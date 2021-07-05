عبدالله بن سعود العنزي والسلطان بن هيثم
عبدالله بن سعود العنزي والسلطان بن هيثم
الهدهد

من هو عبدالله بن سعود العنزي الذي قابل السلطان هيثم ليعتمده سفيرا سعوديا فوق العادة؟

كتب وطن
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أفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها اليوم، الاثنين، أن السلطان هيثم بن طارق، استقبل بقصر البركة العامر صباح اليوم أوراق اعتماد عبدالله بن سعود العنزي، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا من قِبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معتمدًا لدى السلطنة.

وأشارت الخارجية العمانية إلى أنه وخلال اللقاء الجانبي مع السلطان هيثم، نقل السفير تحيّات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين للسلطان بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر.

“وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له، كما أعرب عن عظيم تشرّفه وبالغ سعادته لتقديم أوراق اعتماده لدى السلطان.

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كما أكد عبدالله بن سعود العنزي، بذل قصارى جهده للرقيّ بعلاقة بلده مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني و الشعب السعودي الشقيق.

من جانبه رحّب السُّلطان هيثم بن طارق، بالسفير شاكرًا خادم الحرمين الشريفين على تحيّاته وتمنّياته الطيبة، مؤكدًا له أنه سوف يلقى كل الدعم من قبله والحكومة والشعب العُماني بما يسهّل أداءه لمهام عمله.

هذا وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير الخارجية، واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العُماني ورئيس المراسم السلطانية والمرافقون العسكريون للسّلطان.

من هو عبدالله بن سعود العنزي؟

وكان عبدالله بن سعود العنزي ، من ضمن عدد من السفراء الذين قاموا يوم 22/04/2021 بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور محمد بن سلمان، عبر الاتصال المرئي، ليتم تعيين عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

وعبدالله بن سعود العنزي هو: الوزير المعين لدى سلطنة عمان، ولد في مدينة الطائف السعودية، في تاريخ 25 من شهر ذي القعدة الهجري في العام 1381 هجريًا.

درس في جامعة الملك سعود وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم أتبعها بماجستير في الهندسة المدنية خلال دراسة في جامعة وسكنسون ماديسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

نبذة عن عبدالله العنزي

شغل عبدالله العنزي الكثير من المناصب التي تسمى المناصب الإعتبارية فكان مستشار غير متفرغ في وزارة النقل السعودية.

وكذلك شغل منصب وكيل عمادة شؤون القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود.

وشغل كذلك منصب رئيس اللجنة الفنية للاختبار الموحد للقبول في الكليات الصحية في جامعة الملك سعود.

كما أنه تنقل بين العديد من المناصب الحكومية من ضمنها عضو مجلس الشورى السعودي وكذلك تم تعيينه مديرًا لجامعة تبوك في السعودية.

أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

ومن ضمن أربعة عشر شخصية كان من بينهم عبدالله العنزي وكان على رأس اجتماعهم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أدى السفراء الجدد القسم وقتها.

وحضر القسم أيضًا الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية، حيث نص القسم على التالي: أقسم بالله العظيم أن أكون ملخصًا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص.

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