موعد ومعلق مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في بطولة اليورو والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض منتخب إيطاليا مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب إسبانيا مساء يوم الثلاثاء القادم، في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، حيث سيستضيف ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية تلك المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا

وستنطلق صافرة بدء المباراة النارية بين منتخب إيطاليا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

📸| التدريب الاخير قبل السفر ‼️ يتدرب المنتخب الإسباني الان تدريبه الاخير في مدريد قبل السفر إلى لندن اليوم ✈️ 👕 #يورو2020 | 🇮🇹🇪🇸 | دور 4 pic.twitter.com/xgXbIux3U6 — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) July 5, 2021

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

🔴🎙 سيرجو بوسكيتس | 🗣 لو كان هناك ضربة جزاء في نصف نهائي اليورو أمام منتخب إيطاليا سوف أسددها 👕 #يورو2020 | 🟥🟨 pic.twitter.com/bEGJ330pan — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) July 4, 2021

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المحتمل أن يعلق على مباراة قمة دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي 51 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب إيطاليا، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

بينما سيأتي في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، فيما سيكون في مركز الوسط كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا، بوسكيتس.

🏠| المنتخب في مدريد ‼️ أول حصة تدريبة خاضها المنتخب قبل قليل في مدريد في لاز روزاس بعد قدومه من روسيا ⬅️ إسبانيا ستواجه إيطاليا في ويمبلي 👕 #يورو_2020 | 🇮🇹🇪🇸 | دور 4 pic.twitter.com/AaTKCirb6z — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) July 3, 2021

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس.

وقد تفوق منتخب إيطاليا على نظيره الإسباني مرتين في آخر 14 مواجهة في كافة البطولات الدولية التي جمعت كلا المنتخبين.

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