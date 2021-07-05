دنيا بطمة تثير الجدل بوزنها الزائد في أحدث ظهور والجمهور يصفها بـِ”دمية سيليكون” (شاهدوا)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها، بسبب وزنها الزائد بشكل ملحوظ وألوان أزياءها غير المتناسقة.

دنيا بطمة: ستخرج حياتك عن النص

ونشرت دنيا بطمة صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان (أوف شولدر) أسود، نسقته بحذاء أخضر، وحقيبة بنفسجية.

دنيا بطمة في احدث ظهور pic.twitter.com/VeKyZtwbUN — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 4, 2021

وأرفقت الفنانة المغربية صورها بتعليق قالت فيه: (سوف تخرج حياتك عن النص وسوف تتعلم عندها الارتجال).

ملابس غير متناسقة ووزن زائد

وسخر المتابعون من ملابس دنيا بطمة وزيادة وزنها، فجاء في التعليقات: (من وين بتجبي هالموضة يادندون).

ووافقتها الرأي أخرى: (الكسوة لا علاقة لها لا بالمكان ولا بالصباط ولا بالصاك ولا بيك ).

وكتب آخر: (كيف مختارة لون الجزمة مادري هو عمى الوان).

وعلى نفس النمط علق آخر: (ياخي والله مو تنمر بس مو حلوه والالوان غلط).

وشبهها آخر بزوجة الدمية المرعبة الشهيرة تشاكي، وكتب: (منظرك زي مرت تشاكي تخوفي والله)، وكتب آخر: (دمية سيليكون).

بينما علق آخرون على وزنها: (دنيا فقمـــة)، (دنيا بطة)، (بغض النظر عن انها دبه وجهها كبير بشكل منفر).

دنيا بطمة بمايوه أسود

هذا وقد أثارت دنيا بطمة قبل أسبوع موجة جدل واسعة بعد نشرها صور حديثة لها ظهرت فيها بشكل جريء.

ونشرت دنيا بطمة صورة لها عبر حسابها بانستغرام، ظهرت فيها بمايوه أسود جريء داخل حمام سباحة، كشف جسدها بشكل فاضح.

وعرضت هذه الصورة الفنانة المغربية لانتقادات وهجوم واسع من قبل متابعيها.

دنيا بطمة ترقص مع صديقاتها وزوجها

ويشار إلى أنه قبلها بأيام احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مع زوجها محمد الترك بحفل عيد ميلاد ابنتهما (غزل)، شارك فيه أصدقاؤها وصديقاتها وفرقة فنيّة مغربيّة.

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية الستوري في (انستغرام)، فيديوهات من الحفل، وبدت في قمة السعادة خلال الحفل، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني مع طفلتها والحضور .

ومجدداً وجّه الجمهور انتقادات للفنانة المغربية بسبب تغيّر شكلها نتيجة عمليات التجميل.

وكانت الفنانة المغربية ظهرت قبل ايام في وصلة رقص خلال احتفال بشهر عسل شقيقتها ابتسام بطمة وزوجها اليوتيوبر فؤاد قبيبو.

ونشرت دنيا بطمة مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص مع شقيقتها مرتديةً القفطان المغربي الأحمر، لتثير الجدل بسبب اكتسابها بعض الوزن الزائد، وتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.

وكانت نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.+

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لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة.

مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

أول ظهور لابنة دنيا بطمة الأصغر

وفي سياق آخر، كشفت دنيا بطمة النقاب عن صورة ابنتها الصغيرة (ليلي روز) لأول مرة، وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها ابتسام بطمة.

وتداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليلي روز في أول ظهور لها، وهي ترتدي قفطاناً مغربياً كما والدتها تماماً.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من جمال ابنة دنيا بطمه الأصغر، خاصة أنها لا تشبه والدها أو والدتها أو شقيقتها الأصغر غزل، ما أثار استغرابهم، وجعلهم يخمنون أنها تشبه خالتها ابتسام، أو أختها غير الشقيقة، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

دنيا بطمة بملامح مختلفة

وكانت دنيا قد اثارت حيرةً بين متابعيها بسبب اختلاف ملامحها في جلسة تصوير، نشرتها بشهر رمضان.

ونشرت دنيا بطمه مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي ترتدي عباءة رمضانية، وتضع مكياجاً صارخ.

وعلقت دنيا بطمه على الصور قائلة: “بالصحة فطوركم، أحبكم جميعاً”.

وتساءل الجمهور حول ما حدث لملامح دنيا بطمه التي بدت مختلفة تماماً، وخمن بعضهم أن تكون قد خضعت لعمليات تجميل جديدة، بينما قال آخرون إنها أكثرت من التأثيرات والتعديلات على الصورة باستخدام الفلاتر وبرنامج تعديل الصور “فوتوشوب”.

كما هاجم آخرون دنيا بطمه بسبب وضعها مكياجاً صارخاً في نهار رمضان، واعتبروا أنه لا يليق بحرمة الشهر الفضيل.

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