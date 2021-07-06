تركي آل الشيخ يثير جدلاً واسعاً بتغريدة غامضة عن الأصدقاء.. هل قصد ضاحي خلفان؟

تصدر اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد تغريدته الغامضة عن الأصدقاء.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على (تويتر) تغريدة قال فيها: (صاحبي … والله ماعادك صاحبي الزمن غيّرك … وظروف الحياه والزمن … وأن راح بك … ماراح بي والصديق الكفو … ماينسى … أصدقاه، تدل دربها).

صاحبي … والله ماعادك صاحبي

الزمن غيّرك … وظروف الحياه والزمن … وأن راح بك … ماراح بي

والصديق الكفو … ماينسى … اصدقاه 🤷🏻‍♂️ تدل دربها🙃 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 5, 2021

وأثارت تغريدة تركي آل الشيخ جدلاً بين متابعيه، خاصة أنه أغلق خاصية التعليق عليها، وبينما اعتقد البعض أنه يقصد بها أحد أصدقائه، رجح آخرون أنه يقصد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أو رداً على تغريدة ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي سابقا التي تحدث فيها عن الأصدقاء أيضاً.

تغريدة ضاحي خلفان بنفس اليوم!

فتزامنا مع الأزمة الخفية بين السعودية والإمارات، خاصة بعد عرقلة الإمارات اتفاقا سعوديا ـ روسيا خاص بأزمة النفط الحالية عبر اعتراضها على قرار خاص بأوبك، أثار ضاحي خلفان الجدل بتغريدته التي قال فيها: (هذا زمن لا يعرف الصداقة او الأخوة…انه زمن المصالح المادية).

هذا زمن لا يعرف الصداقة او الأخوة…انه زمن المصالح المادية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 5, 2021

ويشار إلى أن تغريدة ضاحي خلفان وتركي آل الشيخ كانتا بنفس اليوم، وتزامنتا مع تفجر خلاف بين السعودية والإمارات، بشأن موقف الأخيرة من مقترح روسي في اجتماعات (أوبك+).

وكانت الإمارات قد شذت عن إجماع على مقترح روسي بدعم سعودي، بشأن مستوى الإنتاج في الفترة المقبلة، ما أدى إلى تأجيل البت في الأمر من الجمعة إلى الاثنين.

وعاد خلفان ليؤكد في تغريدة أخرى بعدما أثارت الأولى الجدل: (أعود إلى أهمية المصلحة الشخصية في زمن المصالح الشخصية.. وأقول إننا حينما نتكلم عن المصالح الشخصية لا يعني ذلك خروجا على الصالح العام).

أعود إلى اهمية المصلحة الشخصية في زمن المصالحة الشخصية…واقول اننا حينما نتكلم عن المصالح الشخصية لا يعني ذلك خروجا على الصالح العام…يمكن ان تفضل مصلحتك الشخصية على آخر منافس لك في البحث عن مصلحة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 5, 2021

وأكمل ضاحي: (يمكن أن تفضل مصلحتك الشخصية على آخر منافس لك في البحث عن مصلحة).

أزمة خفية بين السعودية والإمارات

ويبدو أن العلاقات التي أخذت طابعا حميميا في السنوات الماضية بين الامارات والسعودية قد بدأت في التغير وتتجه نحو أزمة، حيث انتقدت الإمارات أول أمس، الأحد، اتفاقا يجري التفاوض حوله بين أعضاء تحالف (أوبك بلس) حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، واعتبرت أن الاتفاق (غير عادل) مطالبة بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

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وأدّى دفع الامارات باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي، والفشل في التوصل إلى اتفاق، ما يعرض للخطر عملية إدارة تعافي سوق الطاقة بعد جائحة كورونا.

الصفقة الروسية السعودية

وقال بيان نشرته وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام)، (للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022 وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج).

وتابع البيان نقلا عن وزارة الطاقة: (الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الامارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد).

وتضمنت محادثات الجمعة الماضي اجتماعا بين أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 دولة بقيادة السعودية، تلاه اجتماع فني ومناقشة بين أعضاء أوبك بلاس البالغ عددهم 23. وتضم المجموعة الأوسع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

وقال محللون من (دويتشه بنك) إن المناقشات تعقّدت بسبب قيام الإمارات بالاعتراض في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها في وقت سابق وهي التمديد حتى نهاية 2022.

وأصرت الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميا إلى 3,8 مليون برميل.

تركي آل الشيخ ومسلسل (الثمانية)

وفي سياق آخر، نشر تركي آل الشيخ، أمس الاثنين عبر صفحته على (فيسبوك) صورة من كواليس تصوير مسلسل (الثمانية) الذي يعتبر أول مسلسل من تأليفه.

وظهر تركي آل الشيخ في الصورة بجانب نجوم العمل، وعلّق بأسمائهم وكتب ما نصه: (المخرج الكبير أحمد مدحت، الفنان القدير خالد الصاوي، النجم الكبير آسر ياسين، النجوم -غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء جامايكا، مصطفى البنا).

وتابع تركي آل الشيخ سرد أسماء طاقم العمل: (الممثل السعودي خالد صقر-، مهندس الديكور القدير محمد عطية، مصممة الملابس القديرة منى التونسي، مدير التصوير العالميTómas Örn Tómasson، المونتير هيثم كرم، الأستاذ محمد عبدالمتعال -رئيس قناة إم بي سي مصر-، حمادة إسماعيل المشرف العام على الإنتاج، المنتج الأستاذ عبدالله أبوالفتوح، والمنتج المنفذ أحمد سوكة).

هذا وقد توجه تركي آل الشيخ​ بالشكر لمتابعيه على وصوله إلى 5 مليون متابع عبر (تويتر)، ونشر مقطع فيديو تضمن عدة صور له من مناسبات متعددة كتب عليها: (بتفاعلكم وحماسكم عشنا أجمل الأيام معكم رسمنا الأحلام وحققنا المستحيل وخلينا الخيال واقع).

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