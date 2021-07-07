دينا الشربيني تتعرض لموقف مُحرج بسبب عمرو دياب جعلها تنسحب فوراً من أمام الكاميرات!

تعرضت الفنانة المصرية دينا الشربيني إلى موقف مُحرج أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلمها الجديد (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، الذي أقيم في إحدى دور العرض، أدى لانسحابها من أمام الكاميرات.

دينا الشربيني تنفعل: (انتوا فظاع)

وانفعلت دينا الشربيني أمام الكاميرات على أحد المراسلين الصحفيين والذي سألها عن الفنان المصري عمرو دياب الذي انفصلت عنه الفنانة مؤخراً.

ووجه المراسل سؤالاً لدينا الشربيني حول سبب وضعها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها، وما إذا كانت تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى.

وهو الأمر الذي أزعج دينا الشربيني للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات وهي تقول: (انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا).

نور دياب لدينا الشربيني: (ملاك حرفياً)

وكانت دينا الشربيني قد وجهت رسالة خاصة إلى نور عمرو دياب احتفالاً بعيد ميلادها في يونيو الماضي، بينما تجاهلت توجيه رسالة دعم إلى ابنته الأخرى جنا في أزمتها الأخيرة مع مرض فرط الحركة.

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ونشرت الشربيني صورة لنور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة أتمنى لك كل السعادة والتوفيق .. أنت تستحقين كل التوفيق حبيبتي أنت تعرفين كم أحبك).

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وردت نور على تهنئة دينا لها بعيد ميلادها قائلة: (شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي انت لطيفة جدا وانت ملاك حرفيا).

وكتبت نور في تعليق آخر: (أحبك كثيراً جداً دينا أنت الأفضل أفتقدك وآمل أن أراك قريباً)، لترد دينا الشربيني: (أفتقدك جدا وأحبك كثيرا أيضا).

هل تعود المياه لمجاريها؟

وفتح تصرف دينا حينها باب التأويلات حول عودتها إلى عمرو دياب، فمنهم من توقع أن تكون رسالتها بعد عودتهما أساسا، ومنهم من قال إن تصرفها مبادرة منها لفتح باب لعودة المياه إلى مجاريها بينهما.

لكن مصادر مقربة من الطرفين، أكدوا أن المعايدة لم تكسر الجليد مع عمرو دياب، وأن مبادرة دينا مجرد خطوة تصب في خانة المجاملة واللياقة كون دينا كانت على صداقة مع نور حين كانت برفقة والدها.

وقالت المصادر بحسب ما نقلت عنهم صحيفة (الفن)، أنه لا يوجد تواصل بين عمرو دياب و الشربيني، وحتى الوساطات التي دخلت على خط المصالحة فشلت بعد أن تمسك الفنان بموقفه وابتعد كلياً عن العلاقة التي سقطت ولم يفشِ أي منهما أسرارها.

دينا الشربيني بدون مكياج

هذا وقد ظهرت دينا الشربيني مؤخراً في صورة نادرة، وبدون مكياج أو تصفيف للشعر.

الصورة نشرتها دينا الشربيني على إنستقرام وهي من كواليس تواجدها في لبنان لبدء تصوير المسلسل الدرامي الجديد (الزيارة) الذي يجمعها للمرة الأولى والفنانة اللبنانية تقلا شمعون نجمة مسلسل (عروس بيروت).

وفي تعليقهم على الصورة، رأى الجمهور أن دينا ازدادت جمالا وشبابا بعد الانفصال عن عمرو دياب.

بينما رأى البعض الآخر أن الصور تم نشرها للرد على أنباء ارتباط عمرو دياب بفتاة جديدة تدعى دينا أيضا.

عمرو دياب ودينا ضياء

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع إحدى المصورات في مجلة فوج العالمية الشهيرة في نسختها العربية، وتدعى دينا ضياء بهجت.

وذكرت صحيفة (صدى البلد)، أن دينا ضياء تعيش في إسبانيا، وأصبحت ترافق عمرو دياب في جميع رحلاته، وتعود بداية علاقتهما إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا.

وأشارت إلى أن عمرو دياب ينوى اصطحاب دينا ضياء معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

كواليس قصة حب عمرو دياب الجديدة

وذكرت الصحيفة أن المقربون من الهضبة، تأكدوا من انتهاء علاقته تماماً بدينا الشربيني، خاصة وأن عمرو دياب رفض مقابلتها في حفلة رأس السنة في دبي.

حيث تواجدت دينا الشربيني هناك ووسطت أصدقائها لعودتها إلى عمرو دياب، لكن قرار الهضبة كان واضحا بإغلاق الموضوع نهائيا .

وأكد الصحفي والناقد الفني المصري أيمن نور الدين، ارتباط عمرو دياب بالمصورة دينا ضياء، وكشف التفاصيل بمنشور عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك).

وكتب نور الدين: (من دينا لدينا .. ياعمرو لا تحزن.. انفصل المطرب عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربينى فى شهر ديسمبر الماضى تقريبا، وكان الموضوع فى البداية مش سهل عليه لان عمرو كان مرتبط بيها أوى وكانت دينا داخلة فى كل تفاصيل حياته تقريبا وبالتأكيد لما انفصلوا .. سابت فراغ فى حياته).

وتابع نور الدين: (ماشاء القدر انه يقف اول مرة قدام عدسة دينا ضياء بهجت، مصورة فوتوغرافية لمجلة فوج فى نسختها العربية، اتاثرت بالثقافة الاسبانية نظرا لانها عاشت فى اسبانيا لفترة فى حياتها، ومن مصادر مقربة، عجبته شخصيتها و تفكيرها وثقافتها وتفهمها لطبيعة شغله).

وأكد نور الدين على نشوء علاقة عاطفية وقال: (هنا عمرو حس باحساس مختلف، وطلب منها انها تصوره فى كل حفلاته وترافقه فى رحلاته طلب منها تكون العين اللى تراه والقلب اللى يحس بيه ومن هنا ابتدت المشاعر بينهم).

وتابع: (ابتدت دينا المصورة تغني عمرو عن دينا الممثلة، بل ان دينا المصورة كانت حائط الصد اللى قوى عمرو عن عدم الرجوع لدينا الممثلة كلاهما دينا .. لكن اكيد عمرو وجد اختلاف كبير بين الاتنين).

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