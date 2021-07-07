زوجة النجم الإسباني موراتا ورسائل التهديد
زوجة النجم الإسباني موراتا ورسائل التهديد
Imageرياضة

زوجة موراتا تتلقى تهديدات جديدة بعد خروج إسبانيا من اليورو (صور)

كتب وطن
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تلقت زوجة النجم الإسباني ألفارو موراتا 29 عامًا مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم إساءات وتهديدات لها ولزوجها وعائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج إسبانيا من منافسات بطولة اليورو.

زوجة موراتا وتفاصيل التهديدات

ونشرت زوجة الإسباني موراتا ” أليس كامبيلو” اليوم الأربعاء، عدد من التهديدات التي وجهت إليها ولعائلتها عبر حسابها على منصة “الانستغرام”.

وكانت أغلب تلك الرسائل التي وجهت لزوجة اللاعب الإسباني “موراتا” باللغة الإيطالية، وجاءت بالتزامن مع تسجيل اللاعب الإسباني هدف التعادل في شباك منتخب إيطاليا، في الدور النصف الهائي في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

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وقد تسبب هدف موراتا في ذهاب كلا المنتخبين إلى الأشواط الإضافية، الذي لم يشهد أي من الأهداف، ليذهب الجانبين إلى ركلات الترجيح وانتهاء المباراة بفوز إيطاليا بأربع أهداف مقابل هدفين، وتأهل الأخير إلى الدور النهائي من المسابقة.

زوجة موراتا والانتقالات

وقد واجه النجم الإسباني منذ بدابة البطولة الأوروبية العديد من الانتقادات الموجه إليه نتيجة إهداره الكثير من الفرص التهديفية لمنتخب بلاده كان أخرها إهداره لركل الجاء التي حرمت منتخب بلاده من فرصة التأهل إلى الدور النهائي.

وأبلغ في وقت سابق عن تهديدات وإساءات وجهت إلى عائلته بعد نهاية دور المجموعات وتأهل منتخبه إلى دور الربع النهائي من منافسة اليورو.

وقالت زوجة موراتا في تغريده لها عبر حسابها على “الانستغرام”، قائلة: “بصراحة، لا أعاني بسبب أي من هذه الرسائل، ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بكوني إيطالية وإنما يتعلق بالجهل”.

وأردفت، ” لنتذكر أنها رياضة لتوحيد الناس، وليست للتعبير عن الإحباط، وأتمنى حقًا أن نتمكن في المستقبل من اتخاذ إجراءات جادة بحق هذا النوع من الأشخاص، لأنه أمر مخز وغير مقبول”.

مباراة إسبانيا وإيطاليا

ونجح منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا “اليورو” بعد إقصاءه منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، وإهداره النجم الإسباني موراتا فرصة تأهل بلاده بعد فشله في تسجيل الهدف بعد تصدي حارس إيطاليا إليها ببراعة.

وسيواجه منتخب إيطاليا الفائز من مباراة إنجلترا والدنمارك اليوم في الدور النهائي على لقب كأس اليورو في ال11 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

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