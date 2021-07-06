الإعدام شنقاً لقاتل الكويتية فرح أكبر ومحاميه حاول تلفيق كذبة (عيد الحب) لإنقاذه!

قضت محكمة الجنايات في الكويت بالإعدام شنقا للمواطن المتهم بخطف وقتل المواطنة فرح أكبر، في الجريمة التي هزت البلاد وعُرفت إعلامياً بجريمة صباح السالم.

الإعدام شنقاً لقاتل فرح أكبر

وبحسب صحيفة (الأنباء) المحلية، جاء الحكم بعدما ثبت للمحكمة اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح فرح أكبر عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها.

وبعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي، حُكم على الجاني بالإعدام شنقاً.

حيث أسندت النيابة العامة إليه تهمة اعتراض مركبة فرح أكبر ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.

فرحة في الكويت بعد صدور الحكم

وتصدر هاشتاج فرح أكبر التريند في الكويت، عبر خلاله المغردون عن سعادتهم بصدور حكم إعدام قاتلها، فكتبت الشاعرة فاطمة الشيرازي: (خبر كلنا ناطرينه ألف حمدلله، محكمة الجنايات تحكم بإعدام قاتل فرح اكبر عقبال التنفيذ بأقرب وقت).

خبر كلنا ناطرينه ألف حمدلله، محكمة الجنايات تحكم بإعدام قاتل #فرح_أكبر 🙏🏻 عقبال التنفيذ بأقرب وقت pic.twitter.com/QdDeQGv8ui — Fatma Y.Alsherazi (@fatmaalsherazi) July 6, 2021

وقالت الناشطة الحقوقية أروى الوقيان: (محكمة الجنايات تحكم بإعدام قاتل فرح اكبر ربي لك الحمد و الشكر، و أتمنى أن يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه للاعتداء على أي إمرأة).

محكمة الجنايات تحكم بإعدام قاتل #فرح_اكبر ربي لك الحمد و الشكر، و أتمنى أن يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه للاعتداء على أي إمرأة — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) July 6, 2021

وعلق الناشط السياسي نواف البدر أيضاً: (الحمدلله صدر حكم بالاعدام لقاتل فرح اكبر، ونتمنى تنفيذ الاعدامات في حق المجرمين القتله الذين تمادوا في جرائمهم حتى اصبحوا يقتلون ويعتدون على رجال الامن . حفظ الله الكويت ورحم الله فرح اكبر وكان الله في عون اسرتها).

الحمدلله صدر حكم بالاعدام لقاتل #فرح_اكبر

ونتمنى تنفيذ الاعدامات في حق المجرمين القتله الذين تمادوا في جرائمهم حتى اصبحوا يقتلون ويعتدون على رجال الامن . حفظ الله الكويت ورحم الله فرح اكبر

وكان الله في عون اسرتها. — نواف البدر (@NawafAlbader) July 6, 2021

كما نشرت حسابات محلية صورة تُظهر رد فعل شقيقة فرح اكبر بعد صدور حكم إعدام القاتل، وتُظهر سعادتها بالحكم.

شقيقة #فرح_اكبر بعد صدور حكم الاعدام على القاتل. pic.twitter.com/GO8XNCVkUi — الجهراء اليوم 🇰🇼 (@aljjahra_q8) July 6, 2021

وقالت دفاع المغدور بها فرح أكبر بفيديو متداول: (اتمنى عدم تنازل القضاء عن حكم الاعدام، ويبقى كما هو حتى بعد الاستئناف، اليوم فرح ارتاحت).

عيد الحب

وفي هذا السياق، قال وكيل الجاني المحامي عمر القناعي خلال مرافعته أمام المحكمة (إن موكله لم يرتكب جريمة خطف، زاعما أن فرح اكبر كانت على موعد معه لمنحها هدية بمناسبة عيد الحب، ولما شاهدتهما والدتها فجأة خافت فزعمت بأنها تعرضت للخطف).

لكن وكيل ورثة فرح اكبر، المحامي عبدالمحسن القطان، أكد عدم وجود علاقة سابقة بين الضحية والجاني بحسب ما نقل حساب (أمن ومحاكم)، وطالب بتوقيع أقصى العقوبات بحقه، وبإلزامه بأن يؤدي لكل من الورثة مبلغ 50001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى.

جلسة المرافعة بقضية تتبع وخطف «فرح» تكشف وقائع جديدة • القناعي: لم يخطفها بل كان على موعد معها لمنحها هدية «عيد الحب» • المتهم: ما خطفتها وهي ما كانت بترفع قضايا علي بس أهلها شيشوها • القطان يفند مزاعم الجاني ويؤكد عدم وجود علاقة بينه والمجني عليهاhttps://t.co/uoKbYOPAzs — جرائم ومحاكم (@cckwt) July 5, 2021

وبين القطان أن الثابت من تقرير الطب الشرعي أن الجرح الذي سببه السلاح المستخدم في الجريمة أدى إلى جرح عمقه 21 سم وسبب كسر في الضلع أدى الرابع من الجهة اليسرى للصدر ونفذ إلى تجويف الصدر ووصل إلى القلب وإصابة تمزقات بالبطين.

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وأكد القطان أن هذا يدحض ويكذب ويفند مزاعم المتهم بأن المجني عليها بأنها قامت بطعن نفسها، مطالباً بإعدامه.

كما أكد القطان للمحكمة أن الأوراق والمستندات تثبت قيام المتهم باختراق فرح حمزة أكبر عليها قبل قيامه بقتلها، حيث أرسل إليها رابطا تمكن من خلاله من الاستيلاء على حسابها في برنامج (واتساب) وسرقة صورها الخاصة وتهديدها بها.

المتهم: فرح طلبت مني وضع جهاز تعقب!

وحبين سألت المحكمة المتهم عما إذا يريد قول شيء، فأجاب مدعيا بأن فرح حمزة أكبر هي من طلبت منه وضع جهاز تتبع بمركبتها، وذلك حتى تعرف مكانها في حال تمت سرقتها.

وأقدم القاتل على طعن المواطنة فرح حمزة أكبر عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

عسكري غير مفصول

وسبق أن كشفت تحقيقات النيابة أن القاتل يدعى فهد صبحي محي الدين ويبلغ من العمر (30 عاماً)، وكان على معرفة بسيطة بالمغدورة فرح حمزة أكبر وانتهت العلاقة، قبل أن تتعرض لمضايقات منه وصلت إلى درجة تقدمها بشكوى ضده للنيابة العامة التي استبعدت شروعه في محاولة قتل الشاكية.

وأوضحت المصادر أن القاتل عسكري غير مفصول من عمله، وأنه استخدم وظيفته العسكرية في استخراج بيانات المجني عليها من خلال أرقام لوحة مركبتها، كما قام بتركيب جهاز تتبع ”جي بي أس“ على مركبتها، وكان على علم بكل تحركاتها.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة فرح اكبر.

جريمة قتل في ضاحية صباح السالم راحت ضحيتها مواطنه كويتيه طعنها الجاني عدة طعنات حتى ازهق روحها ثم قام بنقلها الي مستشفى العدان ورمى بجثتها أمام المستشفى وهرب .#جريمه_صباح_السالم pic.twitter.com/sGIjIYp1ZC — مي العيدان (@mayal3eidan) April 20, 2021

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