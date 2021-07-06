طائرة عبدالحميد الدبيبة تقلع على أضواء السيارات بعد قطع الكهرباء عن مدرج مطار طبرق!

أقلعت طائرة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة من مدرج مطار طبرق على أضواء السيارات، وذلك بعد انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في المدرج.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، إقلاع الطائرة الخاصة برئيس الوزراء على أضواء السيارات وذلك على إثر مغادرته لمدينة طبرق الليبية الواقعة شرق البلاد، وسط الحديث عن افتعال أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

#شاهد | لحظة إقلاع طائرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد #الدبيبة من مطار #طبرق مستعينة بأضواء السيارات لإنارة المدرج بعد قطع التيار الكهربائي عنه pic.twitter.com/y1z8TaIrf3 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) July 5, 2021

وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن رئيس الحكومة قد غادر مدينة طبرق الليبية الواقعة شرق البلاد، بعد فشل اقرار الميزانية العامة للدولة خلال جلسة مجلس النواب أمس الاثنين.

وأوضح حمودة، وفق “القدس العربي“، أن اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة ستتولى متابعة بنود الميزانية المقترحة، وستعقد اجتماعات مع لجنة المالية بمجلس النواب الليبي الثلاثاء.

عبدالحميد الدبيبة.. مجهولون قطعوا التيار الكهربائي

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، قوله، إن طائرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد غادرت دون أضواء، عقب قيام مجهولين بقطع التيار الكهربائي عن المدرج الخاص بالطائرات.

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وتابع المصدر أن مجموعة من السيارات قامت بإنارة المدرج لكي يتمكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية من مغادرة مطار المدينة والاقلاع بالطائرة.

نشطاء يكشفون التفاصيل

وفي السياق، قال الناشط الليبي، عبدو حر العربي: “عبدالحميد دبيبه يغادر مطار طبرق بشكل طارئ وسلطات المطار تمنع انارة أضواء المدرج فيما لم يتمكن كابتن الطائرة قبل المغادرة من التواصل مع برج المراقبة “.

وأضاف وفق تغريدة رصدتها “وطن”: “في النهاية غادرت الطائرة على اضواء السيارات التي رافقتها على يمين ويسار المدرج، مشهد من افلام عصابات المخدرات في كولمبيا”.

عبدالحميد دبيبه يغادر مطار طبرق بشكل طارئ وسلطات المطار تمنع انارة اضواء المدرج فيما لم يتمكن كابتن الطائرة قبل المغادرة من التواصل مع برج المراقبة . في النهاية غادرت الطائرة على اضواء السيارات التي رافقتها على يمين ويسار المدرج . مشهد من افلام عصابات المخدرات في كولمبيا . — عبدو حر العربي (@abdo2020free) July 6, 2021

وفي السياق، قال عبد الرحيم بن داوي: “عصابات من المافيا تابعة للمجرم المشلتت حفتر تحكم الشرق الليبي قاموا أمس في مطار طبرق بإطفاء انارة المطار ومنع طائرة السيد عبدالحميد الدبيبة من الطيران كانت محاولة اغتيال الدبيبة”.

عصابات من المافيا تابعة للمجرم المشلتت حفتر تحكم الشرق الليبى قاموا امس فى مطار طبرق باطفاء انارة المطار ومنع طائرة السيد عبدالحميد الدبيبة من الطيران كانت محاولة اغتيال الدبيبة pic.twitter.com/cRqIXHhdR4 — Abdurraheem Ben Daw (@AbdurraheemBen) July 6, 2021

انتقادات لعمل الحكومة

يذكر أن مجلس النواب قد قام بتقديم مجموعة من الانتقادات لعمل الحكومة بشكل عام رغم كون الجلسة مخصصة لمناقشة بند الميزانية العامة للدولة، وقد اتهم العديد من المتتبعين البرلمان بالقيام باستفزاز الحكومة.

وقد عقد مجلس النواب الليبي في طبرق أمس الاثنين جلسته الخامسة لمناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2021، في جلسة دعا اليها المجلس رسميا بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووفد رفيع المستوى من أهم الوزراء في الحكومة.

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وخلال النقاشات في الجلسة قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مشروع الميزانية العامة لن يعرض خلال جلسة مجلس النواب الإثنين، مضيفا خلال حديثه في الجلسة، أن لجنة المالية ستجتمع الثلاثاء مع وزير المالية خالد المبروك.

مناشدة من رئيس الحكومة

وفي السياق، ناشد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، أعضاء مجلس النواب الليبي أن يضعوا معاناة المواطنين أمام أعينهم، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.

ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن دبيبة قوله إن الحكومة ستعمل على تقديم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام، وقال: “أناشدكم أن تضعوا معاناة المواطن أمام أعينكم وأن تضطلعوا بمسؤولياتكم”.

بدوره، قال رئيس لجنة المال في البرلمان الليبي إن أغلبية الأعضاء لا يرفضون إقرار الميزانية ولكن توجد مخاوف وشروط لتمريرها خصوصا في باب التنمية.

وعقد مجلس النواب جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور الحكومة للبحث في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، وفقا لاستدعاء مجلس النواب.

وخلال تصريح تلفزيوني السبت الماضي، توقع الدبيبة إقرار مجلس النواب بند الميزانية، خلال جلسة اليوم، لافتا إلى استجابة الحكومة إلى ملاحظات المجلس.

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