

افتتحت إمارة دبي أعمق حوض للغوص في العالم أطلقت عليها اسم “ديب دايف دبي” بعمق 60 مترًا، مساء يوم الأربعاء الماضي في منطقة “ند الشبا” داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي وأعمق حوض للغوص

وقالت تقارير صحفية إماراتية، أن حوض الغوص الأعمق في العالم “ديب دايف دبي” يحتوي على أحدث التجهيزات والمرافق، بما في ذلك غرفة العلاج بالضغط العالي الأكثر تطورًا في المنطقة، كما تضم مدينة غارقة يمكن للغواصين من جميع المستويات استكشافها.

افتتحنا اليوم "ديب دايف دبي" أعمق حوض للغوص في العالم بعمق 60 متراً.. تجربة جديدة تقدمها دبي لعشاق المغامرة تأكيداً لمكانتها كوجهة أولى للسياحة والرياضة والترفيه.. وأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.. دبي مستمرة في إسعاد أهلها وزوارها بأفكار ومشاريع مبتكرة. pic.twitter.com/M8M5Esxs7O — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 7, 2021

وتشمل كذلك على شوارع مجهورة وشقة وموقف للسيارات بداخلها، وأجهزة ألعاب فيديو كلاسيكية والكثير من المفاجآت بداخل ذلك الحوض الأعمق في العالم.

وقد دخلت تلك المنشأة الاصطناعية المبتكرة موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، أعمق حوض للغوص من نوعه في العالم، حيث يبلغ عمقه 60.02 مترا وبسعة 14 مليون لتر من الماء، أي ما يساوي حجم ستة مسابح أولمبية.

تجارب الغوص في ديب دايف دبي

وبينت التقارير، أن مدينة “ديب دايف دبي” توفر تجارب الغوص الحر والدورات التدريبية لكافة المستويات وتحت إشراف فريق احترافي تم اختياره من جميع دول العالم.

وكما تضمن المنشأة الاصطناعية متجراً للغوص وآخر للهدايا مع مطعم بسعة 80 شخصاً من المقرر افتتاحه لاحقاً من هذا العام، بالإضافة إلى العديد من الأماكن المخصصة للاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات.

ديب دايف دبي، أعمق حوض غوص في العالم يفتح أبوابه في دبي: https://t.co/6C8aIU3jwe pic.twitter.com/WC3y0dbBAi — TimeOutDubaiArabic (@TimeOutDubaiAR) July 8, 2021

وتتيح تلك المساحات الموجودة في الطوابق السفلية سواء ضمن المطعم أو الغرف الأخرى إطلالات رائعة تحت الماء.

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البيئة الحيوية تحت الماء

ويتميز الحوض بالعديد من الأجهزة المتطورة واحتضان بيئتين حيويتين تحت الماء، مع احتوائها على غرفة جافة على عمق 21.6 مترًا وهو مزود ب 56 كاميرًا تغطي جميع الزوايا في أعماق الحوض، إضافة إلى أنظمة متطورة للصوت والإضاءة التعبيرية.

حمدان بن محمد يفتتح بحضور أحمد بن محمد، "ديب دايف دبي"، أعمق حوض غوص في العالم، والذي انضم إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعمق 60 متراً وسعة 14 مليون لتر، بما يساوي ستة مسابح أولمبية.https://t.co/uNNOWpY9yP pic.twitter.com/zZnASCXbGa — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

وتجرى عمليات تنقية المياه الحلوة وتجديد دورتها كل ست ساعات بواسطة نظام هو الأضخم والأسرع من نوعه على مستوى العالم في المنطقة.

وذلك باستعمال منقيات مصنوعة من صخر بركان طبيعي شديد التمدد بالتسخين، مزود بفلاتر من تطوير وكالة ناسا الأمريكية ومفاعلات تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية.

ويتم توفير درجة حرارة التي يتم ضبطها داخل المياه على درجة حرارة 30 مئوية لتوفير بيئة مريحة للغواصين أثناء ممارسة للغوص داخل الحوض الأعمق في العالم.

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