انفجار دبي- صورة متداولة على وسائل التواصل
انفجار دبي
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فيديو يظهر اللحظات الأولى لانفجار دبي الضخم (شاهد)

كتب وطن
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تداول ناشطون، صوراً وفيديوهات أظهرت لحظة الانفجار الهائل الذي هز ميناء جبل علي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة كتلة لهب هائلة أضاءت سماء دبي من شدة الانفجار غير المعلوم حتى اللحظة، ورصدته كاميرات هواتف المواطنين الإماراتيين .

انفجار دبي

وتضاربت الانباء حول انفجار دبي الهائل، فيما ذكر ناشطون ان سبب الانفجار هو أحد مخازن الوقود في ميناء جبل علي، بينما ذكرت قناة العربية السعودية أن احدى السفن الراسية في الميناء قد انفجرت لاسباب غير واضحة.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن حريقاً اندلع في سفينة تجارية قبالة سواحل دبي.

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وقالت وكالة أسوشيتد برس ان الانفجار الذي وقع في ميناء جبل علي في دبي أدى إلى اهتزاز العديد من المنازل في الامارة.

يتبع..

 

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