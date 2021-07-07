دنيا بطمة حديث الجمهور بعد ظهورها الأخير وما حدث لوجهها لا يصدق!

لا تزال الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير صدمة جمهورها بتغيير ملامحها بشكل غريب في الآونة الأخيرة، وأحدثها حين ظهرت في افتتاح متجر تجميل لإحدى صديقاتها في مدينة الرباط.

دنيا بطمة ترقص مع معجبيها

ونشرت دنيا بطمة عبر حسابها على (انستجرام) مجموعة صور وفيديو توثق خلاله الاستقبال الحاشد لبعض معجبيها الذين شاركتهم الرقص على أغاني تراثية مغربية.

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وعلقت دنيا بطمة على مجموعة الصور والفيديو بالقول: (شكرا على استقبالكم وترحيبكم ،كنت سعيدة بحضوري لهذا الافتتاح لأكبر وأفخم مركز تجميل ، حبيبتي فاطمة الزهراء)

وما أثار صدمة الجمهور هو انتفاخ وجه دنيا بطمة بشكل غريب ما غير ملامحها تماماً وكأنها ليست هي كما يقول المتابعون.

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وعلى الرغم من أن دنيا بطمة أكدت في وقت سابق أنها لم تخضع لعمليات تجميل، وأن تغير وجهها يعود إلى مكوثها في المنزل لفترة طويلة بسبب ازمة كورونا وعدم إتباعها حمية غذائية وانقطاعها عن ممارسة الرياضة أثناء حملها بطفلتها الثانية ليلى روز وبعد انجابها طفلتها، إلا أنها لم تسلم من السخرية.

سخرية من انتفاخ وجه دنيا بطمة

وجاء في التعليقات الساخرة ما كتبه أحدهم: (وجهها صار اكبر من مصايب حياتي).

وجهها صار اكبر من مصايب حياتي — مقدام (@ha8tt) July 6, 2021

وشبهها آخر بشخصية مدام نفيخة في الرسوم المتحركة.

وكتبت ناشطة باسم هيفاء: (شكلها قالت للدكتور حط اللي تقدر عليه).

شكلها قالت للدكتور حط اللي تقدر عليه — هيفاء (@hfotaibi511) July 6, 2021

وعلق آخر: (دنيا بطمة خطأ، دنيا فقمة صح، ياذا التجميل اللي تغيرون اشكالكم فيه).

دنيا بطمة ❎

دنيا فقمة✅

ياذا التجميل اللي تغيرون اشكالكم فيه — ✪Super|فوضى (@hilsia90) July 6, 2021

وسخر الناشط السعودي سعود البيشي بالقول: (هاذي صار عندها إكتفاء ذاتي من البوتوكس).

هاذي صار عندها إكتفاء ذاتي من البوتوكس — 🇸🇦سعود البيشي🇸🇦 (@saudbaktek) July 6, 2021

وشبهتها أخرى بالعجينة الخامرة وكتبت: (بسم الله صاير وجهها كنه عجينةٍ خامرة الحمدلله والشكر).

بسم الله صاير وجهها كنه عجينةٍ خامرة الحمدلله والشكر — Mona (@WishASO) July 6, 2021

ولم تسلم صديقتها من الانتقادات أيضاً والتي اتهموها بتعمد إظهار دنيا بطمة بشكل بشع لتصبح مثلها على حد تعبيرهم.

ام أرى في حياتي أقبح من هؤلاء النساء — ابو مراد (@Abomorad1416) July 5, 2021

صاحبة مركز تجميل بتبشعهم حتى يصيروا مثلها — ♤Abdo♤ (@abdo_jockar) July 5, 2021

وش ذا الوجيه ذولي ياكلون اطفال — Add (@Add08163104) July 5, 2021

أعوذ بالله .

هاذولي لو طلعوا على إبليس

ضيع طريق بيته — عاصم سالم (@ASIMSALIMAHMID) July 5, 2021

ذكروني بساحرات الي يضهرو في الأفلام القديمه — ₍𖤐̟ׄ𝒀𝒐𝒓𝒌̹ꐚ⸃⸃ (@AkiunoZ) July 6, 2021

تحولوا الى مومياء من كثر العمليات — Hussein Ali (@QatifGate) July 6, 2021

ملابس غير متناسقة ووزن زائد

وكانت دنيا بطمة قد أثارت جدلاً واسعاً قبل يومين أيضاً بسبب وزنها الزائد بشكل ملحوظ وألوان أزياءها غير المتناسقة.

ونشرت دنيا بطمة صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان (أوف شولدر) أسود، نسقته بحذاء أخضر، وحقيبة بنفسجية.

وأرفقت الفنانة المغربية صورها بتعليق قالت فيه: (سوف تخرج حياتك عن النص وسوف تتعلم عندها الارتجال).

دنيا بطمة بمايوه أسود

هذا وقد أثارت بطمة قبل أسبوع موجة جدل واسعة بعد نشرها صور حديثة لها ظهرت فيها بشكل جريء.

ونشرت دنيا صورة لها عبر حسابها بانستغرام، ظهرت فيها بمايوه أسود جريء داخل حمام سباحة، كشف جسدها بشكل فاضح.

وعرضت هذه الصورة الفنانة المغربية لانتقادات وهجوم واسع من قبل متابعيها.

دنيا بطمة ترقص مع صديقاتها وزوجها

ويشار إلى أنه قبلها بأيام احتفلت الفنانة المغربية دنيا ، مع زوجها محمد الترك بحفل عيد ميلاد ابنتهما (غزل)، شارك فيه أصدقاؤها وصديقاتها وفرقة فنيّة مغربيّة.

ونشرت بطمة عبر خاصية الستوري في (انستغرام)، فيديوهات من الحفل، وبدت في قمة السعادة خلال الحفل، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني مع طفلتها والحضور .

ومجدداً وجّه الجمهور انتقادات للفنانة المغربية بسبب تغيّر شكلها نتيجة عمليات التجميل.

وكانت الفنانة المغربية ظهرت قبل ايام في وصلة رقص خلال احتفال بشهر عسل شقيقتها ابتسام بطمة وزوجها اليوتيوبر فؤاد قبيبو.

ونشرت دنيا مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص مع شقيقتها مرتديةً القفطان المغربي الأحمر، لتثير الجدل بسبب اكتسابها بعض الوزن الزائد، وتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.

وكانت نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة، أن المداهمة جاءت بسبب (خرق حالة الطوارئ الصحية) المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة.

مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

أول ظهور لابنة دنيا بطمة الأصغر

وفي سياق آخر، كشفت بطمة النقاب عن صورة ابنتها الصغيرة (ليلي روز) لأول مرة، وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها ابتسام بطمة.

وتداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليلي روز في أول ظهور لها، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً كما والدتها تماماً.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من جمال ابنة دنيا الأصغر، خاصة أنها لا تشبه والدها أو والدتها أو شقيقتها الأصغر غزل، ما أثار استغرابهم، وجعلهم يخمنون أنها تشبه خالتها ابتسام، أو أختها غير الشقيقة، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

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