قوة الانفجار هزت منازل سكان دبي والنيران انتشرت في كل مكان.. هذا ما حصل في ميناء جبل علي (فيديو)

أظهرت لقطات من مكان انفجار احدى الحاويات عن متن سفينة شحن في ميناء جبل علي بدبي، مشاهد دمار هائلة. حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب الاعلامي، مساء الأربعاء، إن حريقا اندلع نتيجة انفجار في إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

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وأفاد المكتب في تغريدة على حسابه بتويتر بأن: “فرق الدفاع المدني تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي”.

وأضاف أن “الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي”

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم نقلا عن شهود عيان إن سماع دوي انفجار في دبي والسبب غير معلوم.

انفجار دبي

وأظهرت الفيديوهات فرق الدفاع المدني وهي تحاول اخماد النيران التي اندلعت في المكان عقب الانفجار الضخم الذي شعر به سكان الامارة. وفق ما ذكرت وسائل اعلام مختلفة.

وفي فيديو اخر جرى تداوله، أظهرت اللقطات حجم الدمار الهائل والنيران في كل مكان في أرضيه ميناء جبل علي.

وأعلن المكتب الإعلامي السيطرة على الحريق الذي اندلع جراء الانفجار.

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/sgySfjTgKn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

من جهتها ذكرت منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن التحقيقات جارية الآن لمعرفة سبب الانفجار، مشيرةً إلى احتواء إحدى الحاويات بعض المواد القابلة للاشتعال.

وتردّد صدى الانفجار التي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء الامارة، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.

وتضم منطقة جبل علي ميناء رئيسياً في جنوب الإمارة.

وأكد مراسل قناة العربية أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر جراء الانفجار.

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