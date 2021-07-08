أحمد فلوكس يتباهى بعدد زيجاته ويفضل لقب (زير نساء) لهذا السبب!

أثار الفنان المصري أحمد فلوكس جدلاً واسعاً بتصريحاته حول عدد زيجاته منذ انفصاله عن زوجته الأولى وأم أبنائه التي عاد إليها مجدداً.

أحمد فلوكس تزوج 15 مرة

وقال أحمد فلوكس خلال استضافته في برنامج (ملوك التريند) على تلفزيون (اليوم السابع)، إنه تزوج 15 مرة خلال 12 عاما، منذ انفصاله عن زوجته الأولى.

وأكد فلوكس أنه تعرض لعدة أسحار أبعدته عن العمل، وأدت أيضًا لانفصاله عن زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، وأحيانًا كانت تفقده حركته على حد تعبيره.

وتحدث أحمد فلوكس عن عيوبه قائلاً إنه متسرع فى قراراته وسريع الغضب، ولكنه تغلب على هذه العيوب مؤخرًا.

زير نساء أفضل من زير رجال!

وعن زيجاته السابقة قال أحمد فلوكس: (تزوجت 15 زوجة أو أكثر الأمر الذي دفع الكثيرين لأن يطلقوا علي لقب زير نساء).

وتباهى أحمد فلوكس باللقب مازحاً: (شرف لي أن يُطلق عليّ زير نساء، فهو أفضل من أن يقال عني زير رجال).

وأشار فلوكس إلى أن طليقته الفنانة هنا شيحة شخصية جميلة وعندما تحب تعطي من قلبها مشيراً إلى أن جانباً من انفصالهما اعتمد على الأعمال التي كانت هدفها الانتقام منه.

أحمد فلوكس: لهذا عدت لزوجتي الأولى

وتحدث فلوكس عن السوشيا ميديا، مشيراً إلى شعوره بالاندهاش من حاله، خاصة الذين يجرحون الناس بتعليقاتهم المريرة دون أن يشعروا.

هذا وقد كشف فلوكس تفاصيل عودته إلى زوجته السابقة بعد انفصال أستمر 12 عاما، معبراً عن سعادته بهذه العودة ولم الشمل بينهم مرة أخرى مضيفاً: (أزماتي كشفت لي أنها سيدة أصيلة وساندتني أكثر من مرة).

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وتحدث أحمد فلوكس خلال الحلقة عن بداياته فى عالم الفن، والمخرجين الذين كان لهم الفضل فى تقديمه للفن، وكانوا سبب فيما وصل إليه حتى الآن.

وأضاف: ( تعرضت للظلم كثيرًا من أشخاص كثيرون لم أتوقع منهم ذلك ولا أنكر أنني وقعت في عدة أخطاء في الآونة الأخيرة).

انفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس

وكانت الممثلة المصرية، هنا شيحة، قد أعلنت العام الماضي، انفصالها عن أحمد فلوكس، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما.

وأكدت هنا شيحة حينها أنها انفصلت عن فلوكس، قائلة: (محصلش نصيب)، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وبينهما كل احترام ولا يوجد أي مشكلات.

وسبق أن تحدث أحمد فلوكس عن طلاقه من هنا شيحة في برنامج (واحد من الناس) على قناة الحياة، وقال حينها إنه كان يشعر بأشياء غريبة وبأنه مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل، وكان يكسب الكثير من المال، ويفتح شركات لكنه لا يشعر بشيء.

وتابع الممثل المصري حينها: (هذا الشخص قال لي مش هتعرف تمسك عليا حاجة، وابتديت من وقتها أدور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير وسرقة من ورا ظهري، وهجرت ابني وأبويا).

وأكد فلوكس حينها أنه يحترم طليقته الفنانة هنا شيحة مضيفا: (سأظل أتمنى لها كل السعادة ولها مكانة كبيرة في قلبى لحد ما أموت، وهي إنسانة جميلة، وسأقف بجانبها إذا طلبت مني أي شئ، ولن أسمح لأحد بالحديث عنها بطريقة غير لائقة).

وتابع: (هنا شيحة تزوجتني لأنها تحبني وليس لأي شيء آخر، وزواجنا كان عن قصة حب واحترام، وعندما حدث الطلاق ما زال الاحترام قائم بيننا).

رابيا وأحمد

وقبل أشهر نشر أحمد فلوكس صورة تجمعه بزوجته (رابيا) عبر حسابه الشخصي على ( إنستجرام)، وعلق عليها: (لم تكن عابر سبيل، بل كنت عابر عُمر أضاء بداخلي عتمة سنين، ليس ما يأخذونه منك هو المهم، ولا كيفية استرجاعه، المهم كيف تحافظ على ما تبقى وما الذي ستفعله به).

وكان أحمد فلوكس قد عاد لزوجته الأولى المغربية رابيا أم ابنه الوحيد سيف، بعد سنوات طويلة من الانفصال تزوج فيها النجمة هنا شيحة، وكاد أن يرتبط بإعلامية لبنانية مقيمة في دبي.

سب وقذف وحكم بالحبس!

وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، فلوكس بالحبس أسبوعًا مع الشغل، ودفع كفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وسبّ وقذف رجل أعمال.

وكان تيسير إبراهيم، المحامي، قد تقدم وكيلاً عن رجل الأعمال أحمد فراج، ، ببلاغ ضد أحمد فلوكس يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وذكر الدفاع آنذاك أن الواقعة بدأت بقيام فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليه عن طريق واتساب وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه تبين حقيقة البلاغ وبإرسال الشكوى لنيابة العجوزة وفقًا لاختصاصها قررت إحالة القضية للمحاكمة.

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