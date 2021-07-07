الأرجنتين تحسم مباراة القمة في كوبا أمريكا أمام كولومبيا بركلات الترجيح (فيديو)

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا على حساب منافسه منتخب كولومبيا في مباراة الإثارة والقوة بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد التعادل الإيجابي الذي خيم على اللقاء بين المنتخبين.

هدف منتخب الأرجنتين

ونجح منتخب الأرجنتين في تسجيل هدف التقدم في اللقاء في الدقيقة ال 7 عن طريق لاوتارو مارتينيز بتسديدة قوية سكنت شباك منافسه منتخب كولومبيا.

هدف منتخب كولومبيا

وجاء هدف تقليص الفارق لمنتخب كولومبيا في الدقيقة ال 61 عن طريق لويس دياز سجلها اللاعب بقوة على يمين شباك حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني.

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ركلات الترجيح

واستطاع منتخب الأرجنتين الفوز على منتخب كولومبيا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قمة دور النصف النهائي بين المنتخبين، ليتمكن منتخب الأرجنتين من التأهل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا لملاقاة منتخب البرازيل.

👋 Buenas noches albicelestes 🇦🇷, hoy todos soñamos con él y su vuelo que nos llevó a la final. ¡Gracias de nuevo, @emimartinezz1! 🙌 pic.twitter.com/xxfCahLjhw — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 7, 2021

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ودخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة أمام منافسه كولومبيا بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط لعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب كولومبيا

ولعب مدرب منتخب كولومبيا ” رينالدو رويدا” أمام منافسه منتخب الأرجنتين بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

El 🔟 hoy le prestó su capa de superhéroe 💫 ¡Los abraza todo un país! 🇦🇷 📸 @CopaAmerica pic.twitter.com/lW0ikbOcgR — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 7, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ياري مينا، دانيال مونيوث، سانتياجو أرياس، ويليام تيسيو، أما في خط الوسط لعب كلاً من اللاعبين: خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان فرناندو كوينترو.

بينما في هجوم الفريق في التشكيلة كلاً من: راداميل فالكاو، لويس فرناندو دياز، رافاييل بوري.

المواجهة على كأس كوبا أمريكا

وسيواجه منتخب الأرجنتين على لقب نهائي بطولة كوبا أمريكا، أمام نظيره منتخب البرازيل في ال 11 من شهر يوليو/ تموز الأسبوع المقبل.

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