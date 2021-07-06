ابنة رجاء الجداوي تكشف وصية والدتها وهذا آخر ما طلبته من الممرضة!

تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، كشفت ابنتها أميرة مختار عن وصية والدتها لها قبل وفاتها.

آخر كلمات رجاء الجداوي

وقالت ابنة رجاء الجداوي إن وصية والدتها الأخيرة لها كانت قولها (خلي بالك من نفسك وحبي نفسك).

وتابعت أميرة مختار في مداخلة عبر برنامج (90 دقيقة) على فضائية المحور: (أكثر جملة كانت تقولها ماما قبل وفاتها خلوا بالكم من نفسكم، وكانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع فى أيامها الأخيرة، وبدعي ربنا يديم على والدتي حب الناس).

وأضافت: (أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمي لم تعتد الاتصال بزوجي عبر الهاتف، لكن خلال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميًا فى السابعة صباحًا لتوصيه بى.. وكانت فى آخر أيامها تردد يا رب أميرة).

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وأوضحت أميرة أن والدتها كانت صاحبة شخصية قوية، حتى أنها كانت تحكي لوالدها الراحل، كابتن حسن مختار بعض الأمور وتخفيها عن والدتها خوفًا منها.

وكشفت أميرة مختار أن والدتها رجاء الجداوي زارت كل أصدقائها قبل يومين فقط من إصابتها بفيروس كورونا، مضيفة: (والدتي قبل تعرضها للإصابة بفيروس الكورونا بحوالي 48 ساعة قامت بزيارة عدد كبير من صديقاتها).

ووجهت أميرة الشكر لكافة وسائل الإعلام والصحافة التي تواصلت معها بشأن إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها.

وقالت أميرة: (لو حاسة بكل ده، أكيد هتكون سعيدة وفرحانة عشان هي تعبت في مشوارها الفني الطويل ده).

( لم تطلب إلا ابنتها وحفيدتها)

من جانبها، كشفت الممرضة التي صاحبت رجاء الجداوي أثناء علاجها بالمستشفى قبل وفاتها، أن الممثلة الراحلة كانت لا تريد التحدث مع أحد إلا ابنتها وحفيدتها.

وقالت الممرضة التي تدعى فتحية شعبان: (كانت تقولي لو سمحتي ممكن تتصلي ببنتي)، مؤكدة أنها كانت حريصة بشكل دائم على سماع القرآن الكريم خلال فترة تواجدها بالمستشفى.

وتابعت: (كانت مش عاوزة تسمع غير القرآن.. كانت إنسانة عالية فى الذوق والأدب).

ماذا وجدوا داخل قبر رجاء الجداوي؟

وفي سياق آخر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يتحدث عن رجاء الجداوي، واحتوى المقطع الذي نشر في يوليو الماضي وذاع صيته مؤخرا بعدما حقق نسب مشاهدة عالية معلومات كثيرة خاطئة عن الفنانة الراحلة اعتبرها البعض إهانة كبيرة لها ودعوا للإبلاغ عن المقطع لأجل حذفه.

المقطع الذي جاء عبر قناة بموقع يوتيوب تسمى (ياسمينة اليوتيوب) تحت عنوان (لن تصدق ماذا وجدوا داخل قبر رجاء الجداوي بعد دفنها مفاجأة ستذهلك سبحان الله واكتشاف مفاجأة بغرفتها)، أورد معلومات خاطئة عن رجاء الجداوي.

ومن ضمن هذه المعلومات التي اعتبرها البعض إهانة بالغة للفنانة الراحلة، هي أنها كانت تحتفظ بكنز ثمين في غرفة نومها وتخفيه عن ابنتها أميرة مختار التي اكتشفته بعد مماتها، ويتكون من مجوهرات وألماظ وتحف فنيه تتخطى قيمتها الـ42 مليون جينه، حسب زعم مصور المقطع.

كما أوردت المتحدثة بمقطع الفيديو ـ الذي يتصدر نتائج البحث بجوجل عن اسم رجاء الجداوي ، ما زعمت أنها شهادة (التربي) الذي أعد قبر الفنانة الراحلة وقام بدفنها.

وبحسب الرواية المزعومة فإن التربي صرح بأنه شعر بإحساس روحي لم يشعر مثل قبل وهو يحفر قبر رجاء الجداوي، ولم يشعر بأي تعب كما لم تحرقه الشمس أثناء الحفر على غير العادة.

جثة رجاء الجداوي تطير

وذكر التربي أيضا أن جثة رجاء الجداوي كانت تجري وحدها للقبر وكأنها تطير حتى أغلق عليها الباب، وقال إنه لن ينسى هذا الموقف الذي لم يشهده من قبل أبدا، بحسب زعم المتحدثة بالمقطع.

ويشار إلى أن رجاء الجداوي توفيت في 5 يوليو الماضي عمر 82 عاما بعد إصابتها بـ فيروس كورونا الفتاك الذي قضى على حياته وفاجأت كل الوسط الفني المصري والعربي برحيلها المفاجيء بعدما تملّك بها الفيروس اللئيم وأبى أن يخرج من جسدها.

ولا يزال إسمها يتصدر محرك البحث غوغل بين فترة وأخرى، وعاد اسمها للتداول مجددًا بعد تسريب صور قبرها الذي بات مفتوحًا ومتصدّعًا وقال البعض إن الحشرات بدأت بالدخول إليه الأمر الذي استدعى تدخل إبنتها والتي وضعت الحق على المسؤولين عن القبر.

ويرى ناشطون أنه وإن كانت مشكلة القبر لا علاقة لإبنتها بها كما قالت، لكن عليها الانتباه إلى الأخبار والفيديوهات الكاذبة التي تنتشر عن الراحلة، ومنها (الفيديو أعلاه) الذي يضم عددًا كبيرًا من المعلومات الخاطئة، والتي تهين وتسيء لشخص رجاء وحياتها.

وشدد النشطاء على أنه يجب على الكل المقربين من الراحلة أن يشاهدوا الفيديو (المستفر) وأن يحذفوه بكل الطرق لأنه اهانة كبيرة لقامة فنية عظيمة مثل رجاء الجداوي.

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