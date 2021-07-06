هل تنتقل المباحثات الإيرانية السعودية إلى سلطنة عمان!؟

كشفت صحيفة (التايمز أوف إسرائيل – timesofisrael) أن المباحثات الإيرانية السعودية قد تنتقل إلى سلطنة عمان، وهو تحوّل مثير للإهتمام بالنسبة لإسرائيل، حيث توصف السلطنة بوسيط إقليمي موثوق.

وقالت الصحيفة إنها علمت أن سلطنة عمان تحاول عقد الجولة القادمة من المباحثات الإيرانية السعودية في عاصمتها مسقط، وإذا حدث ذلك بالفعل فسيصبح الترتيب الإقليمي أكثر احتمالًا.

ومن المرجح أن تشمل الأجندة الأوسع في المباحثات الإيرانية السعودية الأمن البحري، وفتح التجارة مع دول الخليج ، وإطار حوار منتظم ، وربما محاولات لتقليص العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وترى الصحيفة العبرية أن استضافة المباحثات الإيرانية السعودية في سلطنة عمان “علامة واعدة” لإسرائيل.

سلطنة عمان وسيط محايد في المباحثات الإيرانية السعودية

وتشير المباحثات الإيرانية السعودية في مسقط إلى أن سلطنة عمان تستعيد دورها التقليدي كوسيط محايد، وتخرج من قوقعتها بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد وآثار جائحة COVID-19.وفقاً للصحيفة

وقال حسين إيبش، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن العاصمة عن المباحثات الإيرانية السعودية: “كلما كان دور عُمان أكثر أمانًا ، وكلما كان حكم هيثم أكثر أمنًا ، كلما أصبح الانتقال شيئًا من الماضي، ووجدت عُمان قدميها حقًا وعملت معًا محليًا”.

وتزعم الصحيفة أن ذلك قد يشمل حتى إضفاء الطابع الرسمي على علاقات سلطنة عمان الدبلوماسية الفعلية مع إسرائيل من خلال الانضمام إلى إطار اتفاقيات التطبيع.

ومع تقدم المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الأمام في فيينا، من المتوقع استئناف مجموعة موازية من المحادثات بين طهران والرياض هذا الصيف.

وكشفت تقارير إعلامية في أبريل / نيسان أن مسؤولين إيرانيين وسعوديين التقوا في بغداد في ذلك الشهر ، وهو أول اجتماع رفيع المستوى لهم منذ أن قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران في عام 2016. وعقدت الجولة الثانية في مايو / أيار في بغداد أيضًا.

ومن غير المتوقع حدوث اختراق إقليمي شامل في أي وقت قريب، ولا يزال يتعين على الجانبين الاتفاق على أي إجراءات محددة.

تفاؤل حذر وتوقعات محدودة

يقول ألبرت وولف، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى: “يجب الترحيب بهذه المباحثات الإيرانية السعودية بتفاؤل حذر وتوقعات محدودة”.

لكن الجولتين الأوليين سارتا بشكل جيد بما يكفي لضمان جولة ثالثة، على الأرجح في الأسابيع القليلة المقبلة.

إذا ظلت المحادثات مركزة بشكل ضيق على الصراع في اليمن، فلن يكون لها تأثير كبير على الوضع الدبلوماسي أو الأمني ​​لإسرائيل.

الحرب الباردة

السعوديون والإيرانيون منافسون طبيعيون.

تعتبر الرياض نفسها زعيمة العالم السني وحتى الإسلامي، في حين تصنف إيران نفسها على أنها حامل راية المعسكر الشيعي، وتدعم الحركات – العديد منها مسلحة – في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

حقيقة أن الأقلية الشيعية الكبيرة في المملكة العربية السعودية تعيش في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط تضيف فقط إلى القلق السعودي بشأن شبكات الوكلاء الإقليمية لإيران.

