ديانا هشام حديث السوشيال ميديا بعد أنباء خطوبتها سراً وهذه الحقيقة

تصدرت الفنانة المصرية ديانا هشام قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد انتشار أنباء حول خطبتها سراً.

خطوبة ديانا هشام

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء خطوبة ديانا هشام بعد انتشار صور لها ضمن حفل زفاف شقيقتها، وبدأوا بطرح الأسئلة حول هوية خطيبها وسبب عدم ظهوره معها.

وهو ما دفع ديانا هشام للإجابة على هذه الأسئلة بفيديو نشرته عبر خاصية (الستوري) على حسابها في (انستجرام)، وقالت إن الصور المنتشرة لها على منصات السوشيال ميديا كانت ضمن حفل زفاف شقيقها.

وتابعت ديانا هشام: (أنا مش مخطوبة، ومتخطبتش قبل كدة).

مواصفات فتى أحلام ديانا هشام

وتلقت ديانا هشام سؤالاً حول مواصفات فتى أحلامها، وأوضحت أنها تريد بعض الأساسيات التي تنظر إليها جميع الفتيات وهي مراعاة الله فيها، والخوف عليها بحسب تعبيرها.

وأضافت: (لازم يبقى بيحب الأكل ويكون دمه خفيف، دي حاجة أساسية في الحياة، وتكون روحه حلوة ومش بتاع مظاهر، ويكون عارف يبسط نفسه ويبسط اللي حواليه وقلبه نضيف).

View this post on Instagram A post shared by Fanonline (@fanonline1)

ديانا هشام ومحمد صلاح

وكانت ديانا هشام قد تصدرت التريند أيضاً الشهر الماضي بعدما نشرت عبر حسابها على الانستغرام، صورة مع النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على شاطئ بحر مدينة الغردقة في مصر.

وعلقت الفنانة ديانا على الصورة التي جمعتها مع المصري محمد صلاح، قائلة: ( لقد كان لي الشرف اللقاء بمحمد صلاح)، وقد أرفقت المنشور بعدد من الهشتاغات #محمد_صلاح و#فخر_العرب.

📸الفنانة ديانا هشام تشارك متابعيها على انستجرام بصورة مع فخر العرب محمد صلاح😍😍🌟#TeNTV pic.twitter.com/JjyaR0rBYz — TeN TV (@TeNTVEG) June 7, 2021

كما ونشرت الإعلامية المصرية شيماء صابر في نفس اليوم عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: (أنظروا من هنا .. فخر العرب .. أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض).

ديانا هشام ومحمود فكري

هذا وسبق أن واجهت ديانا شائعات حول ارتباطها بعد انتشار صور مثيرة للجدل تجمعها بأحد مدربي اللياقة البدنية.

كما ظهر معها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة فى دورته الرابعة العام الماضي، وتساءل حينها الجمهور عن سبب ظهور هشام المتكرر مع المدرب محمود فكري، خاصة أن التعليقات التي ترفقها بصورهما توحي بوجود أمر ما، فكتبت في إحدى المرات (حبيب قلبي والله).



ولاحقاً، فاجأت ديانا هشام متابعيها بحذف جميع صورها التى تجمعها مع محمود فكري من حسابها الشخصي عبر (انستجرام)، كما قام هو أيضا بمسح جميع الصور التى تجمعهما معا .

وهو ما جعل الجمهور يخمن ارتباطهما بعلاقة عاطفية أو خطوبة انتهت سريعاً بالانفصال.

اقرأ أيضاً: دنيا بطمة تثير الجدل بوزنها الزائد في أحدث ظهور والجمهور يصفها بـِ”دمية سيليكون” (شاهدوا)

يُشار إلى أن آخر أعمال ديانا هشام مسلسل (كوفيد- 25)، والذي تم عرضه في رمضان 2021، وهو من بطولة الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري.

من هي ديانا هشام؟

هذا وقد درست ديانا (25 عاماً)، في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في عام 2017، وكان أول عمل لها في مسلسل (الحساب يجمع).

وفي عام 2018 شاركت هشام في مسلسل (أبو العروسة) بدور ريم مع الفنانة المصرية سوسن بدر ونيرمين الفقي والنجم سيد رجب وخالد صالح، ومجموعة لامعة من النجوم الشباب.

كما شاركت ايضاً في مسلسل (بالحجم العائلي) بدور رانيا مع الفنان المصري يحيي الفخراني ومجموعة كبيرة من الممثلين، كما قدمت أو فيلم لها في (عطل فني) وشاركت في مسلسل (كأنه امبارح) مع الفنانة المصرية رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي وخالد أنور .

وفي العام الماضي، شاركت ديانا في مسلسل (قوت القلوب)، وهو من بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي.

وتألقت ديانا في دورها بمسلسل (قمر هادي)، وهو من بطولة اهاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين.

والمسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك