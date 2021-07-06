جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل وادي دجلة أمام مصر المقاصة

خيم التعادل الإيجابي بين فريق وادي دجلة أمام منافسه مصر المقاصة بهدف لكليهما، في إطار منافسات الأسبوع ال 28 من الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة وهدف التقدم

ونجح فريق مصر المقاصة من تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال45 مع نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء عن طريق اللاعب شيميليس بيكيلي سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس شباك مرمى وادي دجلة.

وادي دجلة وهدف تقليص الفارق

وعاد فريق وادي دجلة مع مجريات أحداث الشوط الثاني في الدقيقة ال 51 عن طريق أحمد عاطف في هجمة مرتدة سريعة نجح من خلال اللاعب من تسجيل هدف تقليص الفارق بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

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وحاول كلا الفريقين في الدقائق المتبقية من مجريات اللقاء من هز شباك الآخر، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الجانبين.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق الأهلي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

بينما في المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي بفارق نقطتين مع فريق الأهلي برصيد 43 نقطة، أما في رابع الترتيب آتى فريق سموحة برصيد 40 نقطة.

وفي المركز الخامس من الترتيب جاء إنبي برصيد 38 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز السادس فريق الاتحاد السكندري بنفس الرصيد، يليه فريق طلائع الجيش في المركز السابع بفارق نقطة وحيدة برصيد 37 نقطة.

وادي دجلة ومصر المقاصة

أما في المركز الثامن جاء فريق مصر المقاصة متساويًا بذلك مع فريق طلائع الجيش، بينما احتل فريق بيراميدز والجونة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 36 نقطة خلال منافسات الدوري المصري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 15 هدفًا، يليه في المركز الثاني اللاعب أشرف بنشرقي مع فريق الزمالك المصري برصيد 12 هدفًا.

وفي ثالث الترتيب جاء مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير بفارق هدف وحيد مع اللاعب أشرف بنشرقي برصيد 11 هدفًا، متساويًا بذلك مهاجم فريق الأهلي المصري محمد شريف بنفس الرصيد.

بينما في المركز الخامس آتى اللاعب مصطفى فتحي لاعب فريق سموحة برصيد 10 أهداف، متساويًا بذلك مع عمرو جمال ورامي صبري خلال منافسات الدوري المصري الحالي.

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