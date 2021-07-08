حمادة هلال ينشر فيديو مؤثرا لوالدته ويلقى تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تصدر الفنان المصري حمادة هلال قائمة محركات البحث عبر الانترنت، وذلك بسبب الفيديو المؤثر الذي نشره لوالدته في ذكرى رحيلها الأولى.

حمادة هلال: (سنة راحت وإنتي مش معايا)

وظهرت والدة حمادة هلال بالفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، وهي في آخر أيامها بأحد المستشفيات، بينما كان نجلها يمازحها ويتحدث معها.

وعلق هلال على الفيديو بالقول: (سنة من عمرى راحت وانتي مش معايا يا أمي والحمد لله راضى ‏الله يرحمك ويرحم كل اللي معاكي الطيبين ‏اللي سبقونا الله يرحمنا جميعا ‏ويجمعنا فى الجنة مع الانبياء والشهداء والطيبين).

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نجوم يواسون حمادة هلال

وسارع عدد من النجوم والمشاهير إلى مواساة حمادة والتعبير عن تأثرهم بهذا الفيديو، فكتب محمد لطفي: (الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته).

وكتبت الممثلة والإعلامية رانيا يحيى: (الله يرحمها و يغفرلها و هي اكيد فرحانة ان لها ابن زيك بيخلي كل اللي يتعامل معاه يدعيلها على تربيتها ليك).

وعلقت لقاء سويدان: (ربنا يرحمها ويسكنها الجنة).

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وواسته الممثلة السورية سوزان نجم الدين أيضاً وكتبت: (الله يرحمها ويجعلها من سكان الجنة يارب ياحبيبي).

وعلقت بشرى ومي كساب نفس التعليق: (الله يرحمها تعيش وتفتكر).

وفاة والدة حمادة هلال

وتوفيت والدة حمادة هلال 7 يوليو العام الماضي، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان الذي أصيبت به قبل عامين من وفاتها.

ودائماً ما يعبر هلال في لقاءاته الصحفية عن اشتياقه لوالدته الراحلة التي كان يرتبط بها بقوة، ولا يزال يفتقدها دائماً، مؤكداً أنه يحن للتفاصيل التي جمعتهما سوياً، وأنه لا يوجد أحد يشعر بقيمة الأم إلا بعد رحيلها ويفتقدون للنعمة الكبيرة التي كان ينعم بها الله عليهم.

حمادة هلال وأغاني المهرجانات

وفي سياق آخر، سبق أن كشف الفنان حمادة هلال عن رأيه في أغاني المهرجانات، وقال إنها حققت نجاحًا كبيرًا، و(كسرت الدنيا) على حد تعبيره.

وكشف حمادة في لقاء صحفي حينها أنه يسمع أغاني المهرجانات مضطرًا عندما يسمعها أحد أفراد أسرته، لكنه لا يستطيع حفظها أو ترديد كلماتها، مضيفاً: (مرصوصة ومش عارف بيحفظوها إزاي الأطفال الصغيرين)

وتابع هلال: (الحاجات دي ناجحة جدا وصناعة تانية ومختلفة، بس بتمنى إنهم يخلوا بالهم من العيال اللي بتسمعهم وبتغني كلامهم وبيتقال).

وأضاف حمادة هلال: (هناك فتيات تعرضت لأذى بسبب معظم أغاني المهرجانات، هناك بنات تُحاكم بسبب أشياء أساسها أغاني المهرجانات، والكلمات التي تصف البنت بطريقة غير جيدة، ولأنها خرجت في فيديوهات ترقص عليها، والكلمات بها وصف ومواصفات تفتن أي طفلة عندها 18 عاما، وحتى من تبلغ 20 عامًا أنا أعتبرها طفلة).

حمادة هلال لطفل: (وحيات ربنا بلاش)

واسترجع هلال حينها واقعة الطفل الذي قام بحلاقة شعره ليكتب في مؤخرة رأسه اسم المسلسل (المداح).

وقال الفنان المصري معقباً على ذلك: (زي الولد اللي حلق المداح لو قلتله برافو عليك هلاقيه جاب شلة جيوش بقوا مداح، ده أنا استاهل حكم، أتحاكم هنا).

وتمنى حمادة هلال من الدولة مراعاة هذا الأمر، واصفا كلمات بعض أغاني المهرجانات بالأسوأ والألعن من المخدرات، كونها تدمر عقول أجيال، مضيفاً: (حتى لو كانت تحقق نجاحًا، فهو ليس نجاحًا بصورة إيجابية لأنه تسبب في أذى آخرين).

وشدد هلال مجدداً على أنه ليس ضد أغاني المهرجانات على مستوى الموسيقى التي وصفها بالجميلة، وقال: (من الممكن استخدامها خاصة وأن الألحان أحبها الجمهور، ولكن على من يقدمونها مراعاة اختيار الكلمة التي تُقال).

وكان حمادة هلال قد تفاجأ بصورة تصله من أحد معجبيه الأطفال، وقد حلق شعره كاتباً اسم (المداح) على رأسه.

وأعاد هلال حينها نشر صورة الطفل، وعلق بالقول: (أنا الحمد لله أكيد فرحان بنجاح مسلسل المداح بس مش حابب أطفالنا تعمل الرسمه دي حتى لو بحب أنا بشكر الطفل الجميل ده والحلاق الشاطر بس وحيات ربنا عندكم بلاش).

المداح

وحقق مسلسل (المداح) الذي عرض بالموسم الماضي من رمضان نجاحا كبيرا وانتشرت صور حمادة هلال بطل العمل واسم المسلسل على كافيهات وتكاتك وأيضًا أكياس سناكس.

وجسد خلاله حمادة هلال شخصية صابر المداح، وظهر من خلاله بلحية وجلباب، وأدى عدداً من الأغنيات والابتهالات الدينية.

وشارك هلال بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، تامر شلتوت، محمد الصاوي، حنان سليمان، هادي خفاجة.

والمسلسل سيناريو وحوار امين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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