هدم مقبرة رجاء الجداوي يحدث ضجة بعد جدل الحشرات (فيديو)

تداول ناشطون بمواقع التواصل في مصر مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق، هدم جزء من مقبرة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي.

كما نقل ناشطون عن موقع جريدة “الجمهورية” الحكومية، صورا لتعرض مقبرة رجاء الجداوي إلى هدم جزء منها.

وأرجعت الجريدة ذلك بسبب بناء كوبري متحف الحضارة المصري الجديد.

وفاة رجاء الجداوي

وكانت وفاة رجاء الجداوي متأثرة بفيروس كورونا قد أحدثت جدلا واسعا بين المصريين العام الماضي، ولم ينتهي الجدل بموتها بل ازداد عندما تم تناقل تصريحات لابنتها أميرة مختار عن خروج حشرات من قبر والدتها.

وردا على الصور التي انتشرت وتزعم هدم جزء من مقبرة رجاء الجداوي، نفى مصدر بمحافظة القاهرة في تصريحات خاصة لصحيفة “أخبار اليوم” صحتها، مؤكدا أن المعلومات التي يتم تداولها غير صحيحة على الإطلاق.

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كما أضاف المصدر موضحا أن المحافظة لم تهدم أي جزء من قبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، من أجل إنشاء كوبري.

موضحا أنه بالفعل كان يتم في العام الماضي أعمال توسعة لشارع بالقرب من المقابر ولكن لم يتم هدم أي جزء من المقبرة.

آخر كلمات رجاء الجداوي

وتزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، كشفت ابنتها أميرة مختار عن وصية والدتها لها قبل وفاتها.

وقالت ابنة رجاء الجداوي إن وصية والدتها الأخيرة لها كانت قولها (خلي بالك من نفسك وحبي نفسك).

وتابعت أميرة مختار في مداخلة عبر برنامج (90 دقيقة) على فضائية المحور: (أكثر جملة كانت تقولها ماما قبل وفاتها خلوا بالكم من نفسكم، وكانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع فى أيامها الأخيرة، وبدعي ربنا يديم على والدتي حب الناس).

وأضافت: (أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمي لم تعتد الاتصال بزوجي عبر الهاتف، لكن خلال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميًا فى السابعة صباحًا لتوصيه بى.. وكانت فى آخر أيامها تردد يا رب أميرة).

وأوضحت أميرة أن والدتها كانت صاحبة شخصية قوية، حتى أنها كانت تحكي لوالدها الراحل، كابتن حسن مختار بعض الأمور وتخفيها عن والدتها خوفًا منها.

وكشفت أميرة مختار أن والدتها رجاء الجداوي زارت كل أصدقائها قبل يومين فقط من إصابتها بفيروس كورونا.

مضيفة: (والدتي قبل تعرضها للإصابة بفيروس الكورونا بحوالي 48 ساعة قامت بزيارة عدد كبير من صديقاتها).

ممرضة رجاء الجداوي

ووجهت أميرة الشكر لكافة وسائل الإعلام والصحافة التي تواصلت معها بشأن إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها.

وقالت أميرة: (لو حاسة بكل ده، أكيد هتكون سعيدة وفرحانة عشان هي تعبت في مشوارها الفني الطويل ده).

من جانبها، كشفت الممرضة التي صاحبت رجاء الجداوي أثناء علاجها بالمستشفى قبل وفاتها، أن الممثلة الراحلة كانت لا تريد التحدث مع أحد إلا ابنتها وحفيدتها.

وقالت الممرضة التي تدعى فتحية شعبان: (كانت تقولي لو سمحتي ممكن تتصلي ببنتي).

مؤكدة أنها كانت حريصة بشكل دائم على سماع القرآن الكريم خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

وتابعت: (كانت مش عاوزة تسمع غير القرآن.. كانت إنسانة عالية فى الذوق والأدب).

خروج حشرات من قبر رجاء الجداوي

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في بداية شهر يوليو من العام الماضي 2020 بعد احتجازها فى الحجر الصحي. عقب إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثير من البشر حول العالم.

وكانت تصريحات لابنتها أميرة مختار في هذا التوقيت قد أحدثت ضجة واسعة، عندما تحدثت عن حشرات تخرج من قبر والدتها المتوفية بكورونا.

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وبعد الضجة التي تسببت بها خرجت أميرة في مداخلة تلفزيونية لتعلق على الأمر بتفصيل أكبر.

أميرة وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC” في أكتوبر الماضي. أكدت أنه تم اقتطاع جزء من منطقة البساتين لإنشاء ملهى ليلي ولتوسيع الطريق، وتم هدم جدار المدفن” الخاص بعائلتها.

وأضافت موضحة “قمنا ببناء جدار جديد واضطرينا نقل الموتى من مكان لآخر نتيجة الترميم والإنشاءات في المنطقة بأكملها”.

ولفتت ابنة رجاء الجداوي: “عائلتنا لا تضع أسماء السيدات على المقابر عند وفاتهن. وهذا الأمر متروك بيد كبار العائلة، وإذا أرادت أمي كتابة اسمها على المدفن لأبلغتني بذلك قبل رحيلها”.

وقالت أميرة مختار في نهاية حديثها إن والدتها الراحلة رأت الحالة التي هي عليها المقابر الآن. وكانت قد زارتها قبل وفاتها بنحو شهرين، وتفاجأت بشكلها الذي لم يختلف كثيراً عن ذاك الأساسي.

واختتمت بالقول: “المهم اللي جوه القبر مش اللي بره، هذه الجملة كانت ترددها أمي لي كثيرا. وكانت بتقولي يارب القبر يكون منور.”

ابنة رجاء الجداوي: “مليش دعوة”

وكانت أثارت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما أعلنت عدم مسؤوليتها بشأن اقتحام الحشرات لمقبرة والدتها.

وأوضحت أميرة العام الماضي عبر صفحة والدتها بانستجرام والتي تديرها بعد وفاتها بأنها غير منوط بها معالجة هذا الأمر ـ ترميم المقبرة ـ كونها أصغر من يتواجد في عائلة والدتها. وأن هناك من هو مسؤول عن معالجة الوضع.

وقالت مختار إن مقبرة والدتها تحدث بها ترميمات منذ أكثر من عام. منوهًة بأن الترميم لازال مستمرًا لأن هناك مساحة من المقابر ستنضم لشارع رئيسي بالقرب من المقبرة. وذلك في معرض ردها على متابعًة أكدت أنها شاهدت مقطع فيديو أثار الحزن بداخلها. بسبب الوضع السيء للمقبرة لاسيما وأن هذا لا يليق بفنانة كبيرة مثل رجاء الجداوي.

وقالت المتابعة التي تُدعى “مونيا غريب” في تعليق لها عبر إحدى منشورات أميرة مختار، وقتها في حساب والدتها رجاء الجداوي عبر موقع “إنستغرام: “الله يرحمها. معلش يا أميرة تقبلِ مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء. هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات”

وأضافت المتابعة قائلًة: “والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها. وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة. وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟”.

وجاء رد ابنة رجاء الجداوي تقول: “هو بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع. أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين”.

وتابعت أميرة مختار قائلًة: “ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة.. وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا”.

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