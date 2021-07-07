مسلسل رشاش يثير جدلاً واسعاً بعد عرض أول حلقتين واتهامات بإثارة العصبية القبلية!

تصدر اسم مسلسل رشاش السعودي التريند عبر (تويتر) في السعودية ودول الخليج، وذلك تزامناً مع عرض الحلقة الأولى والثانية منه عبر تطبيق شاهد VIP الإلكتروني، على الرغم من عرضه قبل الموعد المُعلن عنه.

أول حلقتين من مسلسل رشاش

وأثارت أول حلقتين من مسلسل رشاش الذي يروي قصة واحد من أشهر مجرمي السعودية ويجسد دور البطولة فيه الفنان السعودي يعقوب الفرحان، جدلاً واسعاً بين المغردين.

فمنهم من أشاد بالمسلسل والتقنيات المستخدمة في تصويره، وأداء الممثلين، ومنهم من كان له رأياً آخر، ورأوا أنه تلميع لمُجرم سابق وتذكير بحالة الرعب التي سادت السعودية في تلك الفترة بسبب (رشاش)، كما رأوا أن به تعصب قبلي.

ومما جاء في التعليقات ما كتبه الناشط رامي عبدالله دفاعاً عن اتهام المسلسل بإثارة العصبية القبلية: (مسلسل رشاش لم يتطرق لأي قبيلة أو أسم عائلة وكان الانتاج حريص جداً على هذا المنطق وهذا ما يسمح أو يخق لأحد بالتفاخر في شخصية مجرمة قضى عليها رجال الأمن والزمن).

#مسلسل_رشاش لم يتطرق لأي قبيلة أو أسم عائلة وكان الانتاج حريص جداً على هذا المنطق

وهذا ما يسمح أو يخق لأحد بالتفاخر في شخصية مجرمة قضى عليها رجال الأمن والزمن pic.twitter.com/GXelqZeZ83 — رامي عبدالله (@rami_al3) July 7, 2021

عصبية قبلية

وتساءل الناشط وليد بن مبيرك قائلاً: (تداعيات بث مسلسل رشاش بدأت تضهر على السطح وبمضهر عكسي لماذا إختيار هذه القصة وهذا الحدث وهو شيء عابر ولا يمثل أي نقطة مفصلية في المملكة العربية السعودية لماذا لم يكن عن زعيم القاعده الإرهابي أسامه بن لادن أو أحد زعماء القاعده الإرهابية اللذين فجروا وقتلوا الأبرياء).

تداعيات بث مسلسل رشاش بدأت تضهر على السطح وبمضهر عكسي

لماذا إختيار هذه القصة وهذا الحدث وهو شيء عابر ولا يمثل أي نقطة مفصلية في المملكة العربية السعودية

لماذا لم يكن عن زعيم القاعده الإرهابي أسامه بن لادن

أو أحد زعماء القاعده الإرهابية اللذين فجروا وقتلوا الأبرياء — وليد بن مبيريك (@wmbmbw) July 7, 2021

ووافقه آخر الرأي وبمبدأ نظرية المؤامرة كتب: (تناولهم لشخصيات سعوديه فيها مساوئها وتهميش الشخصيات السعوديه المنجزه لم يكن عبث واظهار الشرطي السعودي بمظهر غير لائق لم يكن عبث تلميع المارقين اللبنانيين والمجرمين لم يكن عبث ..اللوم الاول والاخير على من سمح لهم بمرور هذا العمل وإحداث هذه الضجه للفت انتباه العرب و توصيل الفكرة).

