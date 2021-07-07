شاهدوا صورة محمد رمضان مع حفيدة صدام حسين التي أثارت ضجة!

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً إثر تلبيته دعوة حرير حسين كامل حفيدة صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، خلال تواجده في الإمارات.

محمد رمضان في منزل رغد صدام حسين

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على (انستجرام) صوراً تجمعه بحرير حسين كامل وتُظهر أجواء هذه الزيارة في منزل رغد ابنة صدام حسين، موجهاً لهم الشكر على هذه الاستضافة.

حرير حسين كامل، حفيدة صدام حسين، تستضيف الفنان المصري محمد رمضان وتقول عنه "نورت يا بطل وخليك ثابت"…!! pic.twitter.com/spBB0L5e4Z — AN عراق (@aniraq2) July 7, 2021

وعلق: (يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين).

وعلى إثر الهجوم الذي تعرض له محمد رمضان، قام بحذف الصور واكتفى بإبقاء منشور حرير حسين كامل الذي أشارت له فيه، عبر خاصية (الستوري) فقط.

حرير حسين عن رمضان: (نمبر ون)

من جهتها نشرت حرير حسين كامل نفس الصورة مع محمد رمضان ووصفته بـ(نمبر وان).

وعلقت حرير على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الموثق على (إنستجرام) بالقول: (نورت يا بطل وخليك ثابت).

View this post on Instagram A post shared by Hareer Hussein Kamel (@hareer.hussein.kamel)

وتصدرت زيارة محمد رمضان لمنزل رغد صدام حسين (تويتر)، وجاء في التعليقات: (سؤال للعراقيين ليش ما تغلطون وتسبون من تطلع صورت ايراني بسوشيال ميديا بس لان محمد رمضان طلع ويا حرير حسين كامل كلبتو الامه العربيه عليه ولا تصير براسكم. ذرة خير ابد واله ضلون تبع العراق).

#سؤال للعراقيين ليش ما تغلطون وتسبون من تطلع صورت ايراني بسوشيال ميديا بس لان #محمد_رمضان طلع ويا #حرير_حسين_كامل كلبتو الامه العربيه عليه ولا تصير براسكم. ذرة خير ابد واله ضلون تبع #العراق #العراق_العظيم — Oᗰᗩᖇ ᗩᕼᗰEᗪ (@3MARAHMED11) July 7, 2021

وهاجمه آخر: (الله يطيح حظك وحظ الضيافة).

🔴 محمد رمضان ينشر صورة وهو في ضيافة حرير ابنة رغد صدام حسين الله يطيح حظك وحظ الضيافه — ᴍᴜѕᴛᴀғᴀ ᴘᴀѕʜᴀ  (@M_H662) July 6, 2021

وعلقت متابعة هاجمت كليهما: (محمد رمضان المنبوذ من أغلب شعبه وفناني بلده بسبب سوء اخلاقه وغروره وتكبره إذا سأل #حرير حفيدة بطل الحفرة القومية وجريذي العروبة كيف مات والدك ومن قتله؟؟ هل ستجيب مثل منطق الوهابية أبي الشهيد قتلهُ جدي الشهيد).

#محمد_رمضان

المنبوذ من اغلب شعبه وفناني بلده

بسبب سوء اخلاقه وغروره وتكبره

إذا سأل #حرير

حفيدة بطل الحفرة القومية وجريذي

العروبة

كيف مات والدك ومن قتله؟؟

هل ستجيب مثل منطق الوهابية أبي الشهيد قتلهُ جدي ألشهيد 😎 pic.twitter.com/8cm8a4WKf0 — أم مصطفى/ 3 (@am_m_zhs) July 7, 2021

حقيقة صورة حفيدة صدام حسين داخل الجيم!

وفي سياق آخر، علقت رغد صدام حسين على الفيديو المتداول قبل أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ابنتها حرير.

رغد صدام حسين نفت حينها في تغريدة ظهور ابنتها حرير حسين كامل في الفيديو المتداول، وهي تمارس التمرينات الرياضية داخل صالة (الجيم).

حرير حسين كامل

حفيدة صدام المقبور

بنت رغد صدام

من داخل صالة الجيم

الظاهر القذارة إرث متوارث في هذه العائلة القذرة pic.twitter.com/m7Zkg1651T — Zaid Alhusseine ⁦3️⃣⁩⁦1️⃣⁩⁦3️⃣⁩ (@Z__falcon313) March 5, 2021

ونشرت ابنة صدام حسين، صورة ابنتها وللفتاة التي ظهرت في الفيديو، والتي تبين أنها ممثلة هندية تدعى كريتيكا ماليك. حسب ما ذكرت وسائل اعلام مختلفة.

حفيدة صدام

وكانت حرير صدام حسين حفيدة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، طرحت مذكراتها بعنوان (حفيدة صدام)، الذي يتضمن. خفايا وأسرار من حياة عائلتها، والكثير من أسرار بيت الرئيس الراحل ونساء العائلة والأخوات، كما روت من خلاله ذكرياتها مع جدها.

وقالت حرير كامل (كتابي بعنوان حفيدة صدام… محتواه يشبه عنوانه… كل ما مررنا به كعائلة… من أيام جميلة، وصعبة ومن مشاكل وأسبابها..سلطت الضوء على الجانب المخفي لعائلتي بحيث يستطيع كل مهتم أن يفهم هذه العائلة بشكل اصدق… تمت طباعته على حسابي الخاص وتوزيعه من قبل دار العربية للعلوم، بدأت بكاتبته قبل سنتين). وفق ما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية.

يذكر أن حرير حسين كامل، هي ابنة رغد صدام حسين، والتي تزوجت حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، إذ كان زوجها. ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل، وكان هو أيضا مسؤولا رفيعا.

وتقيم رغد في الأردن منذ خروجها من العراق عقب انهيار نظام والدها صدام حسين، واعتقاله وقتل شقيقيها قصي وعدي.

وفي سياق آخر، نشر رمضان قبل أسابيع صورا ومقاطع مصورة، أثارت جدلا واسعا حيث أظهرته داخل قصر شيخة من السرة الحاكمة في دبي.

ووفق ما نشره رمضان عبر حسابه بانستغرام، فقد ظهر داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم.

وقال رمضان إنه تم توجيه دعوة شخصية له من الشيخة فاطمة في قصرها.

ونشر فيديو للحظة دخوله القصر واستقباله من قبل العاملين به، واستعراض مدى الثروة والغناء الفاحش داخل القصر.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وعلق رمضان بقوله: (شكراً بلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة، ثم شكراً مدينتي المفضلة دبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم شكراً على دعوة سموك).

اقرأ أيضاً: “ثابت” محمد رمضان يثير الجدل بأغنية جديدة ظهر فيها عاري الصدر مع راقصة

وأظهرت الصور رمضان في حديقة القصر رفقة نمر أبيض وكان يسير برفقته وقد خلع ملابسه وكان عاري الصدر، وصور أخرى في زوايا مختلفة من القصر الفاره.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وعلى ما يبدو فقد التقط رمضان تلك الصور منذ يومين أثناء زيارته قصر الشيخة الإماراتية التي وجهت دعوة رسمية له.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك