فيديو يظهر اللحظات الأولى لانفجار دبي الضخم (شاهد)

تداول ناشطون، صوراً وفيديوهات أظهرت لحظة الانفجار الهائل الذي هز ميناء جبل علي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة كتلة لهب هائلة أضاءت سماء دبي من شدة الانفجار غير المعلوم حتى اللحظة، ورصدته كاميرات هواتف المواطنين الإماراتيين .

فيديو متداول يوثق لحظة انفجار قوي في #دبي pic.twitter.com/CwfUhOwJIv — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@election2020P) July 7, 2021

انفجار في احد المخازن البترولية في #دبي قبل قليل pic.twitter.com/t58qTzlT9I — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 7, 2021

حسابات تواصل اجتماعي تتناقل هذا الفيديو للانفجار في #دبي pic.twitter.com/TOces3rlkA — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) July 7, 2021

انفجار دبي

وتضاربت الانباء حول انفجار دبي الهائل، فيما ذكر ناشطون ان سبب الانفجار هو أحد مخازن الوقود في ميناء جبل علي، بينما ذكرت قناة العربية السعودية أن احدى السفن الراسية في الميناء قد انفجرت لاسباب غير واضحة.

مباشر من #العربية | انفجار في سفينة راسية قبالة جبل علي في دبي https://t.co/JkuV63Zui4 — العربية (@AlArabiya) July 7, 2021

#عاجل / انفجار في ميناء جبل علي في #دبي بـ #الامارات

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التقارير الأولية تتحدث عن حادثة تتعلق بإنفجار ناقلة نفط pic.twitter.com/EA1AJhvSk9 — شبكة البرلماني (@parliamentary0) July 7, 2021

وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن حريقاً اندلع في سفينة تجارية قبالة سواحل دبي.

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وقالت وكالة أسوشيتد برس ان الانفجار الذي وقع في ميناء جبل علي في دبي أدى إلى اهتزاز العديد من المنازل في الامارة.

يتبع..

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