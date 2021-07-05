موعد مباراة البرازيل والبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البرازيل أمام منافسه البيرو صباح يوم الثلاثاء، في دور النصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “ماني غارينشا” الوطني.

موعد مباراة البرازيل والبيرو

وستقام مباراة منتخب البرازيل أمام البيرو في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

A tarde deste domingo foi de últimos ajustes para a #SeleçãoBrasileira. O time treinou no CT do Fluminense e finalizou a preparação para enfrentar o Peru amanhã, às 20h, no Nilton Santos. pic.twitter.com/GYcWmUhBuU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 4, 2021

وستكون كذلك عند الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثالثة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات بطولة كوبا أمريكا.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء الناري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب البرازيل

وسيلعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف البيرو، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

Tudo pronto para a semifinal da CONMEBOL @CopaAmerica ✅ 📸 Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/QK4IeUC9fo — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 4, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب البيرو

ومن المتوقع أن يدخل منتخب البيرو في مواجهة صعبة بتشكيلة أساسية أمام منتخب البرازيل، حيث سيكون في حراسة المرمى بيدرو جاليسي.

Últimos ajustes feitos! Na tarde deste domingo, a #SeleçãoBrasileira treinou no CT do Fluminense e finalizou a preparação para enfrentar o Peru amanhã, às 20h, no Nilton Santos. pic.twitter.com/kJ9ZeLURCB — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 4, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: لويس أدفينكولا، ماركوس لوبيز، كارلوس جيلمار لورا سافيدرا، كريستيان راموس، أما في وسط الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: كريستيان كويفا، أندريه كاريو، ريناتو تابيا.

بينما في خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: جيانلوكا لابادولا، باولو غيريرو، جيفرسون فارفان.

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