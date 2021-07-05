مباراة منتخب إيطاليا وإسبانيا في بطولة اليورو
مباراة منتخب إيطاليا وإسبانيا في بطولة اليورو
Imageرياضة

موعد ومعلق مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في بطولة اليورو والقنوات الناقلة

كتب وطن
0

من المقرر أن يخوض منتخب إيطاليا مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب إسبانيا مساء يوم الثلاثاء القادم، في إطار  منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا  “اليورو”، حيث سيستضيف ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية تلك المواجهة الحاسمة.

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا

وستنطلق صافرة بدء المباراة النارية بين منتخب إيطاليا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

اقرأ المزيد: موعد مباراة البرازيل والبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المحتمل أن يعلق  على مباراة قمة دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي 51 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب إيطاليا، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

بينما سيأتي في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، فيما سيكون في مركز الوسط كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا، بوسكيتس.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس.

وقد  تفوق منتخب إيطاليا على نظيره الإسباني مرتين في آخر 14 مواجهة في كافة البطولات الدولية التي جمعت كلا المنتخبين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

خبر سار لعشاق صاروخ ماديرا “رونالدو”

رياضة

الاتحاد المصري يعلن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري والسبب ؟!

رياضة

موعد مباراة البرازيل والبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

رياضة

الأهلي المصري يعود إلى سكة الانتصارات بفوز على سموحة في الدوري المصري (شاهد)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.