السعوديون هم أيضًا في المعسكر الموالي للغرب والمدعوم من الولايات المتحدة، في حين أن إيران معادية لأمريكا بشدة، وتوجه الهجمات ضد القوات والمدنيين الأمريكيين منذ الثورة الإسلامية عام 1979، مع استخدام الولايات المتحدة أحيانًا القوة العسكرية ضد القوات الإيرانية و”الوكلاء”.

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أدت الحرب الباردة بين المعسكرين إلى إراقة الدماء في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بما في ذلك الحدود الجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية في اليمن.

دخل التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن في 25 مارس 2015 ، حيث هدد الحوثيون بالاستيلاء على مدينة عدن الساحلية اليمنية واجتياح حكومة البلاد المعترف بها دوليًا بالكامل.

وعد السعوديون بأن الهجوم – من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – سينتهي في وقت قصير.

بعد ست سنوات، احتدم القتال. تسببت الحرب في مقتل حوالي 130 ألف شخص ، من بينهم أكثر من 13 ألف مدني قُتلوا في هجمات مستهدفة .

كما اتسعت الحرب إلى صراع إقليمي ، حيث استخدم السعوديون أسلحة أمريكية الصنع في غارات جوية انتقدت دوليًا أسفرت عن مقتل مدنيين ، وربطت إيران بأسلحة يستخدمها الحوثيون لاستهداف المملكة.

السعودية ترغب بمخرج من مستنقع اليمن

أوضح حسين إيبش، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن العاصمة، أن رغبة السعوديين في التحدث مع إيران تتعلق في المقام الأول بإيجاد مخرج من مستنقع اليمن.

“المملكة العربية السعودية تتطلع حقًا إلى الحصول على تأييد ودعم إيرانيين – وربما الضغط على الحوثيين – لتسهيل اتفاق يمني من شأنه أن يسمح للسعودية بإخراجها من الجحيم، إذا جاز التعبير.”وفق الباحث

يعتبر انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن – الذي ينتقد سجل حقوق الإنسان للسعوديين أكثر بكثير من سلفه دونالد ترامب – سببًا رئيسيًا وراء بحث السعوديين عن مخرج من اليمن.

قال سنام فاكيل، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “تشاتام هاوس” بلندن: “هناك عدد من الجهات دفعت القيادة السعودية إلى إعادة حساب أو تعديل مواقفهم تجاه إيران”. “يمكن تصنيفها على أنها ضعف، ولكن يمكن تصنيفها أيضًا على أنها إيقاظ أنهم لا يتلقون نفس القدر من الراحة التي يرغبون بها من الولايات المتحدة.”

لكن اتجاه فك الارتباط الأمريكي عن السعوديين والمنطقة لم يبدأ في يناير. على مدى الإدارات الثلاث الماضية ، قللت الولايات المتحدة من التزاماتها في الخليج ، وهو الأمر الذي يدركه السعوديون جيدًا.

حتى في ظل إدارة ترامب، كان الاتجاه واضحًا. على الرغم من أن ترامب كان داعمًا للغاية من الناحية الخطابية ، وزار المملكة العربية السعودية في أول رحلة له إلى الخارج ، إلا أنه غالبًا ما رفض استخدام القوة العسكرية ضد الهجمات التي تدعمها إيران.

لم ترد القوات الأمريكية عسكريا على إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار عام 2019 فوق مضيق هرمز أو على هجمات على ناقلات في الخليج العربي.

في العام نفسه ، اختار ترامب أيضًا التخلي عن الرد العسكري على هجمات الطائرات بدون طيار على منشآت معالجة النفط التابعة لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية والتي خفضت مؤقتًا إنتاج البلاد من النفط إلى النصف.

حدت إدارة ترامب من استخدام القوة العسكرية ضد إيران ووكلائها للرد على مقتل القوات الأمريكية والمتعاقدين.

أسباب اقتصادية لطلب السعودية الهدوء

هناك أيضًا أسباب اقتصادية تجعل الرياض تسعى إلى الهدوء على حدودها.

أثبتت سلسلة الهجمات على المملكة العربية السعودية في عام 2019 ، إلى جانب التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة ، أنها مزعزعة بشكل كبير لاستقرار السعوديين ، الذين يحاولون تنويع اقتصادهم كجزء من خطة رؤية 2030 الخاصة بهم.

أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2020 نتيجة لوباء COVID-19 إلى زيادة تعقيد برنامج رؤية 2030.

وقال فاكيل: “أعتقد أن جزءًا من الدافع للتراجع والتراجع هو التركيز على القضايا الاقتصادية ، وتعزيز الاستقرار الإقليمي بحيث يؤدي ذلك بدوره إلى تعزيز مناخ اقتصادي أكثر ملاءمة”. “الرياض استباقية وتبحث عن مصلحتها الخاصة”.

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الاقتصاد الإيراني في حالة أسوأ بكثير ، حيث أدى نظام عقوبات “الضغط الأقصى” الذي فرضه ترامب إلى خنق الصادرات الإيرانية وزيادة التضخم.

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للإيرانيين في المحادثات مع السعودية في فتح فرص تجارية جديدة مع الدول الغربية ، التي تقلصها العقوبات الأمريكية حاليًا.

قال وولف: “تحتاج إيران إلى الوصول إلى الغرب من أجل الوصول السهل إلى رأس المال ، وهم لا يريدون أن يكونوا مدينين بالفضل للصين وروسيا”.

في الوقت نفسه ، تشعر إيران إلى حد ما بالجرأة على الرغم من المشاكل الاقتصادية. لقد نجت من فترة صعبة للغاية في عهد ترامب دون أن تنهار اقتصاديًا أو سياسيًا ، وهي الآن في محادثات غير مباشرة مع إدارة أمريكية مصممة على العودة إلى اتفاق نووي.

مصلحة العراق في استضافة المحادثات هي الاستقرار الإقليمي ، بعد أن تحولت إلى ساحة معركة من قبل الولايات المتحدة وإيران وتنظيم الدولة وعدد لا يحصى من الميليشيات المسلحة منذ عام 2003.

جو جيد

انقطعت العلاقات بين البلدين في عام 2016 بعد أن هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في أعقاب إعدام المملكة لرجل دين شيعي موقر ، لكن الجولات الأخيرة من المحادثات جلبت بعض الأسباب للتفاؤل المحسوب.

وظلت المحادثات في بغداد ، التي يسرها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، سرية إلى أن أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز بعقد الاجتماع الأول في 9 أبريل / نيسان.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في مايو أيار إن الجمهورية الإسلامية تواصل المحادثات مع خصمها الإقليمي السعودية في “جو جيد” على أمل التوصل إلى “تفاهم مشترك”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده المحادثات في 10 مايو ، قائلا إن الغرض منها “ثنائي وإقليمي على حد سواء” ، لكنه شدد على أنه “من السابق لأوانه” الكشف عن أي تفاصيل.

وقال في ذلك الوقت: “إن وقف التصعيد و [إقامة] علاقات سلام بين بلدين إسلاميين عظيمين في منطقة الخليج الفارسي يعود بالنفع على كلا البلدين”.

رحبت إيران في أواخر أبريل بـ “تغيير في اللهجة” من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد أن دعا إلى “علاقة جيدة ومميزة” مع طهران.

تلميحات في ترتيب إقليمي

إذا ظلت المحادثات مقتصرة على قضايا ثنائية ضيقة مثل اليمن، فلن يكون لها تأثير ملحوظ على أمن إسرائيل.وفقاً للصحيفة

واضافات: إذا استمرت المحادثات في بغداد، فمن المرجح أن تستمر في التركيز على اليمن.

لكن إذا توسعوا إلى ترتيب إقليمي ، فقد يكون لهم تأثير مهدئ عبر الحدود الإسرائيلية في سوريا ولبنان.

في كلا البلدين ، يمكن لإيران أن تخلق بشكل مباشر ومن خلال وكلائها ظروفًا للتركيز على إعادة الإعمار والتعافي من جائحة COVID-19 ، وفي لبنان يمكنها توجيه حزب الله للسماح بإحراز تقدم في المحادثات البحرية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل.

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