تناولهم لشخصيات سعوديه فيها مساوئها وتهميش الشخصيات السعوديه المنجزه لم يكن عبث واظهار الشرطي السعودي بمظهر غير لائق لم يكن عبث تلميع المارقين اللبنانيين والمجرمين لم يكن عبث ..اللوم الاول والاخير على من سمح لهم بمرور هذا العمل وإحداث هذه الضجه للفت انتباه العرب و توصيل الفكره — shosh (@shoosh__288) July 7, 2021

ورأى آخر أن تصوير (رشاش) كبطل سيكون له تأثيراً سلبياً على المراهقين: (عموماً شعبنا الأبي يحب القوي ليس شرطاً أن يكون صاحب حق بل حتى لو باطل ، المهم أن مازوخيته تتسع لسادية القوي ، ماذا قدم قطع طرق للأبرياء و سفك دماء و ترويع ، الآن سيسير على طريق صدام البطاش و جيفارا المجنون ، يتم وضع ستيكرات له و وضعها على أدمغة المراهقين بأنه بطل مسلسل رشاش).

عموماً شعبنا الأبي يحب القوي ليس شرطاً أن يكون صاحب حق بل حتى لو باطل ، المهم أن مازوخيته تتسع لسادية القوي ، ماذا قدم قطع طرق للأبرياء و سفك دماء و ترويع ، الآن سيسير على طريق صدام البطاش و جيفارا المجنون ، يتم وضع ستيكرات له و وضعها على أدمغة المراهقين بأنه بطل #مسلسل_رشاش pic.twitter.com/d25dFX3dvE — FawaZ (@thales1s) July 6, 2021

تداعيات عرض مسلسل رشاش

وحذر آخر من تداعيات عرض المسلسل الذي تم منعه في وقت سابق، بدون إذن خطي من عائلته، وكتب: (مسلسل رشاش عرض المسلسل وبدون اذن خطي من أسرته فيه اساءه وضرر وقد يعرض اقاربه المباشرين خاصة والدته للتنمر والسخرية ويجدد احزانهم التي طواها الزمن، كان بالامكان انتاج مسلسل بأسماء مستعارة وبقصة مشابهه ولكنه الافلاس الفني والتقليد الاعمى لمسلسل ناركوس).

#مسلسل_رشاش عرض المسلسل وبدون اذن خطي من أسرته فيه اساءه وضرر وقد يعرض اقاربه المباشرين خاصة والدته للتنمر والسخرية ويجدد احزانهم التي طواها الزمن، كان بالامكان انتاج مسلسل بأسماء مستعارة وبقصة مشابهه ولكنه الافلاس الفني والتقليد الاعمى لمسلسل ناركوس . — DR.RAINS (@drrains11) July 7, 2021

ودافع ياسر الشهراني أيضاً عن المسلسل قائلاً: (مسلسل رشاش العتيبي تجسيد للواقع الذي كان في السابق وليس له علاقة بالقبيلة أو ماشابه).

وتابع: (التاريخ يوثق والأحداث التاريخية أيضاً وشخصيات كثير تم تحويل قصصها الى مسلسلات وتوثقت ، منصة شاهد بعمل فني مميز تنقل فيه تضحيات رجال الامن وهذا نجاح لمنصة شاهد وقدرتها في إظهار الحقيقية).

مسلسل #رشاش_العتيبي تجسيد للواقع الذي كان في السابق وليس له علاقة بالقبيلة أو ماشابه ،

التاريخ يوثق والأحداث التاريخية أيضاً وشخصيات كثير تم تحويل قصصها الى مسلسلات وتوثقت ،

منصة شاهد بعمل فني مميز تنقل فيه تضحيات رجال الامن وهذا نجاح لمنصة شاهد وقدرتها في إظهار الحقيقية pic.twitter.com/egZCUcy3IV — ياسر الشهراني (@yasirals7) June 29, 2021

إيقاف عرض مسلسل رشاش بلا سبب

وكانت منصة (شاهد) التابعة لـقنوات (MBC) السعودية، قد قررت في يناير الماضي إيقاف عرض مسلسل رشاش جدلاً واسعاً وتساؤلات عن السبب وراء القرار الذي جاء ذلك بعد نشر الاعلان الترويجي للمسلسل على المنصة.

