ما حقيقة منح رغد صدام حسين العاطلين بالعراق رواتب ثابتة مدى الحياة ؟!

نفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صحة بيان متداول باسمها يزعم أنها ستوفر رواتب ثابتة للعاطلين وأصحاب المهن الحرة في العراق، وكذلك توزيع حصص مستحقة من أرباح النفط على جميع المواطنين العراقيين.

البيان الذي انتشر باسم رغد وحمل عدة بنود تتعهد بها للمواطنين حال فوزها برئاسة العراق، نفته ابنة الرئيس العراقي الراحل شكلا وموضوعا عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بتويتر.

لم اصدرها ولاعلاقة لي بها رغد صدام حسين pic.twitter.com/9Irm8X2D3A — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 6, 2021

رغد صدام حسين تنفي صحة المنشور

ووفق ما رصدت (وطن) نشرت رغد صدام حسين، صورة من هذا البيان الكاذب وعلقت عليه بما نصه:”لم اصدرها ولاعلاقة لي بها”

اقرأ أيضا: رغد صدام حسين تنشر قصيدة كتبها والدها في مديح قطر وأميرها.. ماذا قال

وجاء في هذا البيان المزعوم أنه سيتم إيداع لكل مواطن عراقي بترولي ضمن حصته التموينية والنفطية، وسوف يتم إشافة الحصة المالية للجميع، وتقسم على النحو التالي:

1من أعمار المهد حتى 18 عاما راتب من الدولة سيكون 600 ألف دينار عراقي.

2 من عمر 18 عاما حتى الممات راتب للطلاب وللعاطلين عن العمل وأصحاب المهن الحرة، وسيكون بمقدار مليون دينار عراقي.

3 موظفي الدوائر الحكومية كافة سوف يكون لهم زياجة في راتبهم بمقدار 600 ألف دينار عراقي مهما كان نوع عملهم ومقدار راتبهم ألأصلي.

كما اشتمل البيان الكاذب على مزاعم بتوطيد العلاقات الأمريكية – العراقية وفتح الحدود مع الخليج وتوزيع أراضٍ على المواطنين العراقيين وتقليل الضرائب.

رغد صدام حسين تنشر صورة نادرة لأخيها عدي

ويشار إلى أنه في منتصف يونيو الماضي، نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، صورة نادرة لها مع شقيقها عدي بذكرى ميلاده.

ووجهت رغد صدام حسين رسالة له هي: “نتذكرك في هذا العام وكل عام، إلى جنات الخلد أيها البطل المقدام، مع شهداء العراق وفلسطين الأبطال. ومع الصديقين”.

نتذكرك في هذا العام وكل عام ،، الى جنات الخلد ايها البطل المقدام. مع شهداء العراق وفلسطين الابطال. ومع الصديقين..#عدي_صدام_حسين pic.twitter.com/PSF1ZM0LtV — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) June 18, 2021

وولد عدي صدام حسين في 18 يونيو/ حزيران عام 1964، وقتل في معركة مع القوات الأمريكية لدى غزو العراق عام 2003.

رغد صدام حسين تنفي صحة صورة لابنتها

وفي مارس الماضي، حرصت رغد صدام على نفي صحة صورة متداولة لفتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية “الجيم”، والتي رافقها مزاعم بأنها ابنة شقيقها الراحل، عدي صدام حسين.

وأكدت ابنة صدام حسين لمتابعيها على موقع “تويتر” أن الحساب المنسوب لابنة شقيقها، ونشرت فيه الصورة، مزور.

وعلقت رغد صدام بقولها: “لا نعلم متى ستنتهي الأمراض النفسية للبعض”.

كما أكدت في لقائها مع قناة “العربية” السعودية، في شهر فبراير الماضي، أنه ليس لديها أخ غير شقيق.

كما نفت رغد صدام حسين لقناة “العربية” مزاعم سيدة بالوثائق بأن لديها ابنا من شقيقها الراحل، عدي صدام حسين، مؤكدة أنه من السهل جدا تزوير أي مستندات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك