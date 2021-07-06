مذيعة (فرانس 24) تحرج رئيس وزراء اليمن معين عبدالملك المقيم في الرياض (فيديو)

سخرت مذيعة قناة “فرانس 24” ميرنا الجمال، من رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد، والذي كان ضيفها في برنامج “حوار” في مشهد أثار جدلا واسعا.

ووفق المقطع المتداول من المقابلة، فقد سألت المذيعة ميرنا الجمال، معين عبدالملك: “إلى متى ستحكمون عن بُعد؟”، في سخرية واضحة من حكومة اليمن المقيمة في فنادق الرياض منذ 6 أعوام رفقة الرئيس هادي.

مذيعة فرانس ٢٤ تسأل معين عبدالملك: إلى متى ستحكمون عن بُعد؟😅 معين: يضحك ثم يردف لا يوجد حكم عن بعد! المذيعة: أنتم من الأوائل في الحكم عن بعد حتى قبل كورونا😅 معين: جميع الوزراء في الداخل! المذيعة: لكن الرئيس موجود في الرياض😅 معين: الرئيس له وضع خاص! المذيعة: وحضرتك كمان😅 pic.twitter.com/SZeOIva2G2 — مأرب الورد (@mareb_alward) July 6, 2021

ليضحك معين عبدالملك ثم يردف:”لا يوجد حكم عن بعد”

رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك

إلا أن المذيعة أصرت على إحراجه بقولها: “أنتم من الأوائل في الحكم عن بعد حتى قبل كورونا.”

ولم يجد رئيس الوزراء اليمني ما يقوله فابتسم وقال إن جميع الوزراء في الداخل.

فقالت مذيعة “فرانس 24” مجددا: “لكن الرئيس موجود في الرياض، ليجيبها “معين”:”الرئيس له وضع خاص”

اقرأ أيضاً: “نزوح جماعي” .. اليمنيون الذين أُجبروا على الخروج من السعودية يجدون في هذه الدولة ملجأً جديدًا

فعاودت ميرنا الجمال الرد وأحرجت الوزير اليمني:”وحضرتك كمان”، ليجبيها:”حاليا فقط.”

وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أكد في تصريحات له أمس أن الحكومة والشعب اليمني يقفان، بكل امكانياتها، مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في المعركة الوطنية المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وشدد عبدالملك – وفقا لقناة (اليمن الفضائية) – على أن تصاعد الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للنازحين والمدنيين في مأرب والحديدة وغيرها، ومواصلة الهجمات ضد الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن، وأن الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني، رهينة لجرائم وانتهاكات هذه المليشيات الإرهابية.

هذا ولفت رئيس الوزراء – خلال اتصالات هاتفية أجراها مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز – إلى أن حالة الغرور، ووهم القوة التي تحاول مليشيا الحوثي تضليل اتباعها بها لن تدوم طويلا.

وستتحطم على صخرة الرفض الشعبي الواسع للمشروع الانقلابي الكهنوتي، الذي يحاول العودة باليمن إلى عهود العزلة والتخلف، وتحويل موطن العروبة الى ساحة لتنفيذ مشاريع ايران الطائفية التدميرية.

ونوه بالدعم الأخوي الصادق والمستمر من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في معركة العرب جميعا دفاعا عن الهوية والانتماء.

وثمن عبدالملك، الصمود الأسطوري والتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يسطرون ملاحم خالدة في الدفاع عن النظام الجمهوري وكرامة المواطنين، على طريق استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب ومشروعه العنصري إلى غير رجعة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك