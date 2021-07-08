11 حيلة بسيطة تخلصك من التوتر والقلق بسهولة

قد يبدو التوتر أمراً طبيعياً يمر به أي شخص، لكنه قد يصبح خارج السيطرة فيسبب مشاكل صحية تؤثر بشكل كبير على أجسادنا.

وازدادت موجة القلق والتوتر تزامناً مع أزمة فيروس كورونا التي بدأت العام الماضي وسببت الكثير من المشكلات في حياتنا.

فإذا كنت تعاني الإجهاد والتوتر لفترة من الوقت، إليك خمس حيل يمكنك إتباعها للتغلب على هذا الضغط المؤقت، والتوتر والقلق الناجم عن الظروف المحيطة بك:

هرمون السعادة

رفع مستوى هرمونات السعادة لديك يمكنه تحسين مزاجك، ويتحقق ذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالسيروتونين والتريبتوفان.

حيث أظهرت الأبحاث أنه لا يمكن للسيروتونين المرور عبر حاجز الدم في الدماغ من دون الكربوهيدرات الصحية.

وبينما التربتوفان ضروري لإنتاج هرمونات السيروتونين، فإن الكربوهيدرات مهمة لنقل السيروتونين في الدماغ.

ومن الأطعمة التي تساعد في تحسين المزاج: الموز، الأرز البني، بذور اليقطين، وبذور عباد الشمس، والدخن، والكينوا، والشوكولاتة الداكنة، والسبانخ.

الفواكه والخضراوات

تناول الفاكهة والخضراوات يساعد في تطوير خلايا جديدة في الدماغ، ويزيد من مركب يسمى ”BDNF“ (عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ).

وهذا المركب يساعد في توافر الهرمونات السعيدة، ويتوفر في الأطعمة النباتية مثل البصل، الخضروات الورقية، بذور الشيا، التفاح، التوت، الطماطم، والجوز.

القهوة السوداء

بحسب الأبحاث والدراسات، فإن شرب القهوة السوداء يمكن أن يساعد في تحسين المزاج، لكن استهلاك كميات كبيرة من القهوة السوداء قد يأتي بنتائج عكسية ويمكن أن يسبب الاكتئاب.

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كما أن كثرة القهوة السوداء تؤدي أحياناً إلى الجفاف، لذا يوصى بتناول 4 أكواب من القهوة السوداء في اليوم.

وتنص القاعدة على أن مع كل فنجان من القهوة السوداء يجب شرب كوبين من الماء.

الأعشاب

يتوافر داخل مطابخنا كنز لا نقدر قيمته، وهي الأعشاب التي تحسن مزاجنا، منها جوزة الطيب، والقرفة والقرنفل.

ومن المشروبات المقترحة لتحسين المزاج، إضافة القليل من جوزة الطيب إلى الحليب، وتناول هذا الحليب قبل النوم، سيساعدك ذلك على الاسترخاء والتخفيف من التوتر.

كما يمكن إضافة التوابل الأخرى إلى مشروباتك وطعامك لتحسين المزاج مثل القرنفل، والقرفة، والزعفران.

وقد أظهرت الأبحاث والدراسات أن إضافة الزعفران إلى الطعام يساعد على الحد من القلق.

الشاي الأخضر

عدا فوائد الشاي الأخضر المعروفة في المساعدة على الهضم وخفض الوزن، فإنه يعمل على تحسين حالتك المزاجية.

لذا ينصح الخبراء باستبدال الشاي العادي بالشاي الأخضر، الذي يحتوي على مضادات الأكسدة، ويساعد في رفع الحالة المزاجية.

كما أن للشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية الأخرى، مثل تقليل ارتفاع الكوليسترول الذي يمكن أن يتفاقم عندما نشعر بالاكتئاب، ونفرط في تناول المزيد من الطعام.

الرياضية واليوغا

تعد ممارسة التمارين الرياضية واليوغا من أفضل الوسائل المستخدمة في مكافحة التوتر.

فالرياضة تقلل من مستوى هرمونات التوتر في الجسم على المدى الطويل مثل الكورتيزول، كما تساعد في إطلاق الأندورفين الذي يحسن المزاج ويمنع الأرق ويعمل كمسكن طبيعي للألم.

أحماض أوميغا 3 الدهنية

أثبتت بعض الدراسات أن الذين يتناولون مكملات أوميغا 3، تقل لديهم أعراض القلق مقارنةً بغيرهم.

مضغ العلكة

قد يبدو أمراً غريباً، لكن الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يزداد شعورهم بالراحة النفسية، فهي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ.

الروائح المعطرة

استخدام الزيوت والروائح المنعشة مثل مستخلصات البرتقال العطرية والبخور قد يقلل من شعورك بالتوتر والقلق، بحسب ما ذكرت الدراسات.

وقد أثبتت التجارب السريرية في جامعة Maryland أن روائح الورد والخزامى والفانيليا وحتى القهوة يمكن أن تساعد في الحدّ من التوتر والأرق.

ويمكن أيضاً أن يتم تحسين التركيز من خلال الروائح الكافورية والعطرية مثل النعناع والكافور والفراولة والخزامى، والتي لها تأثير جعل الدماغ أكثر يقظة.

الأصدقاء والعائلة

يمكن أن يساعدك الدعم الإجتماعي من الأصدقاء والعائلة في تجاوز الأوقات العصيبة، وهو ما تشير إليه الدراسات.

حيث أن قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والأطفال يساعد في تحرير هرمون الأوكسيتوسين الذي يعتبر مسكن طبيعي للألم والإجهاد.

الضحك

يساهم الضحك في زيادة تدفق الأكسجين إلى الجسم والأعضاء وتحسين نظام المناعة والمزاج، الأمر الذي بدوره يساعد في استرخاء العضلات وتخفيف التوتر.

ويعتقد الباحثون أن الضحك مهم لانخفاض التوتر الذي يؤدي لانخفاض الالتهابات في الجسم ويقي من الإصابة بأمراض القلب الخطرة.

والضحك مفيد أيضا لجهاز المناعة، إذ تظهر الدراسات أنه يزيد عدد الخلايا المناعية، بما في ذلك تلك التي تمنع تكون الخلايا السرطانية داخل الجسم.

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