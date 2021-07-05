ضاحي خلفان يغرد تزامنا مع أزمة الإمارات والسعودية: “هذا زمن المصالح لا الأخوّة”

أثار الإماراتي ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي سابقا، موجة جدل جديدة بتغريدة نشرها تزامنا مع الأزمة الخفية بين السعودية والإمارات، خاصة بعد عرقلة الإمارات اتفاقا سعوديا ـ روسيا خاص بأزمة النفط الحالية عبر اعتراضها على قرار خاص بأوبك.

ضاحي خلفان دون في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”هذا زمن لا يعرف الصداقة او الأخوة…انه زمن المصالح المادية.”

هذا زمن لا يعرف الصداقة او الأخوة…انه زمن المصالح المادية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 5, 2021

التغريدة التي أسقطها ناشطون على الأزمة الأخيرة وفسرها البعض بأنها على السعودية.

ضاحي خلفان

وأكد ناشط إماراتي باسم عبدالله السويدي تخمينات النشطاء بشأن تغريدة خلفان، حيث هاجم السعودية في رده بقوله:”خطوط الطيران لديهم تعمل الى الآن مع بلد سجل حالات تتجاوز 300 ألف يومياً بينما اغلقت في وجه اقرب القريب بسبب تفشي المرض الى حد قولهم.”

خطوط الطيران لديهم تعمل الى الآن مع بلد سجل حالات تتجاوز 300 ألف يومياً بينما اغلقت في وجه اقرب القريب بسبب تفشي المرض الى حد قولهم !! اضافة لذلك عدم الاعتراف بنوعيه لقاح المستخدم في الامارات بينما البعيد رحب و فتح ابوابه لنا دون تعقيدات و فلسفة !!! عجيب امرهم . — عبدالله السويدي🇦🇪 (@madridi_rah) July 5, 2021

وتابع:”إضافة لذلك عدم الاعتراف بنوعيه لقاح المستخدم في الامارات بينما البعيد رحب و فتح ابوابه لنا دون تعقيدات و فلسفة !!! عجيب امرهم .”

بينما رد ناشط سعودي على ضاحي خلفان:”عيال زايد يبقون حبيبين في قلوبنا مافيه الا الخير والبيت مع اخوانك مره عتاب ومره حب ومره هم وهذا شي طبيعي”

عيال زايد يبقون حبيبين في قلوبنا مافيه الا الخير والبيت مع اخوانك مره عتاب ومره حب ومره هم وووو هذا شي طبيعي — سعودي وافتخر (@samyalryby) July 5, 2021

بينما كتب عبدالرحمن بن سعيد:”ارجو ان يتوقف الجميع عن التغريدات التي ممكن ان تفسر على ان هناك خلاف بين الاشقاء في السعودية والإمارات لان الأعداء يتربصون في هذه المواقف فلا تدعون لهم فرصة”

ارجو ان يتوقف الجميع عن التغريدات التي ممكن ان تفسر على ان هناك خلاف بين الاشقاء في السعوديه و الإمارات لان الأعداء يتربصون في هذه المواقف فلا تدعون لهم فرصه..

حفظ الله أمننا جميعا يارب العالمين.. — عبدالرحمن بن سعيد (@abdulrahmanbin4) July 5, 2021

ويشار إلى أن تغريدة ضاحي خلفان تزامنت مع تفجر خلاف بين السعودية والإمارات، بشأن موقف الأخيرة من مقترح روسي في اجتماعات “أوبك+”.

وشذت الإمارات عن إجماع على مقترح روسي بدعم سعودي، بشأن مستوى الإنتاج في الفترة المقبلة، ما أدى إلى تأجيل البت في الأمر من الجمعة إلى الاثنين.

وعاد خلفان ليؤكد في تغريدة أخرى بعدما أثارت الأولى الجدل: “أعود إلى أهمية المصلحة الشخصية في زمن المصالح الشخصية.. وأقول إننا حينما نتكلم عن المصالح الشخصية لا يعني ذلك خروجا على الصالح العام.”

أعود إلى اهمية المصلحة الشخصية في زمن المصالحة الشخصية…واقول اننا حينما نتكلم عن المصالح الشخصية لا يعني ذلك خروجا على الصالح العام…يمكن ان تفضل مصلحتك الشخصية على آخر منافس لك في البحث عن مصلحة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 5, 2021

وأكمل:”يمكن أن تفضل مصلحتك الشخصية على آخر منافس لك في البحث عن مصلحة”.

أزمة خفية بين السعودية والإمارات

ويبدو أن العلاقات التي أخذت طابعا حميميا في السنوات الماضية بين الامارات والسعودية قد بدأت في التغير وتتجه نحو أزمة، حيث انتقدت الإمارات أمس، الأحد، اتفاقا يجري التفاوض حوله بين أعضاء تحالف “أوبك بلس” حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، واعتبرت أن الاتفاق “غير عادل” مطالبة بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

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وأدّى دفع الامارات باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي، والفشل في التوصل إلى اتفاق، ما يعرض للخطر عملية إدارة تعافي سوق الطاقة بعد جائحة كورونا.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام)، “للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022 وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.

وتابع البيان نقلا عن وزارة الطاقة: “الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الامارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد”.

وتضمنت محادثات الجمعة الماضي اجتماعا بين أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 دولة بقيادة السعودية، تلاه اجتماع فني ومناقشة بين أعضاء أوبك بلاس البالغ عددهم 23. وتضم المجموعة الأوسع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

الصفقة الروسية السعودية

وقال محللون من “دويتشه بنك” إن المناقشات تعقّدت بسبب قيام الإمارات بالاعتراض في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها في وقت سابق وهي التمديد حتى نهاية 2022.

وأصرت الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميا إلى 3,8 مليون برميل.

طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى السعودية

هذا وقررت شركة “طيران الامارات ” تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتباراً من اليوم الأحد، وفق ما أوردت صحيفة “البيان” الاماراتية.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن قرار التعليق الذي سيسري اعتبارا من الأحد، 4 يوليو 2021، في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، جاء وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية”.

وأشارت إلى أنه “لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021، للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية”.

طيران الإمارات وخيارات إعادة الحجز

وأوضحت البيان أن آخر رحلات “طيران الامارات” من وإلى السعودية بتاريخ اليوم كانت كما يلي:

“دبي، جدة، دبي – EK2805 / EK2806، دبي، الرياض، دبي – EK2817 / EK 2818، دبي، الدمام، دبي – EK2821 / EK2822”.

كما كشفت “البيان” أنه وفقا لـ”طيران الامارات”، “يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الامارات للحصول على خيارات إعادة الحجز”.

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في حين أنه “بالنسبة للحجوزات الملغاة، فإن الشركة توفر خيارين أمام العملاء، وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، أو إعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر”.

الخطوط الجوية السعودية

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها تعمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من الإمارات إلى المملكة يومي السبت والأحد، داعية جميع العملاء إلى متابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية.

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية في تغريدة عبر “تويتر”: “تود الخطوط السعودية إحاطة عناية ضيوفها الكرام، بأنه جار العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات الشقيقة إلى المملكة”.

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