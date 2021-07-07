هكذا احتفلت نور عمرو دياب بوالدتها شيرين رضا في عيد ميلادها (شاهد)

احتفلت نور عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا عبر حسابها بانستغرام حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها برسالة حب وثناء على والدتها طليقة عمرو دياب.

ونشرت نور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بانستغرام صورة لوالدتها وهي تضحك وترتدي الملابس الوردية.

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نور ابنة عمرو دياب

وعلقت عليها بالقول:”عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد.”

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وتابعت ابنة عمرو دياب:”أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية.”

واليوم، الأربعاء، احتفلت شيرين رضا، طليقة عمرو دياب بعيد ميلادها الـ 52، وقدم عدد كبير من الفنانين التهنئة لها.

بالإضافة للجمهور، وذلك عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل شيرين رضا تواصل تصوير مشاهدها في فيلم “في عز الضهر”، بطولة مينا مسعود، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية جديدة عليها، وهي شخصية “برناديت”.

ويشاركهم البطولة هنا الزاهد، محمود حجازى، محمد عز، محمد على رزق، ميرنا نور الدين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم.

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وكانت ابنة عمرو دياب قد أطلت قبل فترة قصيرة ببث مباشر عبر انستغرام مع والدتها، التي اكتفت بالظهور بالصوت فقك أثناء تواجدها في المنزل، فطلبت منها والدتها بأن تتحدث باللغة العربية، إلا أنها أوضحت بأنه نظرا لإقامتها في لندن فإنها اعتادت التحدث بالإنجليزية.

وقالت ابنة عمرو دياب: “لا أنزل مصر بسبب الكورونا، وهناك إغلاق في لندن”.

وسبق أن احتفلت الفنانة شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها نور، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت شيرين رضا صورة لابنتها وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا نونو وإن شاء الله تحققي كل أحلامك، بحبك جدا جدا جدا”.

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ويشار إلى أن نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية “نور العين”.

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”.

ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

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