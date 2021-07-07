جورجينا رودريغيز بـ”البكيني” مع رونالدو وأبنائه الـ4 خلال رحلة مثيرة!

أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم، ضجة واسعة بصورها الأخيرة أثناء رحلة استجمامها في العطلة الصيفية.

جورجينا رودريغيز: (الكثير من الحب)

وظهرت جورجينا رودريغيز بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني مثير باللون البني، وتجلس على متن يخت برفقة كريستيانو وأبناءهما الأربعة.

وعلقت جورجينا على الصور: (الكثير من الحب).

كما ظهرت في صور أخرى عبر حسابها على (انستجرام) بنفس البكيني وهي تقود (جيت سكاي) بنفسها في وسط البحر، وأرفقتها بإيموجي قلب فقط.

إطلالة شبه عارية على مجلة إيطالية

ولا تتوقف جورجينا رودريغيز (27 عاماً) عن إثارة الجدل بصورها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وأصبحت عارضة الأزياء الإسبانية والمولودة في الأرجنتين حديث وكالات الاعلام الإسبانية والإيطالية في الآونة الأخيرة. بصورها الجريئة والفاضحة في ذات الوقت.

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حيث ظهرت جورجينا رودريجيز بإطلالة شبه عارية على غلاف مجلة sportweekالإيطالية المختصة بالرياضة، وذلك في مقابلة خاصة تحدثت فيها حياتها وأطفالها وشغفها بالبحر وعلاقتها بالرياضة، وغيرها من الأمور.

(سبورت ويك)

وأعادت جورجينا رودريجيز نشر صورة غلاف المجلة عبر حسابها على (انستجرام)، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي بيكيني أسود، وعلقت: (غلاف مجلة سبورت ويك).

وحصدت صورة جورجينا التي نشرتها متجاهلة الوقت العصيب الذي كان يمر به حبيبها كريستيانو رونالدو حينها، أكثر من مليون و700 ألف إعجاب.

انتهز الفرصة

وقبلها بأيام، ظهرت جورجينا رودريغيز على غلاف مجلة (InStyle) بنسختها الإسبانية عارية تماماً، بينما أخفت المناطق الحساسة بحقيبة كبيرة من ماركة (غوتشي) العالمية.

وأعادت جورجينا رودريغيز نشر الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وعلقت عليها: (انتهز الفرصة).

وحصدت الصورة أكثر من 2 مليون و700 ألف إعجاب عبر صفحتها التي يتابعها أكثر من 23 مليون و700 ألف شخص.

“لا يمارس الطبخ”

وقالت صديقة رونالدو (جورجينا) في مقابلة مع المجلة الأسبوعية الإيطالية “Sportweek” في وقت سابق، قائلة ً: (كريستيانو أب ممتاز ولم أستطع أن أحلم بأن يكون لدي شريك أفضل لكنه لا يطبخ. بعد يوم حافل بالتدريبات والتمارين).

وكما أردفت صديقة رونالدو، ( يستحق وجبة رائعة معدة بحب ورعاية، على الرغم من أن لدينا طاهيا، إلا أنني أحضر العشاء أحياناً).

وأوضحت جوروجيا، أن الدون البرتغالي رونالدو لا يستطيع تغيير المصباح الكهربائي، مردفه: (إنها مهمة مستحيلة بسبب علو السقف داخل المنزل، ولو كنت مكان كريستيانو، بسؤال هل ستغير المصباح على ارتفاع 20 قدما عن الأرض؟).

واستكملت حديثها، قائلة: (من الأفضل ألا يقوم بهذه الأعمال. وعليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، وأحب أنا الاعتناء بعائلتي).

حرب غير حقيقية بين جورجينا وياسمين صبري

هذا وقد جاءت صور جورجينا على الشاطئ تزامناً مع تعرض الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى انتقادات وهجوم بعد ظهورها بفستان كلاسيكي قصير باللون الأسود أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.

وواجهت ياسمين مجدداً تعليقات تتهمها بتقليد جورجينا، مثل: (جورجينا مبسوطة منك)، (أحلى من جورجينا)، (لن تصبحي جورجينا).

وقبل أيام وقعت ياسمين صبري بموقف محرج حين نشر حساب غير موثق يحمل اسم جورجينا، صوراً لهما تتهم خلاله عارضة الأزياء الإسبانية، ياسمين بتقليدها.

وقالت الصفحة التي تحمل اسم جورجينا رودريغز في الرسالة (كوني نفسك وليس أنا)، وأشارت الصحفة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين صبري.

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بالعلامة الزرقاء بموقع (فيسبوك)، باسم ياسمين صبري، على منشور جورجينا المزيف: (أنا لا أتنافس مع أي شخص).

يا جماعة الحقوا جورجينا نزلت بوست لياسمين صبري علي الفيسبوك و ياسمين ردت عليها!!! pic.twitter.com/68nJT2T609 — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) June 24, 2021

لكن ياسمين صبري غردت من حسابها الموثق عبر (تويتر) ونفت أن يكون حساب (فيسبوك) الذي يحمل اسمها تابعاً لها.

وكتبت ياسمين في تغريدتها: (ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه. مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد.).

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021

جورجينا ترقص في حانة

وفي سياق آخر، نشرت جورجينا قبل أسبوع فيديو عبر (انستجرام) وهي ترقص في إحدى الحانات مع كريستيانو جونيور نجل رونالدو البكر.

وذلك أثناء استعداد جورجينا لحضور مباراة منتخب البرتغال بقيادة صديقها النجم كريستيانو رونالدو ضد بلجيكا في الدور ثمن النهائي لبطولة (يورو 2020).

كما نشرت جورجينا رودريغيز مقطع فيديو عبر خاصية (الستوري) وهي تستعد للسفر على متن طائرة برتغالية إلى مدينة إشبيلية الإسبانية التي تستضيف مباراة البرتغال وبلجيكا، إضافة إلى صورة لصديقها كريستيانو.

هذا وقت لفتت جورجينا رودريغيز الانتباه إلى أن صديقها كريستيانو رونالدو ارتدى واقيا للساق عليه صورتهما خلال مباراة منتخبي البرتغال وفرنسا في (يورو 2020).

ونشرت جورجينا صورة عبر خاصية (الستوري) أيضاً عبر (انستجرام) صورة لرونالدو وهو يرتدي واقيا للساق عليه صورة له ولها معاً.

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