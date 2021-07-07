موراتا يعلق على خروج منتخب إسبانيا من بطولة اليورو و إهداره ركلة الجزاء

أعرب النجم الإسباني ألفارو موراتا 28 عامًا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عن حزنه الشديد إثر خروج منتخب بلاده من كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، أمام منافسه منتخب إيطاليا بركلات الترجيح في مباراة قمة دور النصف النهائي من البطولة بأربع أهداف مقابل هدفين.

موراتا ومنتخب إسبانيا

وكتب الإسباني موراتا عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام” قائلاً: ” هذه المجموعة وهذا الفريق يستحق أكثر من ذلك بكثير مثل كل إسباني”.

🎙 ألفارو موراتا:

"هذا الفريق كان يستحق المزيد .كان حلمي ، كان حلمنا. شكرًا لكل من آمن بنا. كرة القدم يمكن أن تكون صعبة في بعض الأحيان ، لا يسعني إلا أن أقول إنني فخور بأن أكون جزءًا من هذا الفريق. تعيش اسبانيا ".#ESP #EURO2020 pic.twitter.com/pDAWGEZFDG — عالم اليورو (@euroworld2020) July 6, 2021

وأردف، ” كان هذا أيضًا حلمي وحلمنا، ولا يسعني إلا أن أقول إنني فخور لكوني جزءًا من هذا الفريق”، مضيفًا: ” إلى من آمن بنا، شكرًا لكم، ويمكن أن تكون كرة القدم في بعض الأحيان صعبة للغاية، تحيا إسبانيا”.

🌟#الفارو_موراتا أصبح هداف المنتخب الإسباني في تاريخ اليورو :

🔹موراتا 6 أهداف

🔸توريس 5 أهداف

🔹 فيا 4 أهداف pic.twitter.com/F2irjEXNhx — الداهية سبورت (@ALDAHYASPORT) July 6, 2021

وتأهل منتخب إيطاليا على حساب منافسه إسبانيا إلى دور النهائي من بطولة اليورو بركلات الترجيح بنتيجة أربع أهداف ثمينة مقابل هدفين في مباراة قمة دور الربع النهائي من البطولة.

هدف التقدم لمنتخب إيطاليا

وسجل هدف منتخب إيطاليا في الدقيقة ال 60 عن طريق لاعب الجناح الأيمن فيديريكو كييزا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سجلها اللاعب على يسار حارس منتخب إسبانيا.

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هدف إسبانيا وتقليص الفارق

وعاد منتخب إسبانيا إلى أجواء المنافسة لينجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة ال 80 عن طريق المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، لينتهي اللقاء المثير بالتعادل بين المنتخبين.

ركلات الترجيح وإهدار موراتا

وتفوق منتخب إيطاليا على نظيره منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، في مباراة دور النصف النهائي من بطولة اليورو، ليتأهل إلى نهائي المسابقة حيث سيلتقي الفائز من مباراة إنجلترا والدنمارك.

وقد أهدر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هدف تقليص الفارق في ركلات الترجيح أمام منافسه منتخب إيطاليا، والتي تصدى لها حارس المنتخب الإيطالي ببراعة، لينتهي آمال وطموح منتخب إسبانيا في التأهل إلى نهائي اليورو.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إيطاليا الذي نجح في بلوغ نهائي البطولة القارية، الفائز من مواجهة منتخب إنجلترا والدنمارك اليوم على لقب “اليورو” الأسبوع المقبل.

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