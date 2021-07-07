زوجة موراتا تتلقى تهديدات جديدة بعد خروج إسبانيا من اليورو (صور)

تلقت زوجة النجم الإسباني ألفارو موراتا 29 عامًا مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم إساءات وتهديدات لها ولزوجها وعائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج إسبانيا من منافسات بطولة اليورو.

زوجة موراتا وتفاصيل التهديدات

ونشرت زوجة الإسباني موراتا ” أليس كامبيلو” اليوم الأربعاء، عدد من التهديدات التي وجهت إليها ولعائلتها عبر حسابها على منصة “الانستغرام”.

_ تنشر [ أليس كامبيلو ] زوجة موراتا ، تهديدات بغيضة على عائلتها على إنستغرام . " السبب ان موراتا ضيع ضربة جزاء بالامس كانت سبب قي خروج منتخب اسبانيا من اليورو " https://t.co/2JGfXuzUZ7 pic.twitter.com/aYHC0vw61j — Tahirovič (@TA_HER03) July 7, 2021

وكانت أغلب تلك الرسائل التي وجهت لزوجة اللاعب الإسباني “موراتا” باللغة الإيطالية، وجاءت بالتزامن مع تسجيل اللاعب الإسباني هدف التعادل في شباك منتخب إيطاليا، في الدور النصف الهائي في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

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وقد تسبب هدف موراتا في ذهاب كلا المنتخبين إلى الأشواط الإضافية، الذي لم يشهد أي من الأهداف، ليذهب الجانبين إلى ركلات الترجيح وانتهاء المباراة بفوز إيطاليا بأربع أهداف مقابل هدفين، وتأهل الأخير إلى الدور النهائي من المسابقة.

زوجة موراتا والانتقالات

وقد واجه النجم الإسباني منذ بدابة البطولة الأوروبية العديد من الانتقادات الموجه إليه نتيجة إهداره الكثير من الفرص التهديفية لمنتخب بلاده كان أخرها إهداره لركل الجاء التي حرمت منتخب بلاده من فرصة التأهل إلى الدور النهائي.

وأبلغ في وقت سابق عن تهديدات وإساءات وجهت إلى عائلته بعد نهاية دور المجموعات وتأهل منتخبه إلى دور الربع النهائي من منافسة اليورو.

📋 إسبانيا في #يورو2020 ‼️ 🥅 موراتا الهدّاف | 3 أهداف

🅰️ أولمو أكثر من صنع | 3 ⚽️ ⬅️ داني أولمو كان الاكثر حسماً في خروج المغلوب والاكثر مساهمة بثلاث أهداف pic.twitter.com/QnhlwM6WHv — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) July 7, 2021

وقالت زوجة موراتا في تغريده لها عبر حسابها على “الانستغرام”، قائلة: “بصراحة، لا أعاني بسبب أي من هذه الرسائل، ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بكوني إيطالية وإنما يتعلق بالجهل”.

وأردفت، ” لنتذكر أنها رياضة لتوحيد الناس، وليست للتعبير عن الإحباط، وأتمنى حقًا أن نتمكن في المستقبل من اتخاذ إجراءات جادة بحق هذا النوع من الأشخاص، لأنه أمر مخز وغير مقبول”.

مباراة إسبانيا وإيطاليا

ونجح منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا “اليورو” بعد إقصاءه منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، وإهداره النجم الإسباني موراتا فرصة تأهل بلاده بعد فشله في تسجيل الهدف بعد تصدي حارس إيطاليا إليها ببراعة.

🚨Deportes Cuatro | لويس أنريكيه يؤكد ان موراتا كان يعاني من أصابة عضلية ولكن أصر على تسديده لضربة الجزاء . pic.twitter.com/5v7UqpsGXr — ‎‏ABDULLAH ³⁴ (@ToniKroosV) July 6, 2021

وسيواجه منتخب إيطاليا الفائز من مباراة إنجلترا والدنمارك اليوم في الدور النهائي على لقب كأس اليورو في ال11 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

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