منصة (شاهد) ردت على استفسار أحد المتابعين عن موعد عرض المسلسل على حسابها الرسمي.

وقالت: (تم تأجيل موعد عرض رشاش. سيتم عرضه قريباً. فقط تابعنا لمعرفة كل جديد عن رشاش والأعمال الجديدة القادمة).

تم تأجيل موعد عرض رشاش، سيتم عرضه قريباً، فقط تابعنا لمعرفة كل جديد عن رشاش والأعمال الجديدة القادمة — SHAHID (@ShahidVOD) January 21, 2021

من هو رشاش؟

يحكي مسلسل رشاش حياة شاب سعودي يدعى رشاش العتيبي. عاش في ثمانينيات القرن الماضي.

كان رشاش واحداً من أشهر المجرمين وقاطعي الطرق في المملكة.

قصص من أرشيف الجهات الأمنية شابَهَا الغموضُ طويلاً وآنَ لأحداثها أن تُروى 🔥🔥🔥

#رشاش#للشر_اسم أضخم عمل درامي سعودي على مستوى المنطقة قريباً وحصرياً على #ShahidVIP pic.twitter.com/mDTU1eGyAm — SHAHID (@ShahidVOD) January 3, 2021

القت الشرطة القبض عليه ونفذت فيه حكم الإعدام هو واثنين من أفراد عصابته. وقضى رابع في مواجهة مع رجال الأمن.

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نشط رشاش وعصابته في المنطقة الصحراوية الواقعة جنوب غرب نجد (وادي الدواسر والسليل).

بيان قبيلة عتيبة

وأصدرت قبيلة عتيبة السعودية في وقت سابق، بيان استنكار.

وأعلنت القبيلة عن رفضها للمسلسل الذي اعتبرت أنه يشوّه سمعة القبيلة.

وجاء في البيان: نشاهد في الآونة الأخيرة أن هناك تطاولاً من جانب بعض القنوات على قبيلة عتيبة.

واعتبرت أن بعض المسلسلات استخدمت في محاولة لإثارة الفتنة وشق الصف وضرب وحدة الوطن.

بيان هام نشاهد في الآونة الأخيرة أن هناك تطاولاً من جانب بعض القنوات على قبيلة عتيبة لبث بعض المسلسلات التي استخدمت في محاولة لإثارة الفتنة وشق الصف وضرب وحدة الوطن الذي يسعى له اعداء الوطن والدولة حفظها الله ونحن نعبّر عن استنكارنا لما تبثّه هذه القنوات كمسلسل#رشاش pic.twitter.com/GyYiCQjhlO — ملتقى عتيبة الرسمي (@Otaibaah) January 4, 2021

وبعد إيقاف عرض مسلسل رشاش قالت القبيلة تغريدة جديدة قالت فيها إن إيقاف عرض مسلسل رشاش على قناة MBC1 جاء إستجابةً للمطالبة الشعبية الواسعة بمنعه من النشر.

رسالة والدة رشاش

وكان من المقرر بث أولى حلقات المسلسل، الخميس 21 يناير.

وتداول ناشطون مقطع فيديو قيل إنه لولدة السعودي (رشاش). وهي تدعو الملك سلمان للتدخل من أجل منع (إم بي سي) من عرض المسلسل.

هذا رد والدة رشاش ومن حقها تطلب ايقاف هذا الفلم اللي يسعى لتنبيش احداث قديمة ماتت #ايقاف_فلم_رشاش pic.twitter.com/5DuT6QlcTu — خالد بن شاهر الشيباني (@mod95868822) January 5, 2021

المخرج بريطاني

المسلسل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان.

فيما كتب العمل كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي. ويحمل العمل توقيع المخرج البريطاني كولِن تيج.

ويأتي (رشاش) ضمن سلسلة من ثمانية أجزاء ناطقة بالعربية مترجمة إلى الإنجليزية